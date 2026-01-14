Ιράν: Πάνω από 3.400 οι νεκροί – Υποχρεωμένος να αναλάβει δράση αισθάνεται ο Τραμπ

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες τραυματίστηκαν από την έναρξη των διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR). Η IHR προειδοποιεί ότι ο αριθμός αυτός είναι το «απόλυτο ελάχιστο».
  • Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει όλο και περισσότερο ότι πρέπει να λάβει αποφασιστικά μέτρα κατά του ιρανικού καθεστώτος, εν μέσω της αιματηρής καταστολής των διαδηλωτών. Ανώτατοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν για να τελειοποιήσουν μια σειρά επιλογών.
  • Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η επίθεση σε εγκαταστάσεις των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας, ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν να αποφύγουν ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν: Πάνω από 3.400 οι νεκροί – Υποχρεωμένος να αναλάβει δράση αισθάνεται ο Τραμπ

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την αρχή των διαδηλώσεων κατά της εξουσίας του μουλάδων στο Ιράν, ανακοίνωσε η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, σε μια νέα αποτίμηση. Προσθέτει ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν επίσης τραυματιστεί.

«Ο αριθμός αυτός είναι το απόλυτο ελάχιστο», προειδοποιεί η IHR, η οποία αναφέρει ότι έχει λάβει «νέες αναφορές και μαρτυρίες που αποδεικνύουν ακόμη περισσότερο την έκταση της βίας». Η ΜΚΟ προσθέτει ότι τουλάχιστον 10.000 άτομα έχουν συλληφθεί.

Εντωμεταξύ, όπως μεταδίδει  το CNN, o πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κόκκινη γραμμή που ο ίδιος έθεσε στο Ιράν, πιστεύει όλο και περισσότερο ότι πρέπει να λάβει αποφασιστικά μέτρα κατά του καθεστώτος εν μέσω της αιματηρής καταστολής των διαδηλωτών, σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συναντήθηκαν την Τρίτη για να τελειοποιήσουν μια σειρά επιλογών για τον πρόεδρο. Ο Τραμπ, ο οποίος συμμετείχε τελικώς στη συνάντηση, διάρκειας άνω των δύο ωρών, μετά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από ένα ταξίδι στο Μίσιγκαν, ενημερώθηκε επίσης για τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των νεκρών στο Ιράν και τις προσδοκίες των ΗΠΑ για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η βίαιη καταστολή του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής εκτελέσεων. Του έδειξαν βίντεο από το Ιράν ως μέρος της ενημέρωσης, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τη συνάντηση.

Οι δεύτερες σκέψεις

Τις τελευταίες ημέρες, η ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου είναι διχασμένη ως προς το αν πρέπει να προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση, σύμφωνα με πηγή του CNN.  Αμερικανοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι οποιαδήποτε τέτοια στρατιωτική κίνηση δεν θα περιλαμβάνει την αποστολή στρατευμάτων και δήλωσαν ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί μακροχρόνια στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν.

Μία από τις επιλογές που έχει ο πρόεδρος είναι η επίθεση σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την καταστολή των διαδηλωτών, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Καθώς συζητούν και σταθμίζουν τις επιλογές, οι αξιωματούχοι έχουν εργαστεί για να αξιολογήσουν τους διάφορους κινδύνους που συνεπάγεται η κάθε μία, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μια αεροπορική επιδρομή να αποτύχει ή να προκαλέσει μια υπερβολική αντίδραση από την πλευρά του Ιράν.

Οι Αμερικανοί  αξιωματούχοι ελπίζουν επίσης να αποφύγουν οποιαδήποτε ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή σε περίπτωση κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: 7 απλές ασκήσεις που βελτιώνουν θεαματικά τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα καταβληθούν – Τι εξετάζεται για το χρονοδιάγραμμα πληρωμής τους

Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ νέες δράσεις προώθησης της ισότητας σε ΑΕΙ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:51 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Bild: Η Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία

Η Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με τη εφη...
21:07 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ισπανία: Φωτιά σε εστιατόριο της Μαδρίτης δύο εβδομάδες μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Προκλήθηκε από βεγγαλικά εσωτερικού χώρου – ΒΙΝΤΕΟ

Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την πολύνεκρη πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, πυροτεχν...
20:53 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Κύπρος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση σε παραλία – Έρευνα για το αν ανήκει στον Ρώσο επιχειρηματία που αγνοείται

Νεκρός άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε περιοχή της Αυδήμου, θέτοντας σε...
20:25 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας Δανίας-Γροιλανδίας με Βανς και Ρούμπιο – Δεν έκαναν δηλώσεις

Αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γροιλανδίας έγινε δεκτή σήμερα στον Λευκό Οίκο, αφού ο πρόεδρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι