Κατερίνα Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό της εκπομπής – «Μίλησα με τον γιατρό…»

Η Κατερίνα Καινούργιου έφυγε για λίγο από το πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα», καθώς ένιωσε έναν έντονο πόνο στο ισχίο της και ήθελε να μιλήσει με τον γυναικολόγο της.

Η παρουσιάστρια του ALPHA, που βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, είπε όταν επέστρεψε στη θέση της τα εξής:

«Κουτσαίνω παιδιά, συγγνώμη. Μίλησα με τον γιατρό, έχω μιλήσει πολλές φορές και μου είπε ότι όταν πλησιάζεις τον έβδομο μήνα κάτι μπορεί να σε πιάσει μέσα εσωτερικά στο ισχίο, μπορεί να είναι αν η μήτρα είναι δεξιά… Τέλος πάντων είναι ολόκληρες διαδικασίες και πας κουτσαίνοντας. Δόξα τω Θεώ να περάσει να είμαστε καλά. Να ‘ναι καλά το μωράκι. Το παθαίνουν πολλές μητέρες μωρέ».

Στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου πρόσθεσε:

«Λέω δόξα τω Θεώ, τώρα σας διακόπτω λίγο που είμαι εδώ, γιατί ρε παιδί μου, κάνω τη δουλειά μου και μπορώ και μετακινούμαι… γιατί μου στέλνουν καθημερινά στα social media πολλές γυναίκες που είναι στο κρεβάτι. Πολλές φορές που έχουν αναγκαστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για να κρατήσουν την κύηση, να κρεβατωθούν οι γυναίκες και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οπότε λέω Δόξα τω Θεώ, έχω μια πολύ όμορφη κύηση. Όλα για καλό. Απλά και αυτές που είναι στο κρεβάτι, βέβαια μια χαρά πηγαίνουν τα πράγματα μετά, αλλά οι γυναίκες δυσκολεύονται για αυτούς τους μήνες».

Δείτε το βίντεο του ALPHA: