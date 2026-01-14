Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες που της μίλησαν στου Ζωγράφου – Η νέα έκκληση του πατέρα της που διαψεύδει την φιλοξενία της σε δομή

Ιδιαίτερα ανήσυχοι παραμένουν οι γονείς της 16χρονης από την Πάτρα, παρά τις πληροφορίες και τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η Λόρα είναι ζωντανή. Νέες πληροφορίες για την υπόθεση της εξαφάνισής της βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενώ οι Αρχές επικεντρώνουν την έρευνά τους στα πρόσωπα που φέρονται να την έπεισαν να φύγει από το σπίτι της και να κρύψει τα ίχνη της.

Όπως τονίζει ο πατέρας της 16χρονης: «Φοβάμαι, φοβάμαι πολύ. Πρέπει να ξέρουμε εάν βρίσκεται σε κίνδυνο. Να μη φοβάται, δεν θα την μαλώσουμε». Την ώρα που ο πατέρας της 16χρονης Λόρα, μέσω του ΑΝΤ1 απεύθυνε δραματική έκκληση στην κόρη του να επιστρέψει στο σπίτι, το κορίτσι εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζωγράφου από κατοίκους της περιοχής. Την αναγνώρισαν την ώρα που ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ της γειτονιάς.

Όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, «την είδαμε στο σούπερ μάρκετ, ήταν μέσα και ψώνιζε. Πήρε αρκετά πράγματα, είχε σίγουρα 2 σακούλες στα χέρια» Η 16χρονη το απόγευμα της Τρίτης επισκέφθηκε σούπερ μάρκετ για να αγοράσει τρόφιμα. Βγαίνοντας, όμως, 2 ανήλικοι την αναγνώρισαν, της μίλησαν και εκείνη τράπηκε σε φυγή.

«Ο φίλος μου τότε κατευθείαν της έδειξε την φωτογραφία με το πρόσωπό της και η κοπέλα την κοίταξε για ένα δευτερόλεπτο το πολύ, γύρισε την πλάτη και έφυγε», συμπλήρωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Οι έρευνες

Τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν οι μαρτυρίες πολιτών που υποστηρίζουν ότι είδαν το 16χρονο κορίτσι να κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου, γι’ αυτό και οι Αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στην περιοχή γύρω από την Πολυτεχνειούπολη, αλλά και στα πρόσωπα, που ενδεχομένως να έπεισαν το κορίτσι να φύγει από την οικογένειά του και τα οποία πιθανώς να το καθοδήγησαν ώστε να κρύψει τα ίχνη του.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί εκτός από τις περιοχές του Ζωγράφου και στην Πλατεία Βικτωρίας, σύμφωνα με το Star, καθώς, επιβάτης του λεωφορείου 608 κατέθεσε ότι είδε μια κοπέλα, η οποία κατά 90-95% ταιριάζει στην περιγραφή της αγνοούμενης, να αποβιβάζεται σε στάση κοντά στην Πλατεία Βικτωρίας. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από διάφορα τμήματα, καθώς και από το Τμήμα Ζωγράφου.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ειδικό κλιμάκιο από την Πάτρα, το οποίο ακολουθεί εναλλακτικές μεθόδους έρευνας, ρωτώντας σε καφετέριες, πλατείες και καταστήματα έτοιμου φαγητού. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι η κοπέλα κρατούσε σακούλες σούπερ μάρκετ, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι βρίσκεται κοντά.

Οικογενειακή φίλη της 16χρονης υποστήριξε στον ΑΝΤ1: «Κάποιος την προσέγγισε με το ”έλα εδώ, θα βγάλεις πολλά χρήματα, θα είσαι ανεξάρτητη”. Κάποια δουλειά της προσέφεραν προφανώς, φυσικά υπάρχουν πολλές κακές σκέψεις. Υπάρχει έκκληση από τους γονείς, εάν ακούει η Λόρα, την παρακαλούν πάρα πολύ να γυρίσει».

Οι φόβοι

Υπενθυμίζεται πως όπως είπε ο οδηγός του ταξί που την μετέφερε από την Πάτρα στην Αθήνα: «Από την ώρα που μπήκε στο ταξί, λίγο πριν φτάσουμε στα διόδια της Ελευσίνας, μέχρι εκεί βαφόταν». Το γεγονός ότι η 16χρονη μέσα στο ταξί βαφόταν, οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ίσως είχε προγραμματίσει συνάντηση με κάποιο πρόσωπο.

Υπενθυμίζεται ότι η Λόρα μία ημέρα πριν φύγει από την Πάτρα, έκλεισε τα προφίλ της στα κοινωνικά δίκτυα ώστε να μην εντοπιστεί, πούλησε κοσμήματα και κινητό για να έχει ρευστό, ενώ όταν έφτασε στην Αθήνα, αναζητούσε Wi-Fi, ώστε να μην αφήσει ψηφιακό στίγμα.

Θα μπορούσε λοιπόν ένα 16χρονο κορίτσι να σκεφτεί και να οργανώσει μόνο του όλα τα παραπάνω; Οι Αρχές, πάντως, εξετάζουν και καταγγελίες συμμαθητριών της, σύμφωνα με τις οποίες υπήρχαν προστριβές με τον πατέρα της, κάτι που ενδεχομένως την ώθησε να απομακρυνθεί.

Διαψεύδει το οικογενειακό περιβάλλον της 16χρονης για την φιλοξενία της σε δομή

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχε μεταδώσει το Star, η Λόρα είχε φιλοξενηθεί σε δομή στη Γερμανία, από όπου κατάγεται, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και επέστρεψε στην οικογένειά της έπειτα από δικαστική απόφαση. Η 16χρονη, βρέθηκε στη συγκεκριμένη δομή έπειτα από καταγγελία που είχε κάνει γείτονάς της στη Γερμανία, ότι το παιδί είχε πέσει θύμα κακοποίησης, σίγουρα λεκτικής, ενώ εξεταζόταν ακόμη και το ενδεχόμενο να είχε πέσει θύμα και σωματικής κακοποίησης.

Ωστόσο, το οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης διαψεύδει ότι το κορίτσι είχε φιλοξενηθεί στη Γερμανία σε δομή κακοποιημένων ανηλίκων, επισημαίνοντας ότι είχε λάβει απλώς υποστήριξη για τον εθισμό της στο κινητό, όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1.

Η μαρτυρία της ιδιοκτήτριας ενεχυροδανειστηρίου

Τα στοιχεία από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες καταδεικνύουν ότι η 16χρονη Λόρα πιθανόν δεν απομακρύνθηκε από την περιοχή του Ζωγράφου, όπου καταγράφηκαν οι τελευταίες της κινήσεις της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πρωί του Σαββάτου, λίγο μετά τις 11:00, η 16χρονη επέστρεψε στην οδό Μικράς Ασίας και επισκέφθηκε κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου, επιχειρώντας να πουλήσει κοσμήματα που είχε στην κατοχή της, προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα.

Η ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου ανέφερε ότι αναγνώρισε την άγνωστη κοπέλα που είδε ως την αγνοούμενη Λόρα, σημειώνοντας ότι μιλούσε σπαστά ελληνικά και αγγλικά, ενώ τα χαρακτηριστικά της ταίριαζαν με εκείνα της 16χρονης. Όπως περιέγραψε, όταν της είπε ότι δεν αγοράζει κοσμήματα, η ανήλικη αποχώρησε, ζητώντας ωστόσο, να της καλέσουν ταξί, καθώς δεν είχε μονάδες στο κινητό της.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της ιδιοκτήτριας του καταστήματος, η 16χρονη επιβιβάστηκε στο ταξί με κατεύθυνση το κέντρο της Αθήνας, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο προορισμό. Η ιδιοκτήτρια ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, ωστόσο, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο δεν πρόλαβαν να την εντοπίσουν.

Η έρευνα για τους τέσσερις τηλεφωνικούς αριθμούς

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού του Star, οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει τέσσερις τηλεφωνικούς αριθμούς και από την άρση απορρήτου έχουν εξαχθεί συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Ο πρώτος αριθμός είναι ένα παλιό νούμερο που χρησιμοποιούσε η Λόρα. Όπως διαπιστώθηκε αυτός ο αριθμός είναι πλέον ανενεργός. Το δεύτερο νούμερο είναι αυτό που χρησιμοποιούσε η 16χρονη μέχρι και την εξαφάνισή της. Το τελευταίο στίγμα αυτού του κινητού εντοπίζεται σε ένα ψιλικατζίδικο στην Αθήνα λίγο μετά που έφτασε η ανήλικη στην πρωτεύουσα. Αυτό το κινητό έκλεισε λίγο αργότερα. Ο τρίτος αριθμός είναι ένα νέο κινητό που αγόρασε η Λόρα και είναι ανενεργός στην παρούσα φάση.

Ο τελευταίος αριθμός είναι ένα κινητό, άγνωστο στις αρχές, που εκτιμούν ότι χρησιμοποιεί η Λόρα για να βάζει GPS και να κινείται στην Αθήνα, καθώς δεν γνωρίζει τους δρόμους και τις περιοχές της πρωτεύουσας.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του κινήτρου της εξαφάνισης της ανήλικης. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται σχετίζεται με τη μετακόμιση της οικογένειας από τη Γερμανία στην Ελλάδα, αλλαγή που ενδέχεται να επηρέασε ψυχολογικά την ανήλικη.

Παράλληλα, διερευνώνται πληροφορίες για συγκρουσιακή σχέση με τον πατέρα της, με μαρτυρίες από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα στη Γερμανία να κάνουν λόγο για κακοποιητική συμπεριφορά, χωρίς, ωστόσο, να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως κάτι σχετικό.

Νέο ντοκουμέντο

Νέο βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει την 16χρονη δημοσιεύει ο Alpha.

Πρόκειται για την στιγμή που η 16χρονη μπήκε στο δεύτερο κοσμηματοπωλείο για να πουλήσει κάποιο χρυσαφικό το οποίο φορούσε. Καταγράφεται στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας με την Καισαρείας, όπου στη συνέχεια βρίσκει ένα ταξί και μπαίνει μέσα.

«Είμαστε εδώ για σένα» – Το “Χαμόγελο του Παιδιού” κάνει έκκληση στη Λόρα να επικοινωνήσει

Τέλος, το “Χαμόγελο του Παιδιού” προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης σε δημόσια έκκληση προς τη 16χρονη Λόρα.

Στο βίντεο μία κοινωνική λειτουργός του Οργανισμού απευθύνεται άμεσα στη Λόρα, καλώντας την να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ώστε να διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλής.

Επισημαίνεται δε ότι η 16χρονη μπορεί να επικοινωνήσει σε απόλυτα ασφαλές πλαίσιο, με στόχο να συζητήσουν και να την ακούσουν, χωρίς καμία κριτική.