Μάνος Νιφλής για Ελισάβετ Μουτάφη: «Στο δεύτερο ραντεβού της είπα, “γιατί το ταλαιπωρείς αφού θα με παντρευτείς;”»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

Μάνος Νιφλής

Για τη συνεργασία του με τον Γιάννη Κολοκυθά, τη δημοσιογραφία, και τη γνωριμία του με την Ελισάβετ Μουτάφη, μίλησε στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία», ο δημοσιογράφος Μάνος Νιφλής.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε αρχικά στην τηλεοπτική συνεργασία του με τον Γιάννη Κολοκυθά, λέγοντας: «Όταν περνάς καλά στη δουλειά σου, ξυπνάς με άλλη διάθεση. Αν τσιγκλήσεις τον Γιάννη στις 5:30 το πρωί απογειώνεται. Είναι βαρύς, αλλά και party animal όταν τον βάλεις στη διαδικασία. Δεν υπάρχει αγωνία αν θα φανεί κάποιος στην εκπομπή πιο πολύ από τον άλλον».

Ο Μάνος Νιφλής ρωτήθηκε στη συνέχεια για το τηλεοπτικό τοπίο, που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, και τόνισε: «Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να εξυπηρετήσουν και ψυχαγωγία και ενημέρωση. Όπως ο Θανάσης Πάτρας. Μπορεί να κάνει από δελτίο ειδήσεων μέχρι χιουμοριστική εκπομπή. Γιατί έχει κάνει ρεπορτάζ, έχει βγει έξω. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν και τα δύο, αν και το παλεύουν. Δεν γίνεται».

Για το τι παρακολουθεί στην τηλεόραση ο γνωστός δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι βλέπει το κανάλι της Βουλής και ντοκιμαντέρ. «Βλέπω πολύ Βουλή. Τρελαίνομαι με τα ντοκιμαντέρ, οπότε μπαίνω σε πλατφόρμες και βλέπω ντοκιμαντέρ. Μου αρέσουν οι δημοσιογραφικές έρευνες και οι ελληνικές ταινίες».

Όσον αφορά για την Ελισάβετ Μουτάφη και τις αντιδράσεις που λαμβάνει ο ρόλος της στα social media, σχολίασε: «Δεν προλαβαίνουμε να παρακολουθήσουμε τηλεόραση μαζί με την Ελισάβετ. Βέβαια ξέρω τον ρόλο της. Βλέπω στο Χ τι βρισίδι τρώει από haters. Είναι από κόσμο που ταυτίζεται… Η μητέρα μου παρακολουθούσε την Ελισάβετ στο “Βέρα στο Δεξί”, είχε ταυτιστεί και στεναχωριόταν που την έβλεπε να κλαίει».

«Δυστυχώς δεν πρόλαβαν να γνωριστούν. Γνώρισα την Ελισάβετ ένα μήνα μετά τον θάνατο της μητέρας μου. Ο προξενητής μας ήταν ο Βασίλης Μπουζιώτης. Από το δεύτερο ραντεβού που βγήκαμε, δεν ξέρω αν ήμασταν χώρια ποτέ. Της είπα και την ατάκα «γιατί το ταλαιπωρείς αφού θα με παντρευτείς;» εξομολογήθηκε.

Για τη δημοσιογραφία, ο Μάνος Νιφλής ανέφερε: «Προέκυψε από την Νανά Παλαιτσάκη, καθώς τότε οι εκλογές στα 15μελή ήταν θέμα στο δελτίο ειδήσεων. Με φώναξαν 1-2 φορές στο δελτίο και κάτι άρχισε να μου λέει όλο αυτό. Με το που μπήκα στη σχολή δημοσιογραφίας άρχισα να δουλεύω. Αμισθί αρχικά. Την πρώτη φορά που ανέλαβα διευθυντική θέση ορκίστηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα κάνω ποτέ αυτό που μου έκαναν. Ήταν ανέντιμο αυτό που μας έκαναν τότε. Δούλευα δύο χρόνια χωρίς αμοιβή και το βράδυ έκανα τον μπάρμαν».

