Η πρώτη φρεγάτα FDI Belharra «ΚΙΜΩΝ» καταπλέει «μεθ’ ορμής ακαθέκτου» – Δείτε βίντεο

Η ώρα η μεγάλη έφτασε. Έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια, το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχεται στον ναύσταθμό του την πρώτη του, από τις συνολικά 4 φρεγάτες, FDI Belharra «ΚΙΜΩΝ». Το enikos.gr είχε πρώτο αποκαλύψει το πρόγραμμα της εντυπωσιακής υποδοχής.

του Χρήστου Μαζανίτη

Στις 11.00 το πρωί η πρώτη φρεγάτα FDI Belharra F-601 “ΚΙΜΩΝ” καταπλέει στον Σαρωνικό και η πολιτική ηγεσία της χώρας πρόκειται να την υποδεχθεί εν πλω.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, πρόκειται να μεταβούν με ελικόπτερο ανοιχτά του Σαρωνικού όπου θα πλέει η ΚΙΜΩΝ. Θα προσνηωθούν στο ντεκ της φρεγάτας.

Παράλληλα, όπως είχε αποκαλύψει το enikos.gr, στον φαληρικό όρμο θα έχουν ξανοιχτεί το Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ και η τριήρης ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Πρόκειται για τα δύο ιστορικά πλοία – σύμβολα του Πολεμικού Ναυτικού.

Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών πλοίων είναι η ανάστροφη πλώρη. Ο συμβολισμός που επιδιώκει να περάσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς πάσα κατεύθυνση είναι ότι, όπως έγραψαν ιστορία η «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» και ο «ΑΒΕΡΩΦ», την ίδια προσδοκία καλλιεργούν και για την «ΚΙΜΩΝ».

Η πραγματικότητα είναι ότι η «ΚΙΜΩΝ» αποτελεί ορόσημο για την επανεκκίνηση του εξοπλισμού του Π.Ν. σε μεγάλες μονάδες επιφανείας, ύστερα από σχεδόν 30 χρόνια — και πιο συγκεκριμένα από το 1998, όταν παραλήφθηκε η τελευταία φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ, η «ΣΑΛΑΜΙΣ».

Ανάμεσα στα κορυφαία συστήματα που φέρουν οι νέες ελληνικές φρεγάτες είναι το Sea Fire, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε ιστό ύψους 40 μέτρων. Πρόκειται για πλήρως ψηφιακό ραντάρ τεχνολογίας AESA, παρόμοιο με εκείνο των F-16 Viper και Rafale. Παρέχει μόνιμη κάλυψη με τέσσερα πάνελ, τα οποία προσφέρουν εικόνα 360 μοιρών στο πλοίο. Έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης — σε ανεμπόδιστο ορίζοντα — απειλών άνω των 200 χιλιομέτρων, καθώς και ιχνηλάτησης και ταυτόχρονου εγκλωβισμού πολλών στόχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το πρόγραμμα αναφέρει ότι ο κατάπλους στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, όπου θα αποτελέσει και την φωλιά της ΚΙΜΩΝ αναμένεται το διάστημα 13.00 με 14.00 και δεν θα γίνει κάποια άλλη τελετή.

Το επόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει η πρόθεση να πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ένταξης στον Στόλο, με την παρουσία υψηλών προσκεκλημένων.