Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί

Οι ειδικοί αριθμολόγοι και αστρολόγοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τέσσερις ημερομηνίες γέννησης που συχνά συνδέονται με άτομα που θεωρούνται απαιτητικά και έχουν υψηλές προσδοκίες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεκάθαροι για το τι θέλουν και αρνούνται να συμβιβαστούν με οτιδήποτε λιγότερο.

Αν και μπορεί να είναι πεισματάρηδες μερικές φορές, ταυτόχρονα αποτελούν παραδείγματα αυτοεκτίμησης και αγάπης του εαυτού τους. Τηρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα για τον εαυτό τους που αναμένουν και από τους άλλους.

Στις σχέσεις, οι σύντροφοί τους πρέπει να ταιριάζουν με τη δική τους ενέργεια, ενώ παράλληλα πιστεύουν στη συμμετοχή με ίση συναισθηματική προσπάθεια για να στηρίξουν τις επιθυμίες του συντρόφου τους.

Πέρα από τις προσωπικές σχέσεις, αυτά τα άτομα συχνά κινούνται με έντονη φιλοδοξία για να πετύχουν στην καριέρα τους. Αν επιθυμούν κάτι, εργάζονται σκληρά για να το πετύχουν, κατανοώντας τη σημασία του να μην αποδέχονται τίποτα λιγότερο από αυτό που τους αξίζει.

Στις 9 του μήνα: Ένστικτο και πάθος

Αυτοί που γεννιούνται στις 9 οποιουδήποτε μήνα είναι γνωστοί για το έντονο πάθος τους. Καθοδηγούνται από τον Άρη, τον πλανήτη του πολέμου και της αυτοσυντήρησης, και είναι πρόθυμοι να προστατεύσουν και να υπερασπιστούν ό,τι αγαπούν.

Αυτό επεκτείνεται και στην φροντίδα του εαυτού τους. Με γρήγορο ρυθμό, ενεργές επιθυμίες και υψηλά πρότυπα, οι άλλοι μπορεί να δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με την σταθερή σας κίνηση. Έχετε κατακτήσει την τέχνη του να λέτε όχι. Αν και αυτό μπορεί να είναι απογοητευτικό κάποιες φορές, η ισχυρή θέλησή σας μπορεί να μετακινήσει βουνά και να σας καταστήσει ασταμάτητους στην επίτευξη των επιθυμιών σας.

Στις 17 του μήνα: Σοφία και βαθιά ψυχή

Αυτή η ημερομηνία γέννησης χαρακτηρίζεται από ισχυρή ανθεκτικότητα. Κυβερνάται από τον Κρόνο, τον καρμικό πλανήτη της σκληρής δουλειάς, της ακεραιότητας και των περιορισμών, και είστε πρόθυμοι να επενδύσετε τα πάντα για να τελειοποιήσετε τις ικανότητες, τις επιθυμίες και τους στόχους σας.

Διαθέτετε υπομονή και συνέπεια για να δημιουργήσετε σταθερά και μακροχρόνια αποτελέσματα. Είστε πρόθυμοι να περιμένετε μέχρι να επιτύχετε αυτό που γνωρίζετε ότι είναι το καλύτερο για εσάς.

Σύμφωνα με τις σοφές σας ηθικές αξίες, δεν παρεκκλίνετε από τον ηθικό σας προσανατολισμό. Οι άλλοι μπορεί να θεωρούν τη φιλοσοφία σας περιοριστική ή να σας επικρίνουν για υπερβολική τελειομανία, αλλά όσοι γεννιούνται στις 17 δεν είναι διατεθειμένοι να συμβιβαστούν με ό,τι σας καθορίζει.

Στις 28 του μήνα: Φως και αφοσίωση

Λαμπεροί σαν τον Ήλιο που τους κυβερνά, οι γεννημένοι στις 28 είναι γνωστοί για την τολμηρή προσωπικότητά τους. Με ζεστασιά, φωτίζουν το σκοτάδι γύρω τους. Συχνά διαθέτουν παιχνιδιάρικη, θεατρική φλέβα, και κάποιες φορές τα έντονα συναισθήματά τους μπορεί να φτάσουν σε δραματικές εκφάνσεις.

Παρ’ όλα αυτά, ανακάμπτουν γρήγορα με τη χαρούμενη διάθεσή τους μόλις εκφράσουν ό,τι νιώθουν. Οι άλλοι μπορεί να θεωρούν όσους γεννιούνται στις 28 του μήνα ως ανθρώπους δυναμικούς, με έντονη επιρροή και αυτοπεποίθηση. Πιθανότατα θα συμφωνείτε ότι έχετε ισχυρή αίσθηση αυτοεκτίμησης. Η αγάπη του εαυτού σας είναι η καλύτερη αγάπη και αν κάποιος ή κάτι αποσπά την προσοχή σας ή σβήνει τη φλόγα που καίει μέσα σας, δεν δείχνετε ενδιαφέρον.

Στις 30 του μήνα: Πληθωρικοί και γοητευτικοί

Οι γεννημένοι στις 30 οποιουδήποτε μήνα διαθέτουν εξαιρετικό μαγνητισμό. Ευλογημένοι από τον Δία, τον πλανήτη της τύχης, της επέκτασης και της ανάπτυξης, αναζητούν το υψηλότερο δυναμικό και τον αληθινό εαυτό τους.

Η ζωή είναι γεμάτη πλούσιες εμπειρίες, τις οποίες αισθάνονται πάντα και είναι πρόθυμοι να τις ζήσουν στο έπακρο. Κάποιος που είναι στάσιμος, στενόμυαλος ή ανθεκτικός στην αλλαγή θα δυσκολευτεί να βρει χώρο για την ενέργειά τους. Ωστόσο, γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να περιορίσουν τον εαυτό τους για να μπει κάποιος στη ζωή τους. Η συνεχής εξέλιξη της ταυτότητάς τους απαιτεί χώρο για ανάπτυξη, είτε στην εργασία, τις σχέσεις είτε στον τρόπο ζωής, ώστε να ταιριάζει με τη ζεστή αύρα τους.