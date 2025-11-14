Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες, είναι οι πιο πιστοί και αφοσιωμένοι

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες, είναι οι πιο πιστοί και αφοσιωμένοι
Φωτογραφία: Pexels

Όλοι αξίζουν να έχουν τα μη διαπραγματεύσιμα όριά τους, τα όριά τους γενικά και τις προϋποθέσεις τους για μια υγιή σχέση, αλλά η δέσμευση είναι απαραίτητη για μια αγάπη που διαρκεί. Στον σημερινό κόσμο, όπου είναι εύκολο να δημιουργηθεί μια ψευδαίσθηση άμεσης ικανοποίησης ή σύνδεσης απλώς με το να κάνουμε swipe σε αμέτρητα προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών και social media, η αφοσίωση και η πίστη γίνονται ακόμη πιο σημαντικές αρετές.

Σύμφωνα με ειδικούς στην αριθμολογία, τέσσερις ημερομηνίες γέννησης συνδέονται ιδιαίτερα με αφοσίωση, αληθινή δέσμευση και πίστη προς τα πρόσωπα που αγαπούν.

Οι άνθρωποι που είναι γεννημένοι τέσσερις συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι οι πιο αφοσιωμένοι και πιστοί:

  • Τη 2η κάθε μήνα,
  • Την 8η κάθε μήνα,
  • Τη 16η κάθε μήνα,
  • Την 24η κάθε μήνα

Τη 2η κάθε μήνα

Με μια φυσική, αβίαστη γοητεία, είναι εύκολο να παραδοθεί κανείς στην αγκαλιά όσων έχουν γεννηθεί στις 2 του μήνα. Αυτή η ημερομηνία γέννησης φέρει ενέργεια φροντίδας, βαθιάς διαίσθησης για τις ανάγκες των άλλων και ασύγκριτη ενσυναίσθηση.

Κυβερνώμενοι από τη Σελήνη, τον ουράνιο οδηγό του ασυνείδητου, οι άνθρωποι αυτοί έχουν σχεδόν ψυχικές ικανότητες απέναντι στους ανθρώπους που αγαπούν. Δεν χρειάζεται να πεις λέξη, καθώς με μια μόνο ματιά διαβάζουν κάτω από την επιφάνεια και φτάνουν κατευθείαν στην ψυχή σας.

Με άνεση, τρυφερότητα και φροντίδα, η ανάγκη τους να δημιουργούν κοινότητα, ανήκειν και οικογένεια, τους κάνει βαθιά αφοσιωμένους.

Την 8η κάθε μήνα

Όσοι έχουν γεννηθεί στις 8 του μήνα είναι γνωστοί για τις σοβαρές τους δεσμεύσεις.  Αν και συχνά έχουν πρακτικά κίνητρα—επιδεικνύοντας την αριστεία τους μέσω της αυτοβελτίωσης, της καριέρας ή πρακτικών στόχων—η υπόσχεσή τους να πετύχουν ισχύει και για τις σχέσεις τους. Όταν αγαπούν, δίνουν τα πάντα.

Κυβερνώνται από τον καρμικό Κρόνο, τον πλανήτη της συνεπούς, μακροπρόθεσμης προσπάθειας, οπότε παραμένουν σταθεροί για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Είναι προσεκτικοί με το ποιον αφήνουν να μπει στη ζωή τους, γιατί μόλις χαμηλώσουν τα τείχη τους, χρειάζεται πολύς κόπος για να αφήσουν κάποιον να φύγει.

Τη 16η κάθε μήνα

Όσοι έχουν γεννηθεί στις 16 του μήνα είναι γνωστοί για την μυστικιστική, αιθέρια αύρα τους και είναι εύκολο να προβάλλετε πάνω τους τα ιδανικά και τις επιθυμίες σας.  Με μια ρομαντική οπτική για τη ζωή, οι άλλοι χάνονται στο αφηρημένο, ποιητικό τους μυαλό. Κυβερνώνται από τον Ποσειδώνα, τον πλανήτη της πνευματικότητας και των ανώτερων επιπέδων, η στοργή τους δεν έχει τέλος.

Η ψυχή τους λαχταρά την άνευ όρων αγάπη. Συχνά είναι πρόθυμοι να παραβλέψουν πολλά ελαττώματα για να κάνουν μια σχέση να λειτουργήσει.

Σε αντάλλαγμα, ελπίζουν ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα θα τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές, εξωπραγματικό μέρος απαλλαγμένο από τους περιορισμούς της σύγχρονης πραγματικότητας.

Την 24η κάθε μήνα

Η Αφροδίτη, ο πλανήτης της αγάπης, κυβερνά όσους έχουν γεννηθεί στις 24 του μήνα. Φυσικά, αυτή η ημερομηνία γέννησης ασχολείται βαθιά με τις σχέσεις τους και την κατάστασή τους. Όταν αισθάνονται συνδεδεμένοι με τους εκλεκτούς τους ανθρώπους, όλα είναι καλά.

Αν υπάρξει μια διαπροσωπική πρόκληση, ενεργοποιείται η αποφυγή συγκρούσεων, καθώς φοβούνται βαθιά μήπως χάσουν την αγάπη του αγαπημένου τους προσώπου.  Αφοσιωμένοι, πιστοί και δεσμευμένοι σε αυτούς που λατρεύουν, πλέκουν κομμάτια της ψυχής τους με τα δικά σας. Eπιθυμούν να ενωθούν με τον ξεχωριστό άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα τους, με σκοπό να γίνουν ένα μαζί του.

 

 

