Υφασμάτινα έπιπλα: Πώς να εξαφανίσετε τις δυσάρεστες οσμές με ένα υλικό από την κουζίνα σας

Ο καναπές είναι η “καρδιά” του σαλονιού μας, αλλά συχνά μπορεί να αναπτύξει δυσάρεστες οσμές. Αν ψάχνετε έναν τρόπο να φρεσκάρετε τα υφασμάτινα έπιπλά σας, χωρίς ακριβά χημικά προϊόντα, η λύση βρίσκεται στην κουζίνα σας. Ένα υλικό που χρησιμοποιείται στην μαγειρική, μπορεί να εξουδετερώσει την κακοσμία και να αφαιρέσει επίμονους λεκέδες λίπους από τις ταπετσαρίες, χάρη στην τεράστια απορροφητική του δύναμη.

Πώς να απαλλαγείτε από τις δυσάρεστες οσμές στα υφασμάτινα έπιπλα

Πολλά αντικείμενα στο σπίτι μπορεί να αναπτύξουν δυσάρεστες οσμές και τα υφασμάτινα έπιπλα βρίσκονται σίγουρα ψηλά στη λίστα. Ο καναπές στο σαλόνι είναι το μέρος όπου χαλαρώνετε και ίσως απολαμβάνετε το αγαπημένο σας σνακ. Αν έχετε και τετράποδους φίλους, τότε είναι πιθανότατα και το δικό τους αγαπημένο σημείο. Επομένως, μια περίεργη μυρωδιά δεν είναι καθόλου απίθανη. Η εξάλειψή της όμως δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη, αρκεί να έχετε κορν φλάουρ στην κουζίνα σας.

Γιατί το κορν φλάουρ είναι ιδανικό για τον καθαρισμό

Το κορν φλάουρ είναι εξαιρετικό για να “δένει” σάλτσες, αλλά αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος για να το έχετε στο ντουλάπι της κουζίνας σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με έξυπνους τρόπους σε όλο το σπίτι, ειδικά για να διώξετε τις οσμές από τις ταπετσαρίες επίπλων.

Ως λεπτή σκόνη που προέρχεται από το αμυλούχο μέρος του καλαμποκιού, έχει την ικανότητα να απορροφά τις μυρωδιές. Όπως και η μαγειρική σόδα, το κορν φλάουρ είναι πολύ οικονομικό. Αποτελεί μια φυσική λύση αν προτιμάτε να καθαρίζετε το σπίτι σας χωρίς τη χρήση σκληρών χημικών ουσιών.

Διπλή δράση: Οσμές και λιπαροί λεκέδες

Εκτός από την καταπολέμηση των οσμών, το κορν φλάουρ είναι πανίσχυρο και στην αφαίρεση λεκέδων από λίπος στις υφασμάτινες επιφάνειες, οι οποίοι συχνά είναι και η πηγή της κακοσμίας.

Τι πρέπει να προσέξετε πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό

Πριν χρησιμοποιήσετε το υλικό, διαβάστε τις οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή στο έπιπλο.

Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε ψίχουλα, σκόνη και τρίχες.

Είναι απόλυτα ασφαλές για χρήση σε σπίτια με παιδιά και κατοικίδια, αν και καλό είναι να τα κρατάτε μακριά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού.

Βήμα-βήμα πώς να εξαφανίσετε τις δυσάρεστες οσμές από τα υφασμάτινα έπιπλα με κορν φλάουρ

Αφού απομακρύνετε τα ψίχουλα και τη σκόνη από τα υφασμάτινα έπιπλά σας, στη συνέχεια πασπαλίστε τα με κορν φλάουρ. Καλύψτε όλες τις επιφάνειες που μπορεί να συγκρατούν οσμές — από τα μαξιλάρια μέχρι τα υφασμάτινα μπράτσα του καναπέ. Αφήστε τη σκόνη να δράσει για τουλάχιστον 20 λεπτά. Αν έχετε χρόνο, μπορείτε να την αφήσετε για αρκετές ώρες ώστε να απορροφήσει πλήρως τις οσμές. Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο της ηλεκτρικής σκούπας για να ρουφήξετε όλη τη σκόνη μέχρι να εξαφανιστεί τελείως.

Tip: Το κορν φλάουρ είναι επίσης εξαιρετικό για τον καθαρισμό λεκέδων από υγρά που έχουν χυθεί στο χαλί.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, τα έπιπλά σας θα έχουν άρωμα φρεσκάδας. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το κόλπο στις εξής περιπτώσεις:

Όποτε παρατηρείτε ανεπαίσθητες οσμές στο χώρο.

Πριν από την επίσκεψη καλεσμένων για να είστε σίγουροι ότι ο καναπές σας μοσχοβολάει.

Στα σημεία που κοιμούνται τα κατοικίδιά σας ή ακόμα και απευθείας στα κρεβατάκια τους.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, αποθηκεύστε το κορν φλάουρ σε αεροστεγές δοχείο σε ξηρό μέρος. Αν οι οσμές είναι ιδιαίτερα έντονες και η σκόνη δεν βοηθά, ίσως χρειαστεί να απευθυνθείτε σε επαγγελματικό συνεργείο καθαρισμού.