Αριθμολογία: Η ημερομηνία γέννησής σας μπορεί να «δείξει» την αδελφή-ψυχή σας

Αν αναζητάτε την αδελφή ψυχή σας, το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να είστε ο εαυτός σας. Η αληθινή αγάπη προέρχεται από το να είστε σε συμφωνία με την κεντρική σας αλήθεια, και όχι από το να προσποιείστε ότι είστε κάποιος άλλος.

Οι καλύτερες σχέσεις ανθίζουν μέσω της αποδοχής και της γιορτής των μοναδικών σας χαρισμάτων. Σύμφωνα με ειδικούς αριθμολόγους και αστρολόγους κάθε ημερομηνία γέννησης φέρει τη δική της ενέργεια.

Όταν αγκαλιάζετε αυτή την ενέργεια, μπορεί να σας βοηθήσει να προσελκύσετε αληθινό ρομαντισμό αδελφής ψυχής. Αναρωτιέστε πώς μπορεί η ημερομηνία γέννησής σας να σας βοηθήσει να προσελκύσετε την αδελφή ψυχή σας;

Αριθμολογία: Πώς κάθε ημερομηνία γέννησης προσελκύει την αδελφή-ψυχή της

1η, 10η, 19η και 28ή του μήνα: Η αυτοπεποίθησή σας προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

2α, 11η, 20ή και 29η του μήνα: Η ευαισθησία σας προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

3η, 12η, 21η και 30ή: Η ολοκληρωμένη σας προσωπικότητα προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

4η, 13η, 22α και 31η: Η μοναδικότητά σας προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

5η, 14η και23η: Η έκφρασή σας προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

6η, 15η και 24η: Η αγάπη σας προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

7η, 16η και 25η: Η πνευματικότητά σας προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

8η, 17η και 26η: Η γειωμένη σας φύση προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

9η, 18η, 27η: Το πάθος σας προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

1η, 10η, 19η και 28ή του μήνα: Η αυτοπεποίθησή σας προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

Οι ημερομηνίες γέννησης που επηρεάζονται από τον Ήλιο, τον πλανήτη της λαμπερής έκφρασης του εαυτού, δείχνουν ότι η ανεύρεση της αδελφής ψυχής σας συνδέεται στενά με το ταξίδι σας προς την αυθεντικότητα. Ο σκοπός σας, η μοίρα σας και το κίνητρό σας προσφέρουν την αυτοπεποίθηση που είναι απαραίτητη για να προσελκύσετε την αγάπη.

Όταν συνειδητοποιείτε τη δύναμή σας, αγκαλιάσετε τη λάμψη σας και τιμήσετε την αποστολή σας, θα προσελκύσετε ένα άτομο που θα θαυμάζει τα βαθύτερα πάθη και το θάρρος σας. Δώστε προτεραιότητα στη ζεστασιά αντί για την υπερηφάνεια — και η αληθινή αγάπη δεν θα αργήσει να φανεί.

2α, 11η, 20ή και 29η του μήνα: Η ευαισθησία σας προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

Αυτός ή αυτή που είναι προορισμένος/η για εσάς τιμά και θαυμάζει την ευαίσθητη και ευάλωτη πλευρά σας. Υπό την επιρροή της Σελήνης, του ουράνιου φωτός των συναισθημάτων, αποδίδετε καλύτερα όταν ακολουθείτε τη βαθιά σας επιθυμία.

Όταν αρχίσετε να ακούτε την διαίσθησή σας και σταματήσετε να ντρέπεστε για το γεγονός ότι είστε ένα συμπονετικό άτομο, αρχίζετε να προσελκύετε έναν σύντροφο που ανταποκρίνεται στην τάση σας για φροντίδα. Έχετε αφοσίωση στην καρδιά σας και σύντομα θα βρείτε εκείνον ή εκείνη που θα κάνει το ίδιο για εσάς.

3η, 12η, 21η και 30ή: Η ολοκληρωμένη σας προσωπικότητα προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

Ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης, της επέκτασης και της φιλοσοφίας, κυβερνά αυτές τις ημερομηνίες γέννησης. Αυτό σημαίνει ότι προορίζεστε να ηγηθείτε με χιούμορ, αίσθηση ελαφρότητας και μια αισιόδοξη, περίεργη νοοτροπία. Όταν είστε έτοιμοι να συναντήσετε την αδελφή ψυχή σας, θα βρίσκεστε σε μια περίοδο της ζωής σας όπου κυνηγάτε τις πιο τρελές σας περιπέτειες, πρόθυμοι να μάθετε και να εξερευνήσετε πέρα από τη ζώνη άνεσής σας.

Όταν επεκτείνετε τους ορίζοντές σας, αρχίζετε να προσελκύετε το άτομο που προορίζεται για εσάς.

4η, 13η, 22α και 31η: Η μοναδικότητά σας προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

Ο Ουρανός, ο πλανήτης της κοσμικής επανάστασης και της καινοτομίας, κυβερνά αυτές τις ημερομηνίες γέννησης. Όταν μάθετε να τιμάτε τις ιδιομορφίες σας, να αγκαλιάζετε την κατάσταση σας ως “μαύρο πρόβατο” και να ηγείστε με την επαναστατική σας καρδιά, αρχίζετε να προσελκύετε πιο ευθυγραμμισμένες σχέσεις.

Η αδελφή ψυχή σας θα βρει τον δρόμο της όταν είστε έτοιμοι να αγκαλιάσετε τη δική σας αντισυμβατική σπίθα, αντί να συμμορφώνεστε.

5η, 14η και23η: Η έκφρασή σας προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

Υπό την επιρροή του Ερμή, του πλανήτη της περιέργειας και της επικοινωνίας, αυτές οι ημερομηνίες γέννησης προορίζονται να τιμήσουν την αυτοέκφρασή τους. Με εξυπνάδα, οι άλλοι σας θαυμάζουν όταν χρησιμοποιείτε τη φωνή σας.

Η συζήτηση, η κοινωνικοποίηση και η σύνδεση είναι τα δυνατά σας σημεία.

Συναντάτε τις αδελφές ψυχές σας ενώ δικτυώνεστε, κάνετε φίλους ή μοιράζεστε ιδέες μέσα σε μια κοινότητα. Είστε προορισμένοι να λέτε ναι σε δημιουργικά σχέδια και κοινωνικά έργα για να συναντήσετε εκείνον ή εκείνη με τον/την οποίο/α προορίζεστε να είστε.

6η, 15η και 24η: Η αγάπη σας προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

Η Αφροδίτη, ο πλανήτης της αγάπης, της γοητείας και της ομορφιάς, κυβερνά αυτές τις ημερομηνίες γέννησης. Είστε προορισμένοι να είστε μαγνήτης της αγάπης. Η αδελφή ψυχή σας λατρεύει την θρεπτική σας ενέργεια, την άνετη παρουσία σας και την προσανατολισμένη στις σχέσεις νοοτροπία σας.

Όταν μάθετε να εστιάζετε στην αγάπη για τον εαυτό σας, με έναν πραγματικά ουσιαστικό και αναζωογονητικό τρόπο, όπως να φροντίζετε τους άλλους, τότε αρχίζετε φυσικά να προσελκύετε μια σχέση ψυχής.

7η, 16η και 25η: Η πνευματικότητά σας προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

Όταν είστε σε αρμονία με την εσωτερική σας γνώση, βρίσκεστε στην πιο δυνατή σας κατάσταση. Ο Ποσειδώνας, ο πλανήτης της πνευματικότητας και των αιθέριων επιπέδων, κυβερνά αυτές τις ημερομηνίες γέννησης.

Συνεπώς, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαίσθησή σας, να αξιοποιήσετε τη μοναξιά και να αναπτύξετε τη σύνδεσή σας με το θεϊκό για να εκδηλώσετε την αγάπη της αδελφής ψυχής.

Όταν βρείτε την ισορροπία μεταξύ της ενσυναίσθησης και των ορίων, ανακαλύπτετε μια αγάπη που υπερβαίνει τα κοινά.

8η, 17η και 26η: Η γειωμένη σας φύση προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

Αυτές οι ημερομηνίες γέννησης κυβερνώνται από τον Κρόνο, τον πλανήτη της καρμικής ισορροπίας και της πειθαρχίας. Συνεπώς, προσελκύετε την αδελφή ψυχή σας σε μια περίοδο της ζωής σας, όταν μαθαίνετε να τιμάτε τα όριά σας.

Η αυτοπειθαρχία, οι συγκεντρωμένες προσπάθειες και η αφοσίωση στον σκοπό σας γίνονται ο μαγνήτης της αγάπης σας.

9η, 18η, 27η: Το πάθος σας προσελκύει την αδελφή – ψυχή σας

Όταν χαράσσετε τον δικό σας δρόμο μέσω γενναίων πράξεων, η ζωή σας γεμίζει με ενθουσιασμό και ολοκλήρωση. Είστε προορισμένοι να ηγηθείτε, όχι να ακολουθήσετε.

Η αδελφή ψυχή σας θα εκτιμήσει το παθιασμένο σας πνεύμα. Θα γοητευθεί από την ειλικρίνεια και την άμεση προσέγγισή σας στη ζωή.

Θα προσελκύσετε έναν σύντροφο με ισχυρή θέληση όταν μάθετε να αγαπάτε και να αγκαλιάζετε τον εαυτό σας όπως είστε, τιμώντας την αποστολή σας με όλη της την ένταση.