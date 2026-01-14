Ευρωπαίοι αξιωματούχοι: «Πιθανό χτύπημα ΗΠΑ κατά του Ιράν εντός των επόμενων 24 ωρών» – Τι μεταδίδει το Reuters

Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν φαίνεται πιθανή, λένε δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters, με τον έναν εξ’ αυτών να λέει ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί εντός των επόμενων 24 ωρών.

Όπως έγινε γνωστό, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βάσεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος, αφού ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει τους γείτονές της ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί.

Καθώς η ηγεσία του Ιράν προσπαθεί να καταστείλει τη χειρότερη εσωτερική αναταραχή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ισλαμική Δημοκρατία, η Τεχεράνη επιδιώκει να αποτρέψει τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βασικές βάσεις στην περιοχή ως προληπτικό μέτρο, δεδομένης της αυξημένης περιφερειακής έντασης.

Το Κατάρ δήλωσε ότι οι αποσύρσεις από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή, «πραγματοποιούνται ως απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

Τρεις διπλωμάτες δήλωσαν ότι σε κάποιο προσωπικό είχε δοθεί εντολή να εγκαταλείψει τη βάση, αν και δεν υπήρχαν άμεσα ενδείξεις μεταφοράς μεγάλου αριθμού στρατευμάτων με λεωφορεία σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και ένα εμπορικό κέντρο, όπως είχε συμβεί πριν από μία ιρανική πυραυλική επίθεση πέρυσι.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές στο Ιράν, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχει αναφερθεί ότι σκοτώθηκαν εν μέσω της καταστολής των διαδηλώσεων.

Το Ιράν και οι δυτικοί εχθροί του έχουν περιγράψει αμφότεροι τις αναταραχές, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από δύο εβδομάδες, ως διαδηλώσεις κατά των άθλιων οικονομικών συνθηκών και κλιμακώθηκαν ραγδαία τις τελευταίες ημέρες, ως τις πιο βίαιες από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμά ότι ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 2.600.

Το Ιράν «δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ τέτοιας έντασης καταστροφή», δήλωσε την Τετάρτη ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολραχίμ Μουσαβί, κατηγορώντας τους ξένους εχθρούς. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, έκανε λόγο για «την πιο βίαιη καταστολή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν».

Οι ιρανικές αρχές κατηγόρησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υποδαυλίζουν τις αναταραχές, τις οποίες διεξάγουν άτομα που αποκαλούν ως «ένοπλους τρομοκράτες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ανοιχτά με παρέμβαση στο Ιράν εδώ και μέρες, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Σε συνέντευξή του στο CBS News την Τρίτη, ορκίστηκε «πολύ ισχυρή δράση» εάν το Ιράν εκτελέσει διαδηλωτές. Προέτρεψε, επίσης, τους Ιρανούς να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται και να καταλάβουν τους θεσμούς, δηλώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η Τεχεράνη ζήτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να εμποδίσουν την Ουάσινγκτον να επιτεθεί στο Ιράν.

«Η Τεχεράνη έχει πει στις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ μέχρι την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση» εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι άμεσες επαφές μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί και του Ειδικού Απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ είχαν ανασταλεί, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δυνάμεις σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του προκεχωρημένου αρχηγείου της Κεντρικής Διοίκησης στο Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ και του αρχηγείου του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.