Αριθμολογία: Η ημερομηνία γέννησής σας αποκαλύπτει τον πιο σημαντικό ρόλο σας στην οικογένειά σας

Η μέρα που γεννηθήκατε έχει πολύ βαθύτερο νόημα πέρα από το γεγονός ότι είναι η ημέρα που ήρθατε σε αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να αποκαλύψει βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας, αλλά και να δώσει ενδείξεις για το πώς αλληλεπιδράτε με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά σας – ειδικά με την οικογένειά σας.

Ίσως είστε κάποιος που προορίζεται να καθοδηγήσει τον αδελφό/την αδελφή σας σε μια νέα πορεία ζωής, ή ίσως έχετε τη δύναμη να «θεραπεύσετε» τα τραύματα του παρελθόντος της μητέρας σας χάρη στον δεσμό που σας συνδέει με τους προγόνους σας.

Όπως κι αν έχει, η ημέρα της γέννησής σας κουβαλά βαθύ νόημα και σοφία σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζετε μέσα στην οικογένειά σας – και ίσως σας παρηγορεί να γνωρίζετε πως ο σκοπός σας σε αυτή τη ζωή είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ όσο φανταζόσασταν αρχικά.

Τι είστε προορισμένοι να δώσετε στην οικογένειά σας ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής σας

Γεννημένοι την 1η, 10η, 19η και 28η είναι ηγέτες

Γεννημένοι την 2α, 11η, 20ή και 29η είναι σοφοί θεραπευτές

Γεννημένοι την 3η, 12η, 21η και 30ή φέρνουν χαρά

Γεννημένοι την 4η, 13η, 22α και 31η είναι προστάτες των οικογενειακών παραδόσεων

Γεννημένοι την 5η, 14η, και την 23η είναι εκείνοι που φέρνουν τις αλλαγές

Γεννημένοι την 6η, 15η και την 24η προσφέρουν το δώρο της μεταμόρφωσης στην οικογένειά τους

Γεννημένοι την 7η, 16η και την 25η προσφέρουν πνευματική εξέλιξη

Γεννημένοι την 8η, 17η και την 26η, είναι η φωνή της αυθεντίας στην οικογένειά τους

Γεννημένοι την 9η, 18η και την 27η είναι ειρηνοποιοί

Αν η γέννησή σας είναι σε μία από αυτές τις μέρες, είστε πρωτοπόρος ή ηγέτης μέσα στην οικογένειά σας. Έχετε ως αποστολή να σπάσετε τα παλιά πρότυπα της οικογένειάς σας, να τους απελευθερώσετε από κακές συνήθειες και να τους δείξετε νέους τρόπους δράσης. Είστε υπεύθυνοι για να τους ωθήσετε προς τα εμπρός, εμπνέοντας ανανέωση, ανάπτυξη και αλλαγή που μπορεί να τους βοηθήσει να εξελιχθούν και να διαμορφώσουν καλύτερες συνήθειες.

Αυτό μπορεί να φαίνεται αγχωτικό, αλλά αν βασιστείτε στη δική σας δύναμη και το μυαλό σας, θα μπορέσετε να μεταδώσετε λίγη από αυτή τη σοφία στην υπόλοιπη οικογένειά σας. Αν δεν έχετε επίγνωση της δύναμής σας, το σύμπαν θα σας βάζει επανειλημμένα σε καταστάσεις όπου θα πρέπει είτε να ακολουθήσετε το δρόμο κάποιου άλλου είτε να δημιουργήσετε τον δικό σας.

Αν έχετε γεννηθεί τις παραπάνω ημερομηνίες, έχετε ανεξάντλητη σοφία με την οποία βοηθάτε την οικογένειά σας να θεραπευτεί από παλιές πληγές. Έχετε ένα διαισθητικό χάρισμα και άμεση σύνδεση με την ενέργεια των προγόνων σας. Μπορείτε ακόμη να νιώσετε τον πόνο, τη λύπη και τις δυσκολίες που επηρέασαν τα μέλη της οικογένειας που έχουν περάσει.

Χάρη σε αυτή την ικανότητα, μπορείτε να πιάσετε τα νήματα του παρελθόντος και να θεραπεύσετε μερικές από τις καρμικές πληγές της οικογένειάς σας. Μέσα από αρμονία, συγχώρεση και κατανόηση, μπορείτε να δείξετε στην οικογένειά σας ότι υπάρχει χαρά στο να αντιμετωπίζετε τα τραύματα, να θεραπεύεστε και να γίνεστε καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας.

Αν η γέννησή σας είναι σε μία από αυτές τις μέρες, είναι δημιουργικοί άνθρωποι που φέρνουν χαρά όπου κι αν πάνε. Φέρνετε ένα αίσθημα ελαφρότητας και ανέμελης διάθεσης στην οικογένειά σας, χάρη στην αρμονία σας με την ενέργεια των προγόνων σας. Μπορείτε να διδάξετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα τη σημασία και την αναγκαιότητα τού να μπορούν να ζουν ελεύθερα.

Ωστόσο, πρέπει να θυμάστε να αφήνετε τη χαρά και το φως σας να λάμπουν, γιατί αν δεν το κάνετε, η ζωή θα συνεχίσει να σας ωθεί σε καταστάσεις όπου αναγκάζεστε να μοιραστείτε τα δώρα σας.

Είναι ο τρόπος του σύμπαντος να σας δείξει ότι η αποδοχή της μοναδικότητάς σας είναι ο μόνος τρόπος για να βρείτε σκοπό και τελικά ευτυχία, τόσο για εσάς όσο και για την οικογένειά σας.

Αν η γέννησή σας είναι σε μία από αυτές τις μέρες, θεωρείστε ο/η φύλακας των παραδόσεων της οικογένειάς σας. Για να δημιουργήσετε μια σταθερή βάση για την οικογένειά σας, πρέπει πρώτα να τη δημιουργήσετε για τον εαυτό σας. Αν η οικογένειά σας δεν είναι σταθερή, πρέπει πρώτα να μάθετε να βάζετε όρια στον εαυτό σας πριν διδάξετε το ίδιο στους άλλους.

Η κουλτούρα και η κληρονομιά σας είναι αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς σας. Αυτό σημαίνει ότι κατανοείτε πως για να ζήσετε μια ευλογημένη και ευτυχισμένη ζωή, πρέπει να τιμήσετε το παρελθόν. Αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να φροντίσετε τις δικές σας ρίζες και να τις κάνετε να αναπτυχθούν, πριν μπορέσετε να βοηθήσετε την οικογένειά σας να φροντίσει τις δικές της. Το να διδάξετε την ευθύνη στην οικογένειά σας προκύπτει πρώτα από τη δική σας εκμάθηση, και αυτό το ταξίδι θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό όταν το πετύχετε.

Οι άνθρωποι που είναι γεννημένοι τις παραπάνω ημερομηνίες φέρνουν αλλαγές στις δυναμικές της οικογένειάς τους. Είστε γεννημένοι για διασφαλίζετε την οικογενειακή συνοχή, αμφισβητώντας το status quo και δημιουργώντας νέες ιδέες.

Από τα απλά μέχρι τα πιο σύνθετα, πρόθεσή σας είναι να καινοτομείτε και να ωθείτε τους άλλους μπροστά. Η παρουσία σας εμπνέει την οικογένειά σας να απεμπλακεί από τις κακές συνήθειες. Φέρνετε νέες ευκαιρίες και τους εμπνέετε.

Αν έχετε γεννηθεί τις παραπάνω ημερομηνίες είστε η ενσάρκωση της μεταμόρφωσης. Έχετε τη δύναμη να σπάτε τους δεσμούς με το παρελθόν, να έρχεστε αντιμέτωποι με τις δυσκολίες και τις συγκρούσεις και να καινοτομείτε.

Δεν φοβάστε τις δύσκολες συζητήσεις που πυροδοτούν την αλλαγή και τη θεραπεία. Ρόλος σας στην οικογένεια είναι να δίνετε ώθηση στην απελευθέρωση και την ανανέωση.

Είστε άνθρωποι που βοηθούν τους άλλους να ξεπεράσουν τους φόβους τους και να υπερβούν τα εμπόδια, ακόμη και αν οι άλλοι δεν πιστεύουν ότι μπορούν.

Άτομα που έχουν γεννηθεί αυτές τις μέρες είναι παρόντα στην οικογένειά τους χρησιμοποιώντας την βαθιά πνευματική τους ανάπτυξη και φώτιση. Είναι εκεί για να βοηθήσουν στο να φέρουν σαφήνεια και κατανόηση μέσω ενδοσκόπησης και διαλογισμού.

Είστε υπεύθυνοι να καθοδηγήσετε την οικογένειά σας προς τις κρυφές αλήθειες τους και να τους βοηθήσετε να θεραπεύσουν τα πνευματικά τραύματα του παρελθόντος τους, για τα οποία ίσως χρειάζονται καθοδήγηση.

Επειδή μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τα δικά σας συναισθήματα και διαθέτετε τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσετε τα δικά σας τραύματα, σας είναι πιο εύκολο να βοηθήσετε την οικογένειά σας να κάνει το ίδιο.

Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί τις παραπάνω ημερομηνίες είναι μια ισχυρή πηγή αυθεντίας και ελέγχου. Σκοπός τους είναι να δίνουν δύναμη και να παρέχουν σταθερότητα, διώχνοντας τον φόβο και την υποτέλεια.

Είναι άνθρωποι που αποδεικνύουν στην οικογένειά τους το καλό που φέρνει η αλλαγή και η αποδοχή του απρόβλεπτου. H αλλαγή μπορεί να μοιάζει απειλητική, αλλά είστε το φως της οικογένειάς σας, η πηγή ασφάλειας.

Ξέρετε πως η στασιμότητα δημιουργεί πόνο και πως η αλλαγή οδηγεί στην ελπίδα. Η πειθαρχημένη φύση σας προσφέρει δομή και βοηθά τους αγαπημένους σας ν’ ανακαλύψουν τον σκοπό τους.

Αν έχετε γεννηθεί τις παραπάνω ημερομηνίες, είστε εδώ για να δημιουργείτε σταθερότητα που οδηγεί στη θεραπεία από τα τραύματα. Έχετε βαθιά και φλογερή ψυχή που γνωρίζει τον σκοπό της.

Το θεραπευτικό σας χάρισμα, σημαίνει ότι προσεγγίζετε την οικογένειά σας με κατανόηση, αγάπη και υπομονή, μέχρι να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Ο ρόλος σας είναι ανεκτίμητος. Μαθαίνετε στους αγαπημένους σας πώς να προκαλούν την αλλαγή και να προσαρμόζονται.