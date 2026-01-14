Ιράν: Πάνω από 3.400 οι νεκροί – Υποχρεωμένος να αναλάβει δράση αισθάνεται ο Τραμπ

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την αρχή των διαδηλώσεων κατά της εξουσίας του μουλάδων στο Ιράν, ανακοίνωσε η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, σε μια νέα αποτίμηση. Προσθέτει ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν επίσης τραυματιστεί.

«Ο αριθμός αυτός είναι το απόλυτο ελάχιστο», προειδοποιεί η IHR, η οποία αναφέρει ότι έχει λάβει «νέες αναφορές και μαρτυρίες που αποδεικνύουν ακόμη περισσότερο την έκταση της βίας». Η ΜΚΟ προσθέτει ότι τουλάχιστον 10.000 άτομα έχουν συλληφθεί.

Εντωμεταξύ, όπως μεταδίδει το CNN, o πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κόκκινη γραμμή που ο ίδιος έθεσε στο Ιράν, πιστεύει όλο και περισσότερο ότι πρέπει να λάβει αποφασιστικά μέτρα κατά του καθεστώτος εν μέσω της αιματηρής καταστολής των διαδηλωτών, σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συναντήθηκαν την Τρίτη για να τελειοποιήσουν μια σειρά επιλογών για τον πρόεδρο. Ο Τραμπ, ο οποίος συμμετείχε τελικώς στη συνάντηση, διάρκειας άνω των δύο ωρών, μετά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από ένα ταξίδι στο Μίσιγκαν, ενημερώθηκε επίσης για τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των νεκρών στο Ιράν και τις προσδοκίες των ΗΠΑ για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η βίαιη καταστολή του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής εκτελέσεων. Του έδειξαν βίντεο από το Ιράν ως μέρος της ενημέρωσης, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τη συνάντηση.

Οι δεύτερες σκέψεις

Τις τελευταίες ημέρες, η ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου είναι διχασμένη ως προς το αν πρέπει να προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση, σύμφωνα με πηγή του CNN. Αμερικανοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι οποιαδήποτε τέτοια στρατιωτική κίνηση δεν θα περιλαμβάνει την αποστολή στρατευμάτων και δήλωσαν ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί μακροχρόνια στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν.

Μία από τις επιλογές που έχει ο πρόεδρος είναι η επίθεση σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την καταστολή των διαδηλωτών, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Καθώς συζητούν και σταθμίζουν τις επιλογές, οι αξιωματούχοι έχουν εργαστεί για να αξιολογήσουν τους διάφορους κινδύνους που συνεπάγεται η κάθε μία, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μια αεροπορική επιδρομή να αποτύχει ή να προκαλέσει μια υπερβολική αντίδραση από την πλευρά του Ιράν.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν επίσης να αποφύγουν οποιαδήποτε ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή σε περίπτωση κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος.