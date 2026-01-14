Η πιο τυχερή μέρα του 2026 για κάθε ζώδιο – Πότε θα πετύχετε ακριβώς αυτό που θέλετε

Η πιο τυχερή μέρα για να εκδηλώσετε τις επιθυμίες σας (manifestation) είναι η στιγμή που τα άστρα ευθυγραμμίζονται το 2026 για να αποκτήσετε αυτό που θέλετε. Στην αριθμολογία, το 2026 θεωρείται το Παγκόσμιο Έτος 1 — μια χρονιά νέων ξεκινημάτων, νέας ενέργειας, νέων ευκαιριών και ενός νέου τρόπου προσέγγισης της ζωής.

Ήδη από την αρχή του έτους, η ενέργεια είναι διαφορετική. Υπάρχει μια ελαφρότητα και μια αίσθηση κίνησης προς τα εμπρός που είχατε καιρό να νιώσετε. Αντί να αισθάνεστε συνεχώς ότι το σύμπαν σάς ζητά να κάνετε υπομονή, το 2026 όλα αρχίζουν να υλοποιούνται με τρόπους που μέχρι τώρα μόνο ονειρευόσασταν.

Η πιο ισχυρή αστρολογική επιρροή του 2026 είναι η μετακίνηση πολλών πλανητών σε νέα ζώδια, σηματοδοτώντας τα δικά τους νέα ξεκινήματα. Αυτό ξεκινά άμεσα τον Ιανουάριο, καθώς ο Ποσειδώνας περνά στον Κριό, και ακολουθεί ο Κρόνος που εισέρχεται σε αυτό το φλογερό ζώδιο τον Φεβρουάριο. Αντί να αναζητάτε απαντήσεις μόνο μέσα σας, αρχίζετε να βλέπετε πώς τα γεγονότα του παρελθόντος συνδέονται με το σημερινό σας πεπρωμένο και κάνετε ουσιαστικά βήματα προόδου.

Όταν ο Ουρανός περάσει στους Διδύμους τον Απρίλιο, ακολουθούμενος από τον Δία στον παθιασμένο Λέοντα και τον Βόρειο Δεσμό στον Υδροχόο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, θα καταλάβετε πως αυτή η χρονιά δεν μοιάζει με καμία άλλη. Όχι μόνο η αλλαγή της ενέργειας θα είναι ξεκάθαρη, αλλά θα λάβετε και την επιβεβαίωση ότι καμία από τις προσπάθειές σας τα προηγούμενα χρόνια δεν πήγε χαμένη. Η πιο τυχερή ημέρα του ζωδίου σας για εκδήλωση το 2026 είναι η στιγμή που σηματοδοτεί τη μεγάλη σας επιστροφή.

Η πιο τυχερή μέρα για να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες του το κάθε ζώδιο:

Η πιο τυχερή ημέρα για τον Κριό να εκδηλώσει επιθυμίες το 2026: Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου

Η πιο τυχερή ημέρα για τον Ταύρο να εκδηλώσει επιθυμίες το 2026: Δευτέρα, 29 Ιουνίου

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Διδύμους να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου

Η πιο τυχερή ημέρα για τον Καρκίνο να εκδηλώσει επιθυμίες το 2026: Δευτέρα, 2 Μαρτίου

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Λέοντες να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Παρθένους να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Ζυγούς να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Σάββατο, 25 Απριλίου

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Σκορπιούς να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Τρίτη, 10 Μαρτίου

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Τοξότες να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Τετάρτη, 12 Αυγούστου

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Αιγόκερους να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Τρίτη, 3 Μαρτίου

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Υδροχόους να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Πέμπτη, 6 Αυγούστου

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Ιχθύες να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου

Η πιο τυχερή ημέρα για τον Κριό να εκδηλώσει επιθυμίες το 2026: Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου

Εμπιστευτείτε τον θείο συγχρονισμό στη ζωή σας, Κριοί. Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας περνούν και οι δύο στο ζώδιό σας στις αρχές της χρονιάς, εγκαινιάζοντας μια περίοδο ενισχυμένης διαίσθησης, βαθιάς θεραπείας και αφοσίωσης στην υλοποίηση των ονείρων σας. Ένας σημαντικός στόχος μπορεί να φτάσει στην κορύφωσή του γύρω από την Πανσέληνο στον Τοξότη στις 31 Μαΐου, όμως μόνο όταν ο Ερμής περάσει στον Τοξότη την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου θα αρχίσετε να βλέπετε τις ευκαιρίες να καταφθάνουν μαζικά.

Το 2026 είναι χρονιά νέων ξεκινημάτων, αλλά πριν ορμήσετε μπροστά, βεβαιωθείτε ότι επενδύετε σε ό,τι είναι πραγματικά γραφτό για εσάς. Εμπιστευτείτε πως η διαδικασία που διανύετε τώρα έχει έναν και μόνο σκοπό: να σας οδηγήσει σε μια ολοκαίνουργια ζωή.

Η πιο τυχερή ημέρα για τον Ταύρο να εκδηλώσει επιθυμίες το 2026: Δευτέρα, 29 Ιουνίου

Εσείς είστε οι τυχεροί, Ταύροι. Το 2026 ξεκινά με εσάς ως το πιο τυχερό ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, και αυτή η εύνοια συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Στις 29 Ιουνίου, η Πανσέληνος στον Αιγόκερω ανατέλλει, φέρνοντας σε ολοκλήρωση όλα όσα δημιουργήσατε κατά το Stellium στον Αιγόκερω τον Ιανουάριο. Αυτή η φάση ανοίγει μια πύλη ευκαιριών, κίνησης και εξέλιξης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να δείτε χειροπιαστά αποτελέσματα από όσα ξεκινήσατε στην αρχή της χρονιάς.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε όσα συνέβησαν γύρω από τη Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω στις 18 Ιανουαρίου, καθώς τώρα κλείνουν τον κύκλο τους και σας επιτρέπουν να θερίσετε τους καρπούς των προηγούμενων προσπαθειών σας. Ο πρώτος μήνας του 2026 θα είναι απαιτητικός και γεμάτος δράση, ζητώντας σας να τολμήσετε και να πάρετε νέες πρωτοβουλίες. Όμως όλα αυτά θα αξίζουν, όταν δείτε τι αρχίζει να υλοποιείται στη ζωή σας με την Πανσέληνο στον Αιγόκερω τον Ιούνιο.

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Διδύμους να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου

Ετοιμαστείτε να πείτε αντίο στην παλιά σας ζωή, Δίδυμοι. Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, η Νέα Σελήνη–Ηλιακή Έκλειψη στον Υδροχόο σας περνά σε μια νέα, τυχερή τροχιά. Αυτή η ενέργεια είναι υπερφορτισμένη, γι’ αυτό και μπορεί να δείτε μια καταιγιστική ακολουθία γεγονότων να εκτυλίσσεται στη ζωή σας. Προσπαθήστε να παραμείνετε γειωμένοι και μην ανησυχείτε αν νιώθετε ότι όλα συμβαίνουν ταυτόχρονα – αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει αυτή η χρονιά.

Είστε απολύτως έτοιμοι γι’ αυτό, και η ενέργεια της 17ης Φεβρουαρίου βοηθά πραγματικά τα όνειρά σας να «απογειωθούν». Ωστόσο, αυτή είναι μόνο η αρχή της ιστορίας. Όταν ο Βόρειος Δεσμός περάσει στον Υδροχόο στις 26 Ιουλίου, θα συνειδητοποιήσετε ότι κρατάτε στα χέρια σας όλα όσα κάποτε ονειρευόσασταν. Πείτε ναι στη ζωή και μείνετε ανοιχτοί στις ραγδαίες εξελίξεις.

Η πιο τυχερή ημέρα για τον Καρκίνο να εκδηλώσει επιθυμίες το 2026: Δευτέρα, 2 Μαρτίου

Ό,τι είναι γραφτό για εσάς ποτέ δεν θα σας προσπεράσει, Καρκίνοι. Αυτή είναι η χρονιά για να αγκαλιάσετε επιτέλους όσα σας ανήκουν, ιδιαίτερα καθώς ο Άρης περνά στους Ιχθύες στις 10 Μαρτίου. Πρόκειται για μέρος ενός τυχερού Stellium στους Ιχθύες, που παραμένει ενεργό έως τις 20 Μαρτίου, όταν και ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία, βάζοντας τέλος στην ανάδρομη πορεία του.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, θα δείτε μια ευκαιρία ή έναν στόχο από το παρελθόν να επιστρέφει. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να τον κυνηγήσει, χωρίς να αφήσετε τον φόβο της αποτυχίας να σας σταματήσει. Ο θείος συγχρονισμός είναι απολύτως πραγματικός. Το γεγονός ότι μια ευκαιρία εμφανίζεται στη ζωή σας δεν σημαίνει πάντα πως είναι έτοιμη να υλοποιηθεί εκείνη ακριβώς τη σωστή στιγμή. Συχνά χρειάζεται να μπουν πρώτα άλλα κομμάτια στη θέση τους ή να διδαχθούν κάποια μαθήματα. Τώρα, όμως, είστε έτοιμοι να δεχτείτε το πεπρωμένο σας.

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Λέοντες να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου

Ακολουθήστε τα όνειρά σας, Λέοντες. Πολύ συχνά αμφισβητείτε τα όνειρα ή τις φιλοδοξίες σας, αναρωτώμενοι αν είναι εφικτά ή αν κάτι είναι πραγματικά γραφτό για εσάς. Όμως, καθώς ο Ποσειδώνας περνά στον Κριό και στον οίκο της τύχης σας στις 26 Ιανουαρίου, τα όνειρά σας αποκτούν τεράστια δύναμη. Αυτή η διέλευση σας βοηθά να πιστέψετε στον εαυτό σας και να δείτε ξεκάθαρα πώς να εκδηλώσετε όσα επιθυμείτε στη ζωή σας.

Η ζωή που δημιουργεί ο Ποσειδώνας συχνά αποδεικνύεται πολύ καλύτερη απ’ ό,τι είχατε ποτέ φανταστεί, γι’ αυτό είναι ζωτικής σημασίας να ακούτε τη διαίσθησή σας και τη βαθιά σας σύνδεση με το σύμπαν.

Αν και ο Ποσειδώνας στον Κριό εγκαινιάζει μια ολόκληρη εποχή εκπλήρωσης ονείρων που διαρκεί έως το 2039, δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε όσα θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται όταν η Αφροδίτη περάσει επίσης σε αυτό το πύρινο ζώδιο στις 6 Μαρτίου. Τότε ξεκινά μια μαγική αλληλουχία γεγονότων που φέρνει ακόμη μεγαλύτερη αφθονία στη ζωή σας.

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Παρθένους να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου

Η 3η Φεβρουαρίου είναι μια μέρα θεϊκών ανταμοιβών για εσάς, Παρθένοι. Από το 2018, δουλεύετε με τον Ουρανό στον Ταύρο, στον οίκο της τύχης σας, ο οποίος σας βοηθά να αγκαλιάσετε το πεπρωμένο σας. Ταυτόχρονα, όμως, χρειάστηκε να αφήσετε πίσω ό,τι σας κρατούσε μακριά από τη ζωή που σας αξίζει πραγματικά. Όταν ο Ουρανός γυρίσει σε ορθή πορεία για τελευταία φορά σε αυτό το γήινο ζώδιο στις 3 Φεβρουαρίου, μπαίνετε σε μια πύλη θεϊκών ανταμοιβών.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά ισχυρή ενέργεια εκδήλωσης, που διαρκεί από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου, φέρνοντας γεγονότα και ευκαιρίες που ονειρευόσασταν εδώ και καιρό. Είναι μια απίστευτα τυχερή περίοδος, σχεδιασμένη για να σας εγκαταστήσει σε μια καινούργια, πιο άφθονη ζωή.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να παραμείνετε ανοιχτοί στην αλλαγή και να πηγαίνετε πάντα πιο βαθιά σε ό,τι είναι πραγματικά γραφτό για εσάς, ειδικά όταν ο Χείρωνας περάσει στον Ταύρο στις 19 Ιουνίου. Επιτέλους, είστε έτοιμοι να δείτε το νόημα όλων όσων βιώνατε από το 2018 και μετά.

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Ζυγούς να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Σάββατο, 25 Απριλίου

Ετοιμαστείτε για μεγάλες συγκινήσεις, Ζυγοί. Στις 25 Απριλίου, όταν ο Ουρανός περνά στους Διδύμους, η ζωή σας αλλάζει με τρόπους που ούτε καν φανταζόσασταν. Καθώς σας τραβά προς μια ζωή γεμάτη νόημα και σκοπό, είναι πολύ πιθανό να ανοίξετε πανιά για έναν νέο τόπο που θα νιώσετε πραγματικά σπίτι σας. Ο Ουρανός φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες, ανατροπές και στιγμές που αλλάζουν τη ζωή για πάντα.

Μείνετε σε εγρήγορση και φροντίστε να επιλέγετε συνειδητά αυτό που θέλετε, αντί να παρασύρεστε απλώς από τη ροή των γεγονότων. Παρότι ο Ουρανός οργανώνει θεϊκές συμπτώσεις και τυχερές ευκαιρίες, με την ενέργεια των Διδύμων παρούσα, η ευθύνη της επιλογής του πεπρωμένου σας είναι δική σας. Με την Αφροδίτη να περνά επίσης στους Διδύμους μία μέρα νωρίτερα, στις 24 Απριλίου, η δυναμική αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Να είστε έτοιμοι να εκδηλώσετε όσα ξέρετε βαθιά μέσα σας ότι σας ανήκουν.

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Σκορπιούς να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Τρίτη, 10 Μαρτίου

Έρχεστε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, Σκορπιοί. Την Τρίτη 10 Μαρτίου, ο Δίας γυρίζει σε ορθή πορεία στον Καρκίνο, στον οίκο της τύχης σας, ανοίγοντας μια πανίσχυρη περίοδο εκδηλώσεων, νέων ευκαιριών και ταξιδιών. Παρότι ο Δίας βρίσκεται στον Καρκίνο από το περασμένο καλοκαίρι, ίσως να μη νιώσατε ότι αξιοποιήσατε πλήρως αυτή την ευνοϊκή ενέργεια. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.

Έχετε περάσει ακριβώς τη διαδικασία που χρειαζόταν — και ποτέ δεν είναι αργά να αγκαλιάσετε το πεπρωμένο σας. Ο Δίας παραμένει στον Καρκίνο από τις 10 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου, βοηθώντας σας να επεκτείνετε τη ζωή σας, να προσελκύσετε αφθονία και να ευθυγραμμιστείτε με τον αληθινό σας προορισμό.

Αυτή η ενέργεια σας καλεί να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας, οπότε μην κρατιέστε πεισματικά από ό,τι ήδη γνωρίζετε. Είστε προορισμένοι για πολύ περισσότερα απ’ όσα μέχρι τώρα πιστεύατε — και στις 10 Μαρτίου όλα αυτά επιτέλους έρχονται σε απόσταση αναπνοής.

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Τοξότες να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Τετάρτη, 12 Αυγούστου

Ευθυγραμμιστείτε με το πεπρωμένο σας, Τοξότες. Έχετε διανύσει έναν μακρύ δρόμο γεμάτο έντονα μαθήματα και σκληρή δουλειά, όμως η τύχη σας αλλάζει επιτέλους το 2026, όταν η Νέα Σελήνη και Ηλιακή Έκλειψη ανατέλλει στον οίκο της τύχης σας στις 12 Αυγούστου. Αυτή η πανίσχυρη ενέργεια σάς βοηθά να κάνετε τολμηρές κινήσεις και να εκδηλώσετε το πεπρωμένο σας.

Μια Νέα Σελήνη με Ηλιακή Έκλειψη δρα γρήγορα και συχνά πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που δεν θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε — γι’ αυτό είναι σημαντικό να παραμένετε σε εγρήγορση και απόλυτα έτοιμοι. Κι όμως, αυτό είναι μόνο η αρχή, καθώς οι δεσμοί της μοίρας μόλις μετακινούνται στον Υδροχόο και τον Λέοντα.

Όσα ξεκινάτε τώρα — ειδικά με τον Δία να περνά στον Λέοντα από τις 30 Ιουνίου — είναι αυτά που θα σας βοηθήσουν να εκδηλώσετε το πεπρωμένο σας μέσα στον επόμενο χρόνο. Αυτή είναι πραγματικά η πιο τυχερή χρονιά της ζωής σας, κατά την οποία βλέπετε να υλοποιούνται όλα όσα δουλεύατε τόσο καιρό.

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Αιγόκερους να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Τρίτη, 3 Μαρτίου

Στις 3 Μαρτίου 2026, εκδηλώστε τη ζωή που αγαπάτε, Αιγόκεροι. Η επιτυχία είναι υπέροχη, όμως η κορυφή μπορεί να είναι μοναχική — ειδικά όταν έχετε παραβλέψει όσα έχουν πραγματική σημασία για εσάς. Αντί να στοχεύετε σε διακρίσεις ή επαγγελματική αναγνώριση, το 2026 σας καλεί να δημιουργήσετε επιτέλους μια ζωή που αγαπάτε αληθινά.

Την Τρίτη 3 Μαρτίου, η Πανσέληνος και Σεληνιακή Έκλειψη στην Παρθένο φέρνει μια τυχερή και δυνατή υπενθύμιση για το τι είναι ουσιαστικά σημαντικό για εσάς και πώς μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας προς το καλύτερο. Αντί να προσπαθείτε για εξωτερικές επιτυχίες, αρχίζετε να εστιάζετε στο να νιώθετε πληρότητα, χαρά και βαθιά αγάπη για τη ζωή σας.

Αγκαλιάστε αυτή την περίοδο και τις ευκαιρίες που σας προσφέρει — ειδικά όταν η Αφροδίτη περάσει στην Παρθένο στις 9 Ιουνίου — καθώς λειτουργεί ως ξεκάθαρη επιβεβαίωση ότι πάντα αξίζατε μια ζωή που αγαπάτε.

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Υδροχόους να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Πέμπτη, 6 Αυγούστου

Δεν υπάρχει λόγος να βιάζετε το πεπρωμένο σας, Υδροχόοι. Αν και θα είστε πολυάσχολοι με τον Βόρειο Δεσμό στο ζώδιό σας από το δεύτερο μισό του 2026, να θυμάστε ότι δεν υπάρχει γραμμή τερματισμού προς την οποία πρέπει να τρέξετε. Ο Βόρειος Δεσμός στον Υδροχόο, που ξεκινά στις 26 Ιουλίου, έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το θείο πεπρωμένο σας. Αυτή η ενέργεια θα διατρέχει τη ζωή σας τα επόμενα χρόνια, βοηθώντας σας να παίρνετε ρίσκα και να οραματίζεστε μια νέα πραγματικότητα.

Στη συνέχεια, καθώς η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό, πυροδοτεί ένα ισχυρό κύμα αφθονίας που ξεκινά την Πέμπτη, 6 Αυγούστου. Μόλις ο Ερμής συναντήσει την Αφροδίτη στον Ζυγό στις 10 Σεπτεμβρίου, οι ευκαιρίες και οι προτάσεις θα αρχίσουν να έρχονται η μία μετά την άλλη. Συνεχίστε απλώς να παίρνετε τον χρόνο σας, καθώς η Αφροδίτη ξεκινά την ανάδρομη πορεία της στις αρχές Οκτωβρίου. Αντί να βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις, δώστε σε αυτή την ενέργεια την ευκαιρία να εξελιχθεί και δείτε πού προορίζεται να σας οδηγήσει. Έτσι, μόλις η Αφροδίτη επιστρέψει σε ορθή πορεία στις 13 Νοεμβρίου, θα μπορέσετε επιτέλους να υλοποιήσετε την ευκαιρία που συνδέεται με τη μοίρα σας.

Η πιο τυχερή ημέρα για τους Ιχθύες να εκδηλώσουν επιθυμίες το 2026: Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου

Αυτή είναι η νέα αρχή που περιμένατε, Ιχθύες. Το 2026 είναι μια χρονιά με λιγότερη πίεση, άγχος και χαοτικές στιγμές που σας έκαναν να αμφισβητείτε τον εαυτό σας και τον σκοπό σας. Νιώθετε μια αίσθηση ανακούφισης μόλις ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος αποχωρήσουν από το ζώδιό σας μέσα στους δύο πρώτους μήνες της χρονιάς, δίνοντάς σας επιτέλους την ευκαιρία να πάρετε μια βαθιά ανάσα.

Αυτό το συναίσθημα ενισχύεται ακόμη περισσότερο καθώς ο Βόρειος Δεσμός ετοιμάζεται να φύγει από το ζώδιό σας, επιτρέποντάς σας να δείτε καθαρά το νόημα όσων περάσατε τα τελευταία χρόνια. Παρότι θα παρουσιαστούν ευκαιρίες για να προχωρήσετε μπροστά, δεν θα νιώσετε πραγματικά σταθεροί στη νέα σας αρχή παρά μόνο την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

Αυτό οφείλεται στην ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης στον Ζυγό και στη συνέχεια στον Σκορπιό κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Αξιοποιήστε αυτό το διάστημα για να επανεξετάσετε τα σχέδιά σας και να ξαναδείτε ευκαιρίες από το παρελθόν που εμφανίζονται ξανά, ώστε όταν φτάσει ο Δεκέμβριος να είστε απόλυτα ελεύθεροι να εκδηλώσετε και να ζήσετε τη ζωή που πάντα σας καλούσε.