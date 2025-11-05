Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 3 ημερομηνίες έχουν «ανοσία» στο κακό μάτι

Το «κακό μάτι» στρέφεται προς κάποιο άτομο όταν κάποιος άλλος νιώσει θυμό, φθόνο ή απογοήτευση για τις επιτυχίες, τις ευλογίες ή τις νίκες του. Συχνά αυτό συμβαίνει υποσυνείδητα. Πολλοί πιστεύουν στην ανάγκη προστασίας από αυτήν τη μορφή αρνητικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας φυλαχτά γνωστά ως ματάκια. Πιστεύεται ότι αυτά τα φυλαχτά προσφέρουν προστασία απέναντι σε τέτοιες «επιθέσεις».

Σύμφωνα με ειδικούς αριθμολόγους και αστρολόγους, υπάρχουν τρεις ημερομηνίες γέννησης που είναι πιο πιθανό να προστατεύονται από το κακό μάτι λόγω της αύρας τους, της ενέργειάς τους ή των κοσμικών επιρροών που τις περιβάλλουν.

Το κακό μάτι δεν “πιάνει” όσους έχουν γεννηθεί τις παρακάτω ημερομηνίες:

Την 18η του μήνα,

Την 26η του μήνα,

Την 30ή του μήνα

Όσοι έχουν γεννηθεί στις 18 επηρεάζονται από τον Άρη, τον πλανήτη του πολεμιστή, που συνδέεται με την αυτοπροστασία. Κοσμικά, δεν είστε απλώς προστατευμένοι, αλλά και αμυνόμενοι – η αύρα σας λειτουργεί σαν ένα πνευματικό «τείχος προστασίας» απέναντι στη ζήλια, την απάτη και τις κακές προθέσεις.

Τα ψυχικά σας όρια σας διατηρούν φυσικά ασφαλείς και ισορροπημένους. Όταν κάποιος στρέφει αρνητική ενέργεια εναντίον σας, το ενεργειακό σας πεδίο αντιδρά ενστικτωδώς, απωθεί και διαλύει αυτή την αρνητικότητα, αποκαθιστώντας την ισορροπία.

Την 26η του μήνα

Τα άτομα που έχουν γεννηθεί στις 26 του μήνα διαθέτουν έντονη αίσθηση ωριμότητας και αυτοπειθαρχίας. Κυβερνώνται από τον Κρόνο, τον πλανήτη που συνδέεται με τον περιορισμό και την ακεραιότητα.

Η ενέργειά σας δημιουργεί ένα προστατευτικό πεδίο που εμποδίζει τις εξωτερικές επιρροές να σας επηρεάσουν -εκτός αν το επιτρέψετε εσείς οι ίδιοι. Κάθε μέρα, χωρίς να το καταλαβαίνετε, διαλύετε την αρνητική ενέργεια γύρω σας, προστατεύεστε από το κακό μάτι και επιστρέφετε το αρνητικό κάρμα στην πηγή του.

Με την αυστηρή παρουσία σου, τη δομημένη σκέψη και την ειλικρίνεια στον λόγο σας, όσοι επιθυμούν να σας βλάψουν δυσκολεύονται να σας αγγίξουν ουσιαστικά. Είστε συγκεντρωμένοι, αποφασισμένοι και αφοσιωμένοι στους στόχους σας – κι αυτή η στάση λειτουργεί σαν φυσική ασπίδα.

Την 30ή του μήνα

Αυτή η ημερομηνία γέννησης ακτινοβολεί μεταδοτική ενέργεια. Κυβερνάται από τον Δία, τον πλανήτη της τύχης, της επέκτασης και της σοφίας, οπότε είναι εύκολο να φθονήσει κανείς το εύθυμο πνεύμα και τη γενναιόδωρη φύση όσων έχουν γεννηθεί τότε. Φαίνεται ότι η καλή τύχη τους ακολουθεί.

Ωστόσο, η δημιουργικότητά τους, τα ταλέντα τους και η θετική αύρα τους είναι αποτέλεσμα συνειδητής στάσης, ακόμα κι αν μερικές φορές φαίνονται ανέμελοι ή παιδικά αισιόδοξοι. Η αύρα τους ενισχύει αυτό που είναι καλό, αγνό και αναζωογονητικό, καθιστώντας δύσκολο για το σκοτάδι, την αρνητική ενέργεια ή τις κακές προθέσεις να τους αγγίξουν. Με τη φωτεινή τους ενέργεια, υπερνικούν όσους τους φθονούν, παραμένοντας φυσικά προστατευμένοι από κάθε κακό.