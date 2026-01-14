Κρήτη: Νέες έρευνες από εθελοντές για τον αγνοούμενο γιατρό – «Θα γίνει μία μεγάλη προσπάθεια, αν μπορέσουμε να τον βρούμε» λέει η μητέρα του

Αρχίζουν να σβήνουν οι ελπίδες για τον αγνοούμενο γιατρό, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου.

Ομάδα εθελοντών ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης νέες έρευνες στην Κρήτη σε ακόμα μία προσπάθεια για να εντοπιστεί ένα ίχνος του 33χρονου. Ένα σημάδι ζωής, όπως προσεύχονται οι δικοί του άνθρωποι.

Οι γονείς του αγνοούμενου γιατρού αγωνιούν. Η εξαφάνιση του παιδιού τους, πριν από ένα και πλέον μήνα, μετατράπηκε σε θρίλερ, που για τους ίδιους συνεχίζεται.

Η μητέρα του 33χρονου γιατρού είπε στο Live News στο Mega:

«Έχω κατέβει στην Κρήτη κι εγώ, γιατί εδώ δέκα άτομα εθελοντικά ήρθαν να βοηθήσουνε τον Αλέξη μας και θεώρησα ότι ήτανε, όχι απλώς απαραίτητο, ήτανε επιβεβλημένο να είμαι και εγώ μαζί τους. Και έτσι ήρθαμε σήμερα όλοι εδώ και θα ‘ρθούνε και επίσης άλλοι τρεις, με σκυλιά που θα ψάξουνε. Και από ό,τι βλέπω είναι ο Ερυθρός Σταυρός εδώ, εθελοντές, και θα ‘ρθούνε κυνηγοί. Δηλαδή θα γίνει μία μεγάλη προσπάθεια, αν μπορούμε, αν μπορέσουμε να τον βρούμε».

«Δεχτήκαμε την πρόσκληση της οικογένειας για να βοηθήσουμε και εμείς τις έρευνες. Σημείο μηδέν για μας είναι από εκεί που βρέθηκε το αυτοκίνητο. Από κει θα ξεκινήσουν οι έρευνες. Πιστεύω πάρα πολύ στα σκυλιά που θα έρθουν αύριο το πρωί στις 7:00 η ώρα. 9:00 η ώρα έχουμε εδώ ραντεβού με την αστυνομία και την Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης. Θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, ξανά απ’ το μηδέν για να ξεκινήσουμε και να ανοίξουμε την έρευνά μας για όσο χρειαστεί, μέχρι να βρεθεί ο Αλέξης», είπε ο Χρήστος Ράμος.

Υπενθυμίζεται πως τα ίχνη του γιατρού χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου του 2025. Την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, ο 33χρονος είχε τηλεφωνήσει στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη και του ανέφερε πως δεν αισθανόταν καλά. Του ζήτησε μάλιστα να ταξιδέψει στην Κρήτη για να τον συναντήσει. Εκείνος το έκανε, αλλά όταν έφτασε στο Ηράκλειο ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.

