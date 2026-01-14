Ανδρουλάκης για Ιράν: Απέναντι στην κλιμάκωση της βίαιης καταστολής, η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να μένει άλλο σιωπηλή

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε συμπαράσταση στο πλευρό των Ιρανών πολιτών, που «διαμαρτύρονται και επαναστατούν κατά του ανελεύθερου καθεστώτος της Τεχεράνης», καταδικάζοντας απερίφραστα τη σκληρή καταστολή και τις δολοφονίες.
  • Υπογράμμισε πως «απέναντι στην κλιμάκωση της βίαιης καταστολής, η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να μένει άλλο σιωπηλή, αλλά να αναλάβει στέρεες διπλωματικές πρωτοβουλίες προς ένα δημοκρατικό και ελεύθερο Ιράν».
  • Τόνισε ότι η Ελλάδα, ως Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οφείλει να ζητήσει την έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου, ενώ η ΕΕ «οφείλει να προχωρήσει σε ακόμη πιο δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα και κυρώσεις».
Enikos Newsroom

Συμπαράσταση στο πλευρό των Ιρανών πολιτών, που «διαμαρτύρονται και επαναστατούν κατά του ανελεύθερου καθεστώτος της Τεχεράνης», εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης με δήλωσή του.

«Ενώνουμε τη φωνή μας με το αίτημά τους για ελευθερία, αξιοπρέπεια, δημοκρατία. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη σκληρή καταστολή, τις δολοφονίες, τις συνοπτικές εκτελέσεις, τη λογοκρισία, τις μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων ελευθεριών από ένα καθεστώς που έχει καταδικάσει τον λαό του Ιράν σε στερήσεις, φτώχεια και καταπίεση», πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Όπως υπογράμμισε, «απέναντι στην κλιμάκωση της βίαιης καταστολής, η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να μένει άλλο σιωπηλή, αλλά να αναλάβει στέρεες διπλωματικές πρωτοβουλίες προς ένα δημοκρατικό και ελεύθερο Ιράν».

Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα μας είναι Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και οφείλει να ζητήσει την έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου. «Η ΕΕ οφείλει να προχωρήσει σε ακόμη πιο δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα και κυρώσεις για την αποδυνάμωση του καθεστώτος που δολοφονεί τους πολίτες του», συμπλήρωσε και κατέληξε:

«Η αντίδραση των διεθνών οργανισμών οφείλει να είναι συντονισμένη, θεσμική και αποφασιστική. Για την ενίσχυση των ελεύθερων πολιτών και την πραγματική εμβάθυνση της δημοκρατίας και των ανθρώπινων ελευθεριών στο Ιράν».

