Κρήτη: «Πνίγηκε» από τη βροχή ο Τσούτσουρας Ηρακλείου – Βίντεο από τους πλημμυρισμένους δρόμους και τον χείμαρρο που κατέβηκε από το βουνό

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Κρήτη- κακοκαιρία
Στο ίδιο έργο θεατές βρέθηκαν σήμερα για ακόμη μία φορά οι κάτοικοι του Τσούτσουρα, στην Κρήτη καθώς η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε ξανά τον οικισμό στα νότια του νομού Ηρακλείου σε χειμαρρώδη πέρασμα με πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Τα τελευταία τρία χρόνια καταγράφονται στον τουριστικό αυτό οικισμό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας σοβαρά προβλήματα από τις έντονες και επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις, καθώς, σύμφωνα με καταγγελία κατοίκου, κάθε φορά που εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες, τα νερά που κατεβαίνουν από τα γύρω βουνά υπερχειλίζουν την περιοχή, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν δρόμοι, κατοικίες και καταστήματα και να προκαλούνται σοβαρές ζημιές από τα φερτά υλικά.

Όπως αναφέρει κάτοικος της περιοχής που επικοινώνησε με το neakriti.gr, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αλλαγή στις ροές των ομβρίων υδάτων, με συνέπεια ακόμη και μικρότερης έντασης βροχοπτώσεις να προκαλούν εισροή νερού σε σπίτια και στη συνέχεια εκβολή του προς τη θάλασσα. Ο ίδιος περιγράφει χαρακτηριστικά ότι έχει δημιουργηθεί «ένας καινούριος καταρράκτης», εξαιτίας της νέας διαδρομής που ακολουθούν τα νερά. «Εγώ κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ καν να μπω στο σπίτι μου», τονίζει.

Η σημερινή έντονη βροχόπτωση ανέδειξε εκ νέου την κατάσταση, καθώς στον κεντρικό δρόμο του οικισμού του Τσούτσουρα κινούνταν ακόμη και τουρίστες, την ώρα που ο χείμαρρος κατέβαινε με δύναμη, δημιουργώντας συνθήκες που χαρακτηρίζονται από κατοίκους ως ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και παλαιότερα περιστατικά που αναφέρθηκαν από κατοίκους, όπως ζημιές σε περιουσίες κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για το ενδεχόμενο ενός πιο σοβαρού συμβάντος στο μέλλον.

 

