Αριθμολογία: Ο μήνας γέννησής σας αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σας που μένουν αξέχαστα στους ανθρώπους

Ο μήνας γέννησής σας είναι πολύ σημαντικός στην αριθμολογία. Προβλέπει την προσωπικότητά σας, συμπεριλαμβανομένων των θετικών και αρνητικών σημείων, και μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τις επιλογές στην καριέρας και τον σκοπό της ζωής σας.

Ποιος θα φανταζόταν ότι ο μήνας που γεννηθήκατε μπορεί να καθοδηγήσει τόσες πολλές πτυχές της ζωής σας;

Τι μαρτυρά ο μήνας γέννησής σας για τα πιο γοητευτικά χαρακτηριστικά σας

Ιανουάριος: Η ικανότητά σας ν’ ακούτε

Φεβρουάριος: Η δύναμη και το θάρρος σας

Μάρτιος: Η μοναδική σας διαίσθηση

Απρίλιος: Ο ενθουσιασμός και το πάθος σας

Μάιος: Ο αλτρουισμός σας

Ιούνιος: Η προσοχή και η συνέπειά σας

Ιούλιος: Η πίστη και η αφοσίωσή σας

Αύγουστος: Η υποστήριξή σας

Σεπτέμβριος: Η ευγένεια της ψυχής σας

Οκτώβριος: Η φυσική γοητεία σας

Νοέμβριος: Η ένταση της αγάπης σας

Δεκέμβριος: Η ελπίδα και η αισιοδοξία σας

Ιανουάριος: Η ικανότητά σας ν’ ακούτε

Αν γεννηθήκατε τον Ιανουάριο, οι άνθρωποι έλκονται από τη αξιόπιστη φύση σας. Όπως είπε η Willow, «Το να σας εμπιστευτούν δεν είναι κίνδυνος. Είναι υπόσχεση.»

Σύμφωνα με το Very Well Mind, η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο όλων των σχέσεων, καθιστώντας αυτό το χαρακτηριστικό ιδιαίτερα πολύτιμο. Στο ίδιο πνεύμα, κρατάτε την υπόσχεσή σας ανεξαρτήτως συνθηκών, και αυτό είναι το πιο αγαπητό χαρακτηριστικό σας.

Οι αγαπημένοι σας ξέρουν ότι μπορούν να έρθουν σε εσάς για συμβουλές και να λάβουν ειλικρίνεια, χωρίς κριτική. Είστε εξαιρετικοί ακροατές, και θυμάστε τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι τους βλέπουν και τους ακούν.

Φεβρουάριος: Η δύναμη και το θάρρος σας

Τα άτομα που γεννήθηκαν τον Φεβρουάριο, οι άνθρωποι έλκονται από εσάς γιατί τους κάνετε να αισθάνονται ασφαλείς — ασφαλείς να είναι ο εαυτός τους, ασφαλείς να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Ξέρουν ότι βάζετε πλάτη και, όπως είπε η Willow, «μπορείτε να πάτε σε πόλεμο για τους δικούς σας ανθρώπους.»

Ποτέ δεν θα υποτιμούσατε τους στόχους κάποιου.

Αντίθετα, τους ενθαρρύνετε, παρακινώντας τους να ονειρευτούν μεγάλα. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό χαρακτηριστικό. «Η ενθάρρυνση μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους τη δύναμη να κοιτάξουν μπροστά, να προχωρήσουν και να φτάσουν στον επόμενο στόχο,» εξήγησε η ψυχολόγος Julie J. Exline.

«Ολόκληρος ο συναισθηματικός τόνος μιας δύσκολης κατάστασης μπορεί να μεταμορφωθεί μέσω της ενθάρρυνσης. Με κάποιο τρόπο, τα πράγματα φαίνονται λίγο πιο φωτεινά.»

Μάρτιος: Η μοναδική σας διαίσθηση

Η καλοσύνη και η έντονη διαίσθησή σας προσελκύουν τους ανθρώπους, εσάς που γεννηθήκατε τον Μάρτιο. Αυτό έχει νόημα, καθώς οι Ιχθύες και οι Κριοί, τα ζώδια αυτού του μήνα, διαθέτουν διαίσθηση που πλησιάζει την ψυχική ικανότητα.

«Αισθάνεστε πράγματα πριν καν ειπωθούν,» έγραψε η Willow. «Δημιουργείτε χώρο για τους άλλους χωρίς κριτική.»

Όπως εξήγησε η ψυχολόγος Meghan Marcum στο Very Well Mind, οι μη κριτικοί άνθρωποι είναι πιο θετικοί, ζουν πιο ευτυχισμένες και υγιείς ζωές, και έχουν καλύτερες και πιο υποστηρικτικές σχέσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν προσελκύει απλώς τους ανθρώπους, αλλά τους κάνει να θέλουν όλο και περισσότερα.

Απρίλιος: Ο ενθουσιασμός και το πάθος σας

Αν γεννηθήκατε τον Απρίλιο, το βάθος της αγάπης σας προσελκύει τους ανθρώπους. Είστε από τη φύση σας παθιασμένα άτομα και ο ενθουσιασμός σας είναι μεταδοτικός. «Αγαπάτε δυνατά και σφοδρά,» έγραψε η Willow. «Πολεμάτε για το σωστό, ακόμα κι όταν είναι δύσκολο.»

Έχετε μια φλόγα που είναι αδύνατο να αγνοηθεί, καθώς φωτίζει κάθε χώρο στον οποίο μπαίνετε. Η απλή σας παρουσία κάνει τους άλλους να νιώθουν πιο θαρραλέοι. Δεδομένου ότι το θάρρος είναι αυτό που μας επιτρέπει να πετύχουμε τους στόχους μας και να πάρουμε ρίσκα, αυτό είναι ένα ζηλευτό χαρακτηριστικό.

Μάιος: Ο αλτρουισμός σας

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τον Μάιο παραμένουν ήρεμοι ακόμη και μέσα στο χάος. Αυτό είναι που τους προσελκύει περισσότερο: η ήρεμη φύση σας.

Όπως το είπε η Willow, «Φέρνετε ηρεμία, όχι πίεση. Μαζί σας, οι άνθρωποι νιώθουν γειωμένοι.» Σε αυτόν τον χαοτικό κόσμο, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

«Η γείωση είναι η πράξη του να φέρνουμε το νόημά μας — τις ιστορίες μας, την ταυτότητά μας — στο παρόν, ώστε να καθοδηγεί τον σκοπό μας,» εξήγησε ο συγγραφέας Jordan Grumet.

«Μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε το άγνωστο με λίγο περισσότερο θάρρος. Δεν εξαλείφει την αβεβαιότητα, αλλά μας δίνει κάτι σταθερό πάνω στο οποίο να στηριχτούμε καθώς προχωράμε.» Η ικανότητα να βοηθάτε τους άλλους να νιώθουν γειωμένοι είναι ένα πολύτιμο δώρο.

Ιούνιος: Η προσοχή και η συνέπειά σας

Αν γεννηθήκατε τον Ιούνιο, οι άνθρωποι έλκονται από την προσοχή που δείχνετε. Παρατηρείτε τις μικρές λεπτομέρειες που οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουν, αλλά που για εσάς σημαίνουν τα πάντα. Στη συνέχεια, ενεργείτε ανάλογα. Δείχνετε την αγάπη σας μέσα από τις πράξεις, όχι με κενές λέξεις ή ψεύτικες υποσχέσεις.

Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί οι κενές υποσχέσεις, αν και δυστυχώς συχνές, διαβρώνουν την εμπιστοσύνη και καταστρέφουν τις σχέσεις. «Όταν αποτυγχάνουμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, διδάσκουμε στους γύρω μας ότι δεν τους εκτιμούμε αρκετά για να τις τηρήσουμε,» παρατήρησε ο συγγραφέας Gregory L. Jantz.

Ιούλιος: Η πίστη και η αφοσίωσή σας

Οι άνθρωποι έλκονται περισσότερο από την αφοσίωσή σας. «Η αφοσίωση περιλαμβάνει την αποδοχή και την αγάπη κάποιου για αυτό που είναι, χωρίς να απειλείτε να φύγετε όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα,» εξήγησε η συντάκτης του Very Well Mind, Sanjana Gupta.

«Οι άνθρωποι εκδηλώνουν την αφοσίωση τους περνώντας τις καταιγίδες μαζί, παρέχοντας υποστήριξη και παραμένοντας πιστοί.» Αυτό περιγράφει απόλυτα όσους έχουν γεννηθεί τον Ιούλιο.

Στηρίζετε τους αγαπημένους σας, ό,τι κι αν συμβεί. Κάνετε τους ανθρώπους να αισθάνονται προστατευμένοι και σαν στο σπίτι τους. Όπως το είπε η Willow, «Αγαπάτε με σταθερότητα, αφοσίωση και ασφάλεια.»

Αύγουστος: Η υποστήριξή σας

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τον Αύγουστο, η ικανότητά σας να ανυψώνετε τους άλλους προσελκύει τους ανθρώπους. Βλέπουν πόσο υποστηρικτικοί είστε προς τους αγαπημένους σας και επιθυμούν το ίδιο και για τον εαυτό τους.

«Κάνετε τους ανθρώπους να πιστεύουν στον εαυτό τους,» είπε η Willow. «Χαίρεστε για τους άλλους χωρίς ζήλια.» Δεδομένου ότι η ζήλια μπορεί εύκολα να καταστρέψει σχέσεις, αυτό είναι ένα ξεχωριστό και ενδιαφέρον χαρακτηριστικό.

Σεπτέμβριος: Η ευγένεια της ψυχής σας

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τον Σεπτέμβριο είναι ευγενικές ψυχές. Και όταν η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις, ποιος δεν θα ήθελε κάποιον ευγενικό να τον βοηθήσει στην πορεία του;

Δεν αισθάνεστε την ανάγκη να είστε οι πιο δυνατοί στον χώρο. Αντίθετα, υπενθυμίζετε στους άλλους ότι και οι ήσυχοι άνθρωποι μπορούν να είναι δυνατοί. Αυτό προσελκύει τους άλλους.

Οκτώβριος: Η φυσική γοητεία σας

Αν γεννηθήκατε τον Οκτώβριο, τότε είστε μαγνητικοί από τη φύση σας. Βεβαίως, αυτός ο μαγνητισμός προσελκύει τους ανθρώπους σε εσάς, αλλά ταυτόχρονα, είστε σκεπτικοί και βαθυστόχαστοι. Αυτό το βάθος σας καθιστά ικανούς να δίνετε σοφές συμβουλές.

«Η συμβουλή σας επικεντρώνεται σε αυτό που πρέπει,» τόνισε η Willow. «Οι άνθρωποι σας εμπιστεύονται την αλήθεια τους.» Αν και το κάνετε να φαίνεται εύκολο, είναι δύσκολο να δώσετε καλές συμβουλές.

Το Harvard Business Review ανέφερε ότι είναι πολύ εύκολο οι άνθρωποι να υπερβούν τα όρια, να διαγνώσουν λάθος ένα πρόβλημα, να επικοινωνήσουν με άσχημο τρόπο ή να προσφέρουν καθοδήγηση που επικεντρώνεται στον εαυτό σας. Εσείς αποφεύγετε αυτές τις παγίδες και οι άλλοι το εκτιμούν.

Νοέμβριος: Η ένταση της αγάπης σας

Η δύναμη και το πάθος με τα οποία αγαπάτε, σας ξεχωρίζει και μαγνητίζει τους ανθρώπους γύρω σας. Ενώ ο φόβος συχνά εμποδίζει τους άλλους να αγαπήσουν ολοκληρωτικά, εσείς απλώς δεν μπορείτε να ταυτιστείτε με αυτό.

«Δεν υποκρίνεστε στην αγάπη, τη βιώνετε ολοκληρωτικά,» εξήγησε η Willow. «Η ενέργειά σας κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν εκλεκτοί.» Και ποιος δεν θέλει να νιώσει ξεχωριστός;

Δεκέμβριος: Η ελπίδα και η αισιοδοξία σας

Αν γεννηθήκατε τον Δεκέμβριο, η ικανότητά σας να φέρνετε μαγεία στη μονοτονία της καθημερινότητας προσελκύει τους ανθρώπους σε εσάς. «Είστε το φως σε έναν σκοτεινό χώρο,» περιέγραψε η Willow. «Υπενθυμίζετε στους ανθρώπους την ελπίδα.»

Και όλοι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε λίγη από αυτήν την ελπίδα σήμερα. Η ικανότητά σας να παραμένετε αισιόδοξοι θα σας ωφελήσει στη ζωή, πέρα από τις σχέσεις σας.

Μία μελέτη του 2010 διαπίστωσε ότι οι αισιόδοξοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πετύχουν και συχνά περιγράφονται ως χαρισματικοί. Εσείς έχετε τη δύναμη της θετικής σκέψης στο τσεπάκι σας.