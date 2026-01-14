Αστέρας Τρίπολης: «Tέλος» ο Κρις Κόουλμαν – Η ανακοίνωση

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Αστέρα Τρίπολης, Κρις Κόουλμαν

Έπειτα από περίπου τρεις μήνες, η συνεργασία του Αστέρα Τρίπολης με τον Κρις Κόουλμαν έλαβε τέλος, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, ύστερα από συνάντηση που είχαν.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Chris Coleman και τους συνεργάτες του, κ. Γιώργο Κορακάκη και κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο.

Κατόπιν συνάντησης που είχε ο κ. Coleman με τη διοίκηση του ASTERAS AKTOR ο προπονητής αποφάσισε να μην συνεχιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

Ευχαριστούμε τον κ. Coleman και τους συνεργάτες του για την παρουσία και την προσφορά τους στην ομάδα μας και τούς ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

Εκδήλωση μνήμης στο ΕΚΑΒ για την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη»

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση – Τι ισχύει για τις πληρωμές μέσω IBAN

Έρχεται η εφαρμογή «Agro – Verify» – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:46 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: Διπλό στο Βελιγράδι θέλει ο Ολυμπιακός – Η ώρα του αγώνα

Την ευκαιρία για «διπλό» έχουν στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague, ο Ολυμπιακός κ...
01:53 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ, ΚιΣον Φίζελ

Η ΑΕΚ προχώρησε σε μια σημαντική προσθήκη, ενισχύοντας τη ρακέτα της με τον ΚιΣόν Φίζελ, καθώς...
01:08 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Coppa Italia: Αποκλεισμός σοκ της Ρόμα στο «σπίτι» της με γκολ της Τορίνο στις καθυστερήσεις

Με γκολ στο 90, η Τορίνο έκανε το «μπαμ» στο «Ολίμπικο», νικώντας με 2-3 τη Ρόμα στην φάση των...
00:45 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός: Προχωράει του Αντίνο, σε… δεύτερο πλάνο του Άλεξ Κραλ – «Πάγωσε» του Λόπεθ για τον αριστερό μπακ

Αρκετά ΜΜΕ της Αργεντινής, όπως η Ole, επέμεναν και το βράδυ της Τρίτης (13/1) πως η μεταγραφή...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι