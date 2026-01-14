Αστέρας Τρίπολης: «Tέλος» ο Κρις Κόουλμαν – Η ανακοίνωση

Έπειτα από περίπου τρεις μήνες, η συνεργασία του Αστέρα Τρίπολης με τον Κρις Κόουλμαν έλαβε τέλος, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, ύστερα από συνάντηση που είχαν.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Chris Coleman και τους συνεργάτες του, κ. Γιώργο Κορακάκη και κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο.

Κατόπιν συνάντησης που είχε ο κ. Coleman με τη διοίκηση του ASTERAS AKTOR ο προπονητής αποφάσισε να μην συνεχιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

Ευχαριστούμε τον κ. Coleman και τους συνεργάτες του για την παρουσία και την προσφορά τους στην ομάδα μας και τούς ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα».