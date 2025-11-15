Χαλιά: Η απλή μέθοδος για να απαλλαγείτε από τις δυσάρεστες οσμές με ένα υλικό που υπάρχει στην κουζίνα σας

Σταματίνα Στίνη

timeout

Χαλιά: Η απλή μέθοδος για να απαλλαγείτε από τις δυσάρεστες οσμές με ένα υλικό που υπάρχει στην κουζίνα σας
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Τα χαλιά προσφέρουν άνεση, αλλά είναι πιο δύσκολο να διατηρηθούν καθαρά, καθώς οι ίνες του υφάσματος παγιδεύουν σκόνη, αλλεργιογόνα και υπολείμματα βρωμιάς. Μια ειδικός στον καθαρισμό μοιράστηκε ένα απλό κόλπο για την εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών από τα χαλιά και τις μοκέτες με ένα υλικό από την κουζίνα σας.

Χαλιά: «Αφαίρεσα τους δύσκολους λεκέδες σε 10 λεπτά με ένα απλό προϊόν» – Το έξυπνο κόλπο καθαρισμού

Το απλό κόλπο για να απαλλαγείτε από τις δυσάρεστες οσμές στα χαλιά

Η γκουρού του καθαρισμού και μητέρα Lily, γνωστή στο TikTok ως “Clean with Lily”, αποκάλυψε ένα χρήσιμο μυστικό για να φρεσκάρετε τα χαλιά σας χρησιμοποιώντας μόνο ένα καθημερινό είδος κουζίνας.

Σε ένα βίντεο, η γυναίκα μοιράστηκε μια σειρά από γρήγορες συμβουλές για να διατηρείτε καθαρό το σπίτι σας, συμπεριλαμβανομένου ενός έξυπνου τρόπου για να απαλλαγείτε από τις άσχημες μυρωδιές στα χαλιά. «Σε περίπτωση που η μαμά σας δεν σας έμαθε να καθαρίζετε, είμαι εδώ για να σας αποκαλύψω ένα γρήγορο και εύκολο κόλπο που θα σας αλλάξει τη ζωή», ανέφερε στην ανάρτησή της

Χαλιά: Το απλό κόλπο για να απαλλαγείτε από τους λεκέδες με 1 βασικό αντικείμενο που υπάρχει στην κουζίνα σας

Καθώς το βίντεο εκτυλίσσεται, η Lily φαίνεται να πασπαλίζει μαγειρική σόδα πάνω στο χαλί της πριν την σκουπίσει με την ηλεκτρική σκούπα. Στα σχόλια, όταν ρωτήθηκε για πόσο χρόνο πρέπει να μείνει η σόδα πάνω στα χαλιά, η Lily απάντησε: «Περίπου μισή ώρα».

Γιατί η μαγειρική σόδα είναι αποτελεσματική

Η μαγειρική σόδα (γνωστή και ως διττανθρακικό νάτριο ή όξινο ανθρακικό νάτριο) είναι μια λευκή κρυσταλλική σκόνη που χρησιμοποιείται κυρίως στη ζαχαροπλαστική, αλλά διαθέτει απορροφητικές και αποσμητικές ιδιότητες, οι οποίες της δίνουν τη δυνατότητα να εξουδετερώνει τις άσχημες μυρωδιές.

«Αν πασπαλίσετε με λίγη μαγειρική σόδα τις μοκέτες και τα χαλιά σας, [και στη συνέχεια τα σκουπίσετε] θα εξαφανιστούν όλες οι επίμονες οσμές», εξηγεί η ειδικός στον καθαρισμό.

@cleanwithlilyx Cleaning Hacks Your Mum Didn’t Teach You ✨ #cleaninghacks #hacks #cleantok #cleaning #creatorsearchinsights ♬ original sound – Cleanwithlily

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 χρυσές συμβουλές για μια φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Αραιά φρύδια μετά τα 50: Φταίει η εμμηνόπαυση ή τα beauty trends; Τι μπορείτε να κάνετε

Νέες προσλήψεις στο Δημόσιο: Λήγει τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου η προθεσμία για τις αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες αφορά

Τουρισμός για όλους 2025: Νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα – Όλες οι λεπτομέρειες

Άνδρας επιχείρησε να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ κατανάλωσης παγωτού σε χωνάκι – Τα κατάφερε; – ΒΙΝΤΕΟ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το πρόβατο στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:00 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι 4 τυχεροί αγγελικοί αριθμοί που προσελκύουν αγάπη και έρωτα

Ποιοι αριθμοί αγγέλων είναι οι πιο ισχυροί για την εκδήλωση αγάπης; Εξειδικευμένοι αριθμολόγοι...
20:37 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Αν θες να δεις ένα καλό θρίλερ με γρήγορη πλοκή, η ταινία αυτή είναι ιδανική

Σκέψου να βρίσκεσαι σε ένα Κέντρο Αποτοξίνωσης, παλεύοντας με τους προσωπικούς σου δαίμονες. Ξ...
19:06 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Οι άνθρωποι που κοιμούνται καθημερινά το μεσημέρι, διαθέτουν 8 ξεχωριστά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ψυχολογία

Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον στους ανθρώπους που κάνουν τον καθημερινό απογευματινό ύπνο συνήθεια, ...
17:01 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την πλατεία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως σ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα