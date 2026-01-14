Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για την εποχή που εργαζόταν ως κλόουν: «Είναι πολύ δύσκολο…»

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ήταν καλεσμένη στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής των «Rainbow Mermaids». Ανάμεσα σε άλλα, η επιτυχημένη ηθοποιός μίλησε στη συνέντευξή της για την απώλεια του πατέρα της, τον οποίο “έχασε” όταν η ίδια ήταν μόλις δυόμιση ετών, καθώς και το πώς επηρέασε το σπίτι που μεγάλωνε, ο θάνατος του γονέα της. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην εποχή που εργαζόταν ως κλόουν, και στο πόσο δύσκολο ήταν το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Στη συνέντευξή της, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου εξήγησε ότι: «Ήμουν μόνο με την μαμά μου, γιατί ο μπαμπάς είχε πεθάνει, αυτό καθόρισε τα πράγματα. Τον γνώρισα, αλλά δεν τον θυμάμαι».

Σε ερώτηση για το πώς είναι σε ένα σπίτι ένα παιδί να μεγαλώνει χωρίς μπαμπά, η καλλιτέχνις απάντησε: «Έχει πολλή ησυχία το σπίτι αυτό. Όταν “έφυγε” ο μπαμπάς η αδελφή μου ήταν τρεισήμισι ετών και εγώ ήμουν δυόμιση. Από τότε νομίζω όταν υπήρχε μία ησυχία στο σπίτι πολύ μεγάλη».

Μιλώντας για την εποχή που εργαζόταν ως κλόουν, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είπε πως: «Η ασφαλίστρια και ο κλόουν ήταν από τα πιο σκληρά, τα πιο δύσκολα. Πριν από τόσα χρόνια να πείσεις τον άνθρωπο που δεν είχε ακούσει για ασφάλεια ποτέ.

Τώρα είναι πιο συνειδητοποιημένοι, σε ψάχνουν κιόλας, νομίζω ότι ψάχνουν και λένε ότι θέλουν να κάνουν μία ασφάλεια. Τότε μίλαγες για ασφάλεια και δεν… Είχα πει ότι αφού έκανα την ασφαλίστρια και ήμουν επιτυχημένη, δεν μπορεί να μην γίνω και καλή ηθοποιός».

«Έχουν όλα να κάνουν με αυτό. Και το πώς πείθεις τα παιδάκια να κάτσουν ήσυχα… Δεν τα πείθεις πάντα. Εκεί έκανα φριχτά πράγματα, τα πάρτι των γενεθλίων είναι τα χειρότερά μου. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί πάντα υπάρχει ένα παιδάκι που χαλάει τα πράγματα. Πάντα υπάρχει ένα. Ένα αγοράκι συνήθως. Όταν έκανα πάρτι στη κόρη μου έφερνα κορίτσια μόνο», συνέχισε.