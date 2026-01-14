Τραμπ για Ιράν: «Ενημερωθήκαμε ότι σταματούν οι δολοφονίες και δεν προγραμματίζονται εκτελέσεις» – BINTEO

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης (14/1) ότι ενημερώθηκε πως «σταματούν» οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν, καθώς κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου, από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ είπε πως σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που είχε σχετικά με την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, «οι δολοφονίες σταματούν» και δεν προκύπτει επί του παρόντος σχέδιο των ιρανικών αρχών για εκτελέσεις.

 

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε νωρίτερα η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία έκανε επίσης λόγο για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις.

23:12 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

