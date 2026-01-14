Σαλόνι: Για ένα πιο οργανωμένο καθιστικό, σταματήστε αυτό το λάθος στη διακόσμηση

Σύνοψη από το

  • Οι ειδικοί στη διακόσμηση προειδοποιούν για την «οπτική συνήθεια στη ακαταστασία», τονίζοντας ότι ένα υπερφορτωμένο σαλόνι μπορεί να προκαλέσει άγχος και να φαίνεται μικρότερο.
  • Για ένα πιο οργανωμένο καθιστικό, είναι σημαντικό να αντιμετωπίζετε τον χώρο ως έκθεση λίγων, σημαντικών κομματιών και να υιοθετήσετε τη λογική του κενού χώρου γύρω από τα έπιπλα.
  • Προτείνεται η εκκαθάριση αντικειμένων που δεν ανήκουν στον χώρο, η επιλογή λίγων αγαπημένων διακοσμητικών, η χρήση έξυπνων λύσεων αποθήκευσης και η εναλλαγή τους ανάλογα με την εποχή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

timeout

Σαλόνι: Για ένα πιο οργανωμένο καθιστικό, σταματήστε αυτό το λάθος στη διακόσμηση
Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Το σαλόνι σας είναι ένας χώρος ηρεμίας και χαλάρωσης. Εκεί όπου μπορείτε να ξεκουραστείτε μετά από μια κουραστική μέρα. Αν όμως το καθιστικό, σας προκαλεί περισσότερο άγχος παρά γαλήνη, ίσως το πρόβλημα δεν είναι απλώς η ακαταστασία. Μπορεί, για παράδειγμα, να το έχετε παρακάνει με τις τάσεις διακόσμησης.

Υφασμάτινα έπιπλα: Πώς να εξαφανίσετε τις δυσάρεστες οσμές με ένα υλικό από την κουζίνα σας

Συχνά, ένας χώρος που ξεκίνησε ως προσεγμένος καταλήγει να «πνίγεται» από μικροαντικείμενα, διακοσμητικά και περιττά πράγματα που συσσωρεύονται στις επιφάνειες. Αυτό το διακοσμητικό λάθος κάνει το σαλόνι σας να φαίνεται μικρότερο, «φορτωμένο» και ακατάστατο.

Τι είναι η «οπτική συνήθεια στη ακαταστασία»

Η ακαταστασία επηρεάζει άμεσα τον εγκέφαλό σας. Οι επαγγελματίες στην διακόσμηση προειδοποιούν για την «οπτική συνήθεια στη ακαταστασία» ή «αδυναμία εντοπισμού της ακαταστασίας» (clutter blindness). Πρόκειται για την κατάσταση στην οποία σταματάτε να παρατηρείτε το χάος στο σπίτι σας, αλλά αυτό συνεχίζει να σας επηρεάζει υποσυνείδητα προκαλώντας άγχος.

Καθαρό και οργανωμένο σπίτι: Το πιο σημαντικό σημείο που πρέπει να καθαρίζετε κάθε βράδυ

Πώς να επαναφέρετε την ισορροπία στο σαλόνι σας

Αντί να γεμίζετε κάθε γωνιά με αντικείμενα, ακολουθήστε τις εξής συμβουλές:

  • Αντιμετωπίστε το καθιστικό σας ως έναν χώρο όπου προβάλλετε μόνο λίγα, σημαντικά κομμάτια, αντί για ένα πλήθος τυχαίων αντικειμένων.
  • Υιοθετήστε τη λογική του κενού χώρου γύρω από τα έπιπλα και τη διακόσμησή σας. Τα ελεύθερα περάσματα και οι καθαρές επιφάνειες δημιουργούν μια αίσθηση γαλήνης και ισορροπίας.
  • Αναζητήστε τρόπους για να πετύχετε ένα ομοιόμορφο design που θα κάνει το σαλόνι σας να φαίνεται οργανωμένο.

Σαλόνι: Πρακτικά βήματα για να απαλλαγείτε από την «φασαρία» στη διακόσμηση

Η υπερβολική διακόσμηση μπορεί συχνά να κάνει έναν χώρο να φαίνεται μικρός και ακατάστατος. Ακολουθήστε ορισμένα απλά βήματα για να κάνετε μια εκκαθάριση (decluttering) και να τακτοποιήσετε το σαλόνι σας.

  • Ξεκινήστε με τα αντικείμενα που δεν ανήκουν στον χώρο: Κάντε μια βόλτα στο σαλόνι και απομακρύνετε όλα τα μικροπράγματα που έχουν συσσωρευτεί χωρίς λόγο. Παιχνίδια, ρούχα, στυλό, χαρτιά, καλώδια και βιβλία πρέπει είτε να μπουν στη θέση τους είτε να πεταχτούν. Αυτή η γρήγορη κίνηση θα προσφέρει οπτική ανακούφιση.
  • Στη συνέχεια, εστιάστε στα διακοσμητικά αντικείμενα: Αφαιρέστε όσα περισσότερα διακοσμητικά αντικείμενα μπορείτε για να απελευθερώσετε χώρο. Αφήστε σε κοινή θέα μόνο τα αγαπημένα σας αντικείμενα. Αδειάστε τις επιφάνειες όπως το τραπεζάκι του σαλονιού, το τζάκι και τον μπουφέ και αντικαταστήστε τα πολλά μικρά διακοσμητικά με ένα ή δύο εντυπωσιακά κομμάτια.

Έξυπνες λύσεις αποθήκευσης και οργάνωσης

Αν κάποια αντικείμενα εξακολουθούν να δημιουργούν «φασαρία», χρειάζονται τον κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο:

  • Έπιπλα και ράφια: Προσθέστε ένα μικρό ντουλάπι ή τοποθετήστε ράφια για να μεταφέρετε τη διακόσμηση σε ψηλότερα σημεία, ελευθερώνοντας το οπτικό πεδίο.
  • Μινιμαλιστική προσέγγιση: Προσπαθήστε να αφήσετε μερικές επιφάνειες εντελώς άδειες για ένα πιο καθαρό, μινιμαλιστικό look.
  • Ισορροπία: Αποφύγετε να φαίνεται το δωμάτιο «φορτωμένο» από τη μία πλευρά. Μοιράστε τα διακοσμητικά ομοιόμορφα και αξιοποιήστε τους τοίχους για έμφαση.

Το μυστικό της εναλλαγής

Μια εξαιρετική στρατηγική είναι να εναλλάσσετε τα διακοσμητικά σας κάθε δύο μήνες ή ανάλογα με την εποχή. Αποθηκεύστε τα υπόλοιπα σε κουτιά. Έτσι, ο χώρος σας θα παραμένει πάντα οργανωμένος, χωρίς να νιώθετε ότι «πνίγεστε» από τα πολλά αντικείμενα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: 7 απλές ασκήσεις που βελτιώνουν θεαματικά τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ νέες δράσεις προώθησης της ισότητας σε ΑΕΙ

Επίδομα παιδιού: Λήγει αύριο η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Α21 – Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:00 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Single από επιλογή: Οι άνθρωποι που μένουν μόνοι για χρόνια και είναι πραγματικά ευτυχισμένοι συνήθως διαθέτουν αυτά τα 7 χαρακτηριστικά

Υπάρχει διαφορά μεταξύ του να είσαι μόνος γιατί δεν έχεις βρει ακόμα το σωστό άτομο και του να...
16:00 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Τα 6 ζώδια που θα έχουν την μεγαλύτερη επαγγελματική εξέλιξη το 2026 – «Οι προσπάθειές σας ανταμείβονται και η καριέρα σας απογειώνεται»

Αν και το προηγούμενο έτος δεν ήταν το καλύτερο για τα επαγγελματικά και την οικονομία συνολικ...
15:00 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Είμαστε αστρόσκονη; Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα δομικά στοιχεία της ζωής δημιουργήθηκαν πριν φτάσουν στη Γη

Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι τα αμινοξέα, τα θεμελιώδη συστατικά της ζωής, ενδέχεται να έφτασαν σ...
11:04 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Οι 8 χρονοβόρες συνήθειες που οι επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν διαγράψει από τη ζωή τους εδώ και χρόνια

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι ξεχωρίζει εκείνους που φαίνεται να τα έχουν όλα υπό έλεγχο από εμάς π...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι