Τραμπ: Ισραηλινοί και Άραβες του ζήτησαν να μην επιτεθεί στο Ιράν, ακόμη

Ισραηλινοί και Άραβες αξιωματούχοι έχουν δηλώσει την τελευταία περίοδο στην κυβέρνηση Τραμπ ότι πιστεύουν ότι το καθεστώς στο Ιράν δεν έχει ακόμη αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις να αποτελέσουν το αποφασιστικό χτύπημα που θα το ανατρέψει, σύμφωνα με έναν Αμερικανό, πρώην αξιωματούχο, που ενημερώθηκε για τις συζητήσεις, ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τη σκέψη της ισραηλινής ηγεσίας και σύμφωνα με 2 Άραβες αξιωματούχους.

Όπως μεταδίδει το NBC, οι Ισραηλινοί και Άραβες αξιωματούχοι πρότειναν στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης στο Ιράν ως απάντηση στην αιματηρή καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς, να αναστείλει προς το παρόν τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις, με ορισμένους από αυτούς να προτιμούν να περιμένουν έως ότου το καθεστώς βρεθεί σε ακόμη πιο δύσκολη θέση, σύμφωνα με τις πηγές. Σημείωσαν επίσης ότι η κατάσταση στο Ιράν εξελίσσεται ραγδαία, με τη σταθερότητα του καθεστώτος να μπορεί να αλλάξει γρήγορα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Οι συνομιλίες, στις οποίες συμμετείχαν Αμερικανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες, υπογραμμίζουν την πολύπλοκη δυναμική που αντιμετωπίζει ο Τραμπ, καθώς εξετάζει τις πιθανές επιλογές για δράση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Τα σχέδια του Τραμπ

Ο Τραμπ, ο οποίος αναμενόταν να πραγματοποιήσει συνάντηση την Τρίτη με την ομάδα εθνικής ασφάλειας για να εξετάσει τις επιλογές, απείλησε το Ιράν με στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εάν το καθεστώς σκοτώσει διαδηλωτές.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι ο Τραμπ εξετάζει μια σειρά πιθανών επιλογών, καθώς οι διαμαρτυρίες εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση στρατιωτικής δύναμης.

Ένας εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει στη διάθεσή του όλες τις επιλογές για την αντιμετώπιση της κατάστασης στο Ιράν. Ο Πρόεδρος ακούει μια σειρά από απόψεις για κάθε θέμα, αλλά τελικά λαμβάνει την απόφαση που θεωρεί καλύτερη».

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «εννοεί αυτό που λέει», αναφερόμενος στη στρατιωτική δράση που διέταξε εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο και νωρίτερα αυτό το μήνα για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, όπως μεταδίδει το NBC.