Η πρώτη φρεγάτα FDI Belharra «ΚΙΜΩΝ» καταπλέει «μεθ’ ορμής ακαθέκτου» – Δείτε βίντεο

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

φρεγάτα FDI Belharra «ΚΙΜΩΝ»

Η ώρα η μεγάλη έφτασε. Έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια, το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχεται στον ναύσταθμό του την πρώτη του, από τις συνολικά 4 φρεγάτες, FDI Belharra «ΚΙΜΩΝ». Το enikos.gr είχε πρώτο αποκαλύψει το πρόγραμμα της εντυπωσιακής υποδοχής.

του Χρήστου Μαζανίτη

Στις 11.00 το πρωί η πρώτη φρεγάτα FDI Belharra F-601 “ΚΙΜΩΝ” καταπλέει στον Σαρωνικό και η πολιτική ηγεσία της χώρας πρόκειται να την υποδεχθεί εν πλω.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, πρόκειται να μεταβούν με ελικόπτερο ανοιχτά του Σαρωνικού όπου θα πλέει η ΚΙΜΩΝ. Θα προσνηωθούν στο ντεκ της φρεγάτας.

Παράλληλα, όπως είχε αποκαλύψει το enikos.gr, στον φαληρικό όρμο θα έχουν ξανοιχτεί το Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ και η τριήρης ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Πρόκειται για τα δύο ιστορικά πλοία – σύμβολα του Πολεμικού Ναυτικού.

Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών πλοίων είναι η ανάστροφη πλώρη. Ο συμβολισμός που επιδιώκει να περάσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς πάσα κατεύθυνση είναι ότι, όπως έγραψαν ιστορία η «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» και ο «ΑΒΕΡΩΦ», την ίδια προσδοκία καλλιεργούν και για την «ΚΙΜΩΝ».

Η πραγματικότητα είναι ότι η «ΚΙΜΩΝ» αποτελεί ορόσημο για την επανεκκίνηση του εξοπλισμού του Π.Ν. σε μεγάλες μονάδες επιφανείας, ύστερα από σχεδόν 30 χρόνια — και πιο συγκεκριμένα από το 1998, όταν παραλήφθηκε η τελευταία φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ, η «ΣΑΛΑΜΙΣ».

Ανάμεσα στα κορυφαία συστήματα που φέρουν οι νέες ελληνικές φρεγάτες είναι το Sea Fire, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε ιστό ύψους 40 μέτρων. Πρόκειται για πλήρως ψηφιακό ραντάρ τεχνολογίας AESA, παρόμοιο με εκείνο των F-16 Viper και Rafale. Παρέχει μόνιμη κάλυψη με τέσσερα πάνελ, τα οποία προσφέρουν εικόνα 360 μοιρών στο πλοίο. Έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης — σε ανεμπόδιστο ορίζοντα — απειλών άνω των 200 χιλιομέτρων, καθώς και ιχνηλάτησης και ταυτόχρονου εγκλωβισμού πολλών στόχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το πρόγραμμα αναφέρει ότι ο κατάπλους στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, όπου θα αποτελέσει και την φωλιά της ΚΙΜΩΝ αναμένεται το διάστημα 13.00 με 14.00 και δεν θα γίνει κάποια άλλη τελετή.

Το επόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει η πρόθεση να πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ένταξης στον Στόλο, με την παρουσία υψηλών προσκεκλημένων.

20:20 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Σδούκου: Το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι και με τη βούλα λειτουργεί ως πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ

«Το ΠΑΣΟΚ έγινε ΣΥΡΙΖΑ!» τονίζει η Αλεξάνδρα Σδούκου σε δήλωσή της, απαντώντας στο σχόλιο που ...
19:18 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Μητοτάκης: Η ανάρτηση για τον ψηφιακό δικαστικό φάκελο – «Περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, προωθούμε τη διαφάνεια»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση στα social media όπου με ένα βίντεο αναφέρετ...
19:05 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Πλεύρης: «Το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης δεν λύνεται αν η μία χώρα μεταφέρει το πρόβλημα στην άλλη»

Τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Ολλανδίας στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης ανέδειξε η συ...
17:26 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης για Ιράν: Απέναντι στην κλιμάκωση της βίαιης καταστολής, η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να μένει άλλο σιωπηλή

Συμπαράσταση στο πλευρό των Ιρανών πολιτών, που «διαμαρτύρονται και επαναστατούν κατά του ανελ...
