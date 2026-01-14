Σδούκου: Το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι και με τη βούλα λειτουργεί ως πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ

  • Η Αλεξάνδρα Σδούκου τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ως πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπιζόμενο ανοιχτά τον πρώην Υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει «μνημείο παραπληροφόρησης» την ανακοίνωση της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή, κατηγορώντας την για εργαλειοποίηση της κατάθεσης Αραχωβίτη.
  • Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η ΝΔ εργαλειοποίησε την κατάθεση Αραχωβίτη για να αθωώσει τον Μάκη Βορίδη, ενώ υπογραμμίζει ότι επί θητείας του εκτοξεύτηκε η χρήση βοσκοτόπων για λήψη Εθνικού Αποθέματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
«Το ΠΑΣΟΚ έγινε ΣΥΡΙΖΑ!» τονίζει η Αλεξάνδρα Σδούκου σε δήλωσή της, απαντώντας στο σχόλιο που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όχι μόνο υπερασπίζεται ανοιχτά τον πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχωβίτη, αλλά σπεύδει να καταγγείλει ως “εργαλειοποίηση” την ανάδειξη των ίδιων του των παραδοχών» αναφέρει η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και προσθέτει: «Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ υψώνει πολιτική ασπίδα προστασίας σε έναν πρώην Υπουργό που παραδέχτηκε ότι η λεγόμενη “τεχνική λύση” ήταν νόμιμη, υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ».

«Με αυτή τη στάση, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι και με τη βούλα λειτουργεί ως πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ», καταλήγει η κα Σδούκου.

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η σημερινή ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική

Νωρίτερα, το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σε σχετικό σχόλιο για την ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για «μνημείο παραπληροφόρησης».

«Η σημερινή ανακοίνωση των μελών της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή αποτελεί μνημείο παραπληροφόρησης, προκειμένου να καλύψουν τις πρωτοφανείς κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις τους και να αμνηστεύσουν τους δύο υπουργούς τους», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ.

Από την Χαριλάου Τρικούπη, επισημαίνεται ότι «η Νέα Δημοκρατία εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση του κ. Αραχωβίτη και την προσωπική του αγωνία να βγάλει εαυτόν από το κάδρο των ευθυνών, για να παρουσιάσει ως “αθώο” τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, για τον οποίο η Ευρωπαία Εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του».

«Ξέχασε το κυβερνών κόμμα ότι το πράσινο φως για βοσκοτόπια δίχως ζώα που καθιέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ανήγαγε σε επιστήμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και καταλήγει: «Το περίφημο “συμφωνώ” του κ. Βορίδη είχε σαν αποτέλεσμα κατά τη θητεία του να εκτοξευτεί η χρήση βοσκοτόπων για λήψη Εθνικού Αποθέματος. Έφτασε μάλιστα να είναι  5 φορές μεγαλύτερη από το 2018 και 35 φορές μεγαλύτερη (!) από το 2022.

