Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες, προστατεύονται από το σύμπαν

Είναι παρηγορητικό να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν πνευματικοί και αόρατοι προστάτες που μας υποστηρίζουν. Η ζωή μας στη Γη μπορεί να είναι γεμάτη στροφές και ανατροπές, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και τους πιο ήρεμους και συγκρατημένους ανθρώπους. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα βαθύτερο νόημα πίσω από όλα, ακόμα και αν δεν το κατανοούμε πάντοτε πλήρως.

Σύμφωνα με ειδικούς αριθμολόγους και αστρολόγους, τέσσερις συγκεκριμένες ημερομηνίες γέννησης προστατεύονται φυσικά από θεϊκές δυνάμεις. Αν και όλοι έχουμε φύλακες αγγέλους, πνευματικούς καθοδηγητές και βιώνουμε θεϊκή παρέμβαση, κάποιοι άνθρωποι που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες είναι πιο πιθανό να ακούσουν τις οδηγίες του σύμπαντος.

Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί τέσσερις συγκεκριμένες ημερομηνίες προστατεύονται από το σύμπαν

Στις 3 του μήνα,

Στις 7 του μήνα,

Στις 18 του μήνα,

Στις 30 του μήνα

Οι άνθρωποι που γεννιούνται την 3η ημέρα οποιουδήποτε μήνα θεωρούνται συχνά τυχεροί, εν μέρει λόγω της προστασίας που απολαμβάνουν από το σύμπαν. Η χαρούμενη και ανέμελη φύση τους τείνει να απωθεί την αρνητικότητα και οποιεσδήποτε κακές προθέσεις κατευθύνονται προς αυτούς. Αυτή η ημερομηνία γέννησης επηρεάζεται από τον Δία, τον πλανήτη που συνδέεται με την επέκταση, την ανάπτυξη και την τύχη, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την προστασία τους από το κακό.

Στην αριθμολογία, ο αριθμός επτά θεωρείται ένας βαθιά πνευματικός αριθμός. Τα άτομα που γεννιούνται στις 7 του μήνα είναι συχνά διαισθητικά, εσωστρεφή και εξαιρετικά ευαίσθητα στις ενεργειακές δυναμικές γύρω τους.

Αυτή η ημερομηνία γέννησης προσφέρει επίσης μία αίσθηση θεϊκής προστασίας, διορατικότητας και μια εξαιρετική ικανότητα να αναγνωρίζουν μοτίβα.

Εκείνοι που γεννιούνται αυτή την ημέρα συχνά διαθέτουν μια ενισχυμένη ικανότητα να προβλέπουν μελλοντικά γεγονότα μέσω οραμάτων, ονείρων ή ενστίκτων, και δέχονται από το σύμπαν αυξημένη προστασία κάθε μέρα.

Στις 18 του μήνα

Τα άτομα που γεννιούνται στις 18 συνδέονται με την πρωτοποριακή ενέργεια του αριθμού 1, τις καρμικές επιρροές του αριθμού 8 και τελικά αναφέρονται στον αριθμό 9, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον ανθρωπισμό και τη συλλογική συνείδηση. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που γεννιούνται αυτή την ημερομηνία διαθέτουν μια ισχυρή πνευματική συνείδηση.

Η μοίρα τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητά τους να μετατρέπουν υψηλά ιδανικά σε πρακτικές ενέργειες, συστήματα και καταστάσεις που ωφελούν τόσο τους ίδιους, όσο και τους γύρω τους

Με ώριμη, υπεύθυνη και προσωπικότητα που χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα, όσοι γεννιούνται στις 18 καθοδηγούνται από θεϊκή προστασία, ενώ ευθυγραμμίζονται με τις μελλοντικές ανάγκες των άλλων.

Στις 30 του μήνα

Τα άτομα που γεννιούνται στις 30 του μήνα έχουν μια ισχυρή σύνδεση με την τύχη, την εύνοια και την επέκταση που εκπροσωπεί ο αριθμός 3, καθώς και με την καθολική και ενέργεια νέων αρχών που συμβολίζει ο αριθμός 0. Ο αριθμός 0 σηματοδοτεί την ολοκλήρωση κύκλων, όπως ακριβώς και η φύση εκείνων που γεννιούνται αυτή την ημερομηνία.

Λειτουργούν ως καταλύτες για βαθύτερες αλλαγές, ηγούμενοι με τη φυσική τους γοητεία, τις κοινωνικές τους ικανότητες και την ευχάριστη προσωπικότητά τους, που καθιστούν πιο προσιτές στο ευρύ κοινό πολύπλοκες, αφηρημένες ή πνευματικές έννοιες.

Όσοι γεννήθηκαν στις 30 οποιουδήποτε μήνα, προστατεύονται θεϊκά μέσω της ψυχικής τους αποστολής, καθώς η διατήρηση μιας αγνής καρδιάς αποτελεί βασικό μέρος του σκοπού της ζωής τους.