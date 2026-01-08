Ανακαλύψτε ποιοι μήνες μπορεί να θεωρηθούν άτυχοι για εσάς το 2026 με βάση τον αριθμό της γέννησής σας (1-9). Οι αριθμολόγοι χρησιμοποιούν την ημερομηνία γέννησής σας για να αναλύσουν τις πιθανές προκλήσεις και ευκαιρίες, βοηθώντας σας να προγραμματίσετε τη χρονιά που έρχεται.

Αριθμολογία 2026: Οι άτυχοι μήνες της χρονιάς, με βάση την ημερομηνία γέννησής σας

Αριθμός 1 – Γεννημένοι στις 1, 10, 19 και 28: Εμπόδια και επαγγελματικές ανησυχίες

Ο αριθμός 1 συμβολίζει την ηγεσία και κυβερνάται από τον Ήλιο. Εάν έχετε γεννηθεί στις 1, 10, 19 ή 28, να προσέχετε τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026. Αναμένονται εμπόδια στη δουλειά και άγχη.

Αριθμός 2 – Γεννημένοι στις 2, 11, 20 και 29: Συναισθηματική αστάθεια και προβλήματα στις σχέσεις

Οι άνθρωποι που συνδέονται με τον αριθμό 2 είναι συναισθηματικοί και κυβερνώνται από τη Σελήνη (γεννημένοι στις 2, 11, 20, 29). Το 2026, να προσέχετε τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο και τον Αύγουστο. Περιμένετε συναισθηματική αστάθεια και προβλήματα στις σχέσεις.

Αριθμός 3 – Γεννημένοι στις 3, 12, 21 και 30: Δυσκολίες τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Αύγουστο

Ο αριθμός 3 σηματοδοτεί τη σοφία και κυβερνάται από τον Δία (γεννημένοι στις 3, 12, 21, 30). Ο Απρίλιος, ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος του 2026 μπορεί να είναι δύσκολοι μήνες. Κάντε έξυπνες επιλογές για να αποφύγετε πιθανά εμπόδια.

Αριθμός 4 – Γεννημένοι στις 4, 13, 22 και 31: Εμπόδια και σύγχυση στη δουλειά

Ο αριθμός 4 (γεννημένοι στις 4, 13, 22, 31) συνδέεται με μοναδικούς στοχαστές που κυβερνώνται από τον Βόρειο Δεσμό της Σελήνης (ή από τον Rahu στη Βεδική Αστρολογία).

Το 2026, να προσέχετε τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Μάιο. Αυτοί οι μήνες μπορεί να φέρουν εμπόδια στη δουλειά, σύγχυση και άγχη.

Αριθμός 5 – Γεννημένοι στις 5, 14 και 23: Δύσκολος ο Αύγουστος και ο Νοέμβριος.

Ο αριθμός 5 (γεννημένοι στις 5, 14, 23) συνδέεται με ανθρώπους έξυπνους και επιδέξιους στην επικοινωνία που κυβερνώνται από τον Ερμή.

Παρά το γεγονός ότι το 2026 θα είναι γενικά καλό, ο Αύγουστος και ο Νοέμβριος μπορεί να είναι δύσκολοι. Αποφύγετε μεγάλες χρηματικές κινήσεις και διαφωνίες τότε.

Αριθμός 6 – Γεννημένοι στις 6, 15 και 24: Ένταση στις σχέσεις

Ο αριθμός 6 (γεννημένοι στις 6, 15, 24) αγαπά την ομορφιά και την άνεση, και κυβερνάται από την Αφροδίτη. Το 2026, να προσέχετε τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο. Τα έξοδα μπορεί να αυξηθούν και οι σχέσεις να γίνουν τεταμένες.

Αριθμός 7 – Γεννημένοι στις 7, 16 και 25: Αναποφασιστικότητα και πίεση

Ο αριθμός 7 (γεννημένοι στις 7, 16, 25) συνδέεται με την πνευματικότητα και τη βαθιά σκέψη, κυβερνώντας από τον Ketu στη Βεδική Αστρολογία – δηλαδή τον Νότιο Δεσμό της Σελήνης. Ο Μάρτιος, ο Ιούλιος και ο Οκτώβριος του 2026 μπορεί να είναι δύσκολοι μήνες. Θα νιώσετε πιθανώς σύγχυση και αναποφασιστικότητα.

Αριθμός 8 – Γεννημένοι στις 8, 17 και 26: Καθυστερήσεις και έντονη πίεση

Ο αριθμός 8 (γεννημένοι στις 8, 17, 26) αφορά την πειθαρχία και τη δράση, με κυβερνήτη τον Κρόνο. Το 2026, να προσέχετε τον Ιανουάριο, τον Μάιο και τον Αύγουστο. Αναμένονται καθυστερήσεις στη δουλειά και αυξημένη πίεση.

Αριθμός 9 – Γεννημένοι στις 9, 18 και 27: Θυμός και βιασύνη τους καλοκαιρινούς μήνες

Ο αριθμός 9 (γεννημένοι στις 9, 18, 27) συμβολίζει το θάρρος και την ενέργεια, κυβερνώντας από τον Άρη. Ο Μάιος και ο Αύγουστος του 2026 θα είναι ευαίσθητοι μήνες. Ο θυμός και η βιασύνη μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, γι’ αυτό μείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί.