Αριθμολογία: Πότε θα συναντήσετε την αδελφή – ψυχή σας, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής σας

Η συνάντηση με την αδελφή ψυχή μας είναι μια βαθιά πνευματική και μεταμορφωτική εμπειρία, ένα γεγονός που αλλάζει τη ζωή και αγγίζει τα πιο ευαίσθητα στρώματα της ψυχής μας. Δεν συμβαίνει τυχαία, το timing του σύμπαντος παίζει καθοριστικό ρόλο στο πότε ο σύντροφος που είναι προορισμένος για εμάς, θα έρθει στη ζωή μας.

Αυτή η χρονική στιγμή συνδέεται άμεσα με την πνευματική μας ανάπτυξη, τις ανάγκες μας και την ετοιμότητά μας για μια τόσο καθοριστική και ουσιαστική σχέση. Δείτε πότε μπορεί να γνωρίσετε τον αγαπημένο σας, με βάση την ημερομηνία γέννησής σας, σύμφωνα με την αριθμολογία.

Με βάση την ημερομηνία γέννησής σας, θα ανακαλύψετε πότε είναι πιθανότερο να γνωρίσετε την αδελφή ψυχή σας

Γεννημένοι την 1η, 10η, 19η ή την 28η: Όταν θα αφήσετε κάποιον άλλον ν’ αναλάβει τον έλεγχο

Το σύμπαν επιτρέπει σε όσους έχουν αυτές τις ημερομηνίες γέννησης να συναντήσουν τη μοίρα τους όταν αποφασίσουν να αφήσουν πίσω την ψευδαίσθηση της ασφάλειας που προκύπτει από την υπερβολική ανάγκη ελέγχου. Κυβερνώμενοι από τον Ήλιο, το ουράνιο σώμα της θέλησης και της δύναμης, είστε φυσικοί ηγέτες.

Ωστόσο, χρειάζεται να μάθετε να μην κουβαλάτε όλο τον κόσμο στους ώμους σας και να επιτρέπετε στους άλλους να σας στηρίξουν ή να σας βοηθήσουν. Όταν ο συμβιβασμός αρχίζει να μοιάζει με δύναμη και όχι με μάχη εγωισμού, τότε γεννιέται η πραγματική συντροφικότητα. Εκείνη τη στιγμή, το σύμπαν ανοίγει τον δρόμο — και η αδελφή ψυχή εμφανίζεται.

Γεννημένοι την 2α, 11η, 20ή ή την 29η: Όταν θα καταλάβετε πως σας αξίζει να αγαπηθείτε

Όσοι έχουν αυτές τις ημερομηνίες γέννησης είναι προορισμένοι να βρουν μια ισότιμη σχέση, όμως ίσως χρειαστεί να μάθουν ένα καρμικό μάθημα: να σταματήσουν να δίνουν υπερβολικά προκειμένου να αποδείξουν ότι αξίζουν την αγάπη.

Χρειάζεστε βαθιά συναισθηματική σύνδεση. Κυβερνώμενοι από τη Σελήνη, το ουράνιο σώμα της φροντίδας και της συναισθηματικής θρέψης, εμπνέετε αφοσίωση. Όταν αρχίσετε να επιλέγετε την αμοιβαιότητα αντί για τη «διάσωση» των άλλων, τότε το κατάλληλο πρόσωπο θα εμφανιστεί στη ζωή σας.

Γεννημένοι τη 3η, 12η, την 21η ή την 30ή: Όταν θα εκφράζεστε απ’ την καρδιά σας – όχι απ’ τις κοινωνικές κατασκευές

Η αγάπη που αναζητάτε απαιτεί αυθεντική έκφραση του εαυτού. Κυβερνώμενοι από τον Δία, τον πλανήτη της σοφίας και της φιλοσοφικής διεύρυνσης, είστε γεμάτοι χιούμορ, πνεύμα και ευφυΐα. Ωστόσο, όταν μάθετε να αφήνετε κάτω τη «μάσκα» που δείχνετε στον κόσμο και να αποκαλύπτετε τα πιο ειλικρινή σας συναισθήματα, σκέψεις και ευάλωτες απόψεις, τότε αρχίζετε να προσελκύετε ουσιαστικές σχέσεις.

Η αγάπη πρέπει να μοιάζει με σπίτι, όχι με σκηνή όπου χρειάζεται να παίξετε κάποιο ρόλο.

Γεννημένοι την 4η, τη 13η, την 22α ή την 31η: Όταν συνειδητοποιήσετε πως η αγάπη είναι απλή

Όσοι έχουν αυτές τις ημερομηνίες γέννησης πρέπει να μάθουν να επιτρέπουν στην αγάπη να εισέρχεται στη ζωή τους χωρίς υπερβολική λογική ή ανάλυση. Συχνά πιστεύουν ότι πρέπει να «κερδίσουν» την αγάπη μέσα από κόπο ή ότι ο σύντροφός τους πρέπει να παλέψει για την αποδοχή τους.

Όμως δεν είναι προορισμένοι να αγωνιστούν για την αδελφή ψυχή τους. Όταν είναι έτοιμοι να αφεθούν στο θεϊκό timing και να χτίσουν σταθερή εμπιστοσύνη, ασφάλεια και συνέπεια στις υπάρχουσες σχέσεις τους — απελευθερώνοντας την ψευδαίσθηση του ελέγχου που γεννά η τελειομανία — τότε η ψυχή που τους ανήκει είναι πολύ πιο πιθανό να εμφανιστεί.

Γεννημένοι την 5η, τη 14η ή την 23η: Όταν σταματήσετε να τρέχετε

Η περιπέτεια είναι διασκεδαστική. Το να τρέχετε μακριά από τα συναισθήματά σας, όχι τόσο. Ο κατάλληλος άνθρωπος για εσάς θα φτάσει όταν μάθετε να κάθεστε με τη δυσφορία και να σταματήσετε να κυνηγάτε την επόμενη συγκίνηση.

Όταν μπορείτε να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε η αγάπη μπορεί να ευδοκιμήσει. Αυτές οι ημερομηνίες γέννησης κυβερνώνται από τον Ερμή, τον πλανήτη της συμπαντικής επικοινωνίας. Επομένως, το άτομο που ταιριάζει με το μυαλό, την ελευθερία και την πνευματική σας διέγερση είναι απαραίτητο.

Ωστόσο, για να το προσελκύσετε, πρέπει να δημιουργήσετε χώρο για να εισέλθει μέσω της εσκεμμένης παρουσίας σας.

Γεννημένοι την 6η, τη 15η, ή την 24η: Όταν καταλάβετε ότι ο έρωτας δεν είναι τέλειος

Οι ημερομηνίες αυτές κυβερνώνται από την Αφροδίτη, τον πλανήτη της αγάπης, της ζεστασιάς και της αρμονίας, οπότε είναι εύκολο για αυτούς τους ανθρώπους να αναλαμβάνουν υπερβολική ευθύνη για τις ανάγκες, τις επιθυμίες ή τα προβλήματα των άλλων.

Τα άτομα με αυτές τις ημερομηνίες γέννησης πρέπει να μάθουν να αφήνουν την ανάγκη να τελειοποιούν τους άλλους ή να περιμένουν να γίνουν ο θεραπευτής τους. Η πραγματική σύνδεση χτίζεται με ακατέργαστα, ανθρώπινα και ατελή άτομα.

Καθώς εγκαταλείπετε πιο συχνά την ευχαρίστηση των άλλων ή την αυτοθυσία για χάρη των σχέσεων, γίνεται πιο πιθανό να φτάσει η αδελφή ψυχή σας.

Γεννημένοι την 7η, τη 16η ή την 25η: Όταν αφήσετε κάποιον να μπει στον εσωτερικό σας κόσμο

Η μοναχικότητα είναι ο τρόπος σας να αναζωογονείστε. Ωστόσο, μην τη συγχέετε με την απομόνωση ή με το να αποκόπτεστε από την οικειότητα.

Όταν μάθετε να σταματάτε να κρύβεστε από τον φόβο σας μήπως πληγωθείτε στις σχέσεις, μπορεί να αναδυθεί η ιερή αγάπη. Θα γνωρίσετε τον κατάλληλο για εσάς σε μια περίοδο της ζωής σας που θα αρχίσετε να βλέπετε την αξία στην ευαλωτότητα, θεωρώντας την ως δύναμη, όχι αδυναμία.

Κυβερνώμενοι από τον αιθέριο Ποσειδώνα, σας αξίζει ένας έρωτας που μοιάζει με έναν πνευματικό καθρέφτη.

Γεννημένοι την 8η, τη 17η, ή την 26η: Όταν μάθετε να μοιράζεστε τη δύναμη

Τα άτομα με αυτές τις ημερομηνίες γέννησης είναι συχνά αποφασιστικά, χτίζοντας μια σημαντική κληρονομιά. Ωστόσο, στον έρωτα, πρέπει να μάθουν να αφήνουν τις υψηλές προσδοκίες. Ο έλεγχος δεν ισοδυναμεί με ασφάλεια.

Η αγάπη πέφτει στην αγκαλιά σας όταν ανοίγετε την καρδιά σας, αντιλαμβανόμενοι πόσο σημαντικό είναι να είστε τρυφεροί, κάτι εξίσου ευγενές με το να χτίζετε άφοβα την πραγματικότητά σας. Κυβερνώμενοι από τον Κρόνο, τον καρμικό πλανήτη της δέσμευσης, προορίζεστε για μια αγάπη που μπορεί να ανταποκριθεί στο επίπεδο της αφοσίωσής σας μέσω κοινών πράξεων προσφοράς.

Γεννημένοι την 9η, τη 18η ή την 27η: Όταν θεραπευτείτε από όσα σας έχουν πληγώσει

Τα άτομα που έχουν γεννηθεί αυτές τις ημερομηνίες επηρεάζονται από τον Άρη, τον πλανήτη της φιλοδοξίας και της διατήρησης. Είναι πιθανό να συναντήσετε την αδελφή ψυχή σας σε μια περίοδο της ζωής σας που νιώθετε την ανάγκη να αφήσετε πίσω ό,τι δεν σας εξυπηρετεί πλέον, κόβοντας τους δεσμούς με την αυτοθυσία.

Τιμώντας την ατομικότητά σας, δημιουργείτε την ευκαιρία να γνωρίσετε τον ρομαντικό σας σύντροφο, επιτρέποντας στην παθιασμένη σας φύση να σας καθοδηγήσει όχι από μια θέση επιβίωσης, αλλά από μια θέση αφοσίωσης.