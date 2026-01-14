Γάζα: Επιτεύχθηκε συμφωνία για τη σύνθεση της 15μελούς επιτροπής τεχνοκρατών που θα διοικήσει την Λωρίδα

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι επιτεύχθηκε συμφωνία σε ό,τι αφορά τα ονόματα των μελών της 15μελούς παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, με βάση το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Ελπίζουμε ότι μετά τη συμφωνία αυτή σύντομα θα ανακοινωθεί (η συγκρότηση της επιτροπής) και στη συνέχεια θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας για να διαχειριστεί την καθημερινότητα και τις βασικές υπηρεσίες», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, μετά τις συνομιλίες που έγιναν στο Κάιρο για το θέμα αυτό.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)