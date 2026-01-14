Αγρότες: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων – Ανοιχτά τα τελωνεία

Εντός της ημέρας αναμένονται οι αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις των αγροτών, που παραμένουν στα μπλόκα. Αυτή την ώρα συνεδριάζει στον Παλαμά Καρδίτσας η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, μετά την ολοκλήρωση της οποίας οι αγρότες θα κάνουν νέες γενικές συνελεύσεις, ώστε να αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.

Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων – Αποκλεισμένος ο κόμβος Τρίγλιας στη Χαλκιδική

Συνεχίζεται ο αποκλεισμός στα διόδια των Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα, ενώ το αντίθετο ρεύμα παραμένει ανοιχτό. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το πότε θα δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία το σημείο παραμένει άγνωστο και θα αποφασιστεί σε νέα γενική συνέλευση των παραγωγών.

Από χθες το μεσημέρι παραμένει αποκλεισμένος ο κόμβος της Τρίγλιας, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, από αγρότες και κτηνοτρόφους του Νομού Χαλκιδικής. Σύμφωνα με απόφαση που έλαβαν σε γενική τους συνέλευση, το σημείο αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία αύριο, την ίδια ώρα που ξεκίνησε ο αποκλεισμός. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και, από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, έχουν στήσει νέο μπλόκο στον κόμβο της Νέας Τρίγλιας.

Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, που έχει στηθεί επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση να προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις από την προσεχή Πέμπτη. Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχεια των δράσεών τους θα οριστικοποιηθούν σε νέα συνάντηση, μετά τη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων (ΠΕΜ).

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, σήμερα στον Λαγκαδά θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Και στα Φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένει το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παραταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια» και το τι μέλλει γενέσθαι και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους σε επίπεδο κινητοποιήσεων θα αποφασιστεί σε γενική τους συνέλευση μετά την ενημέρωση που θα έχουν από την αντιπροσωπεία τους που συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό χθες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στη Μπάρα Σιάτιστας

Στο μεταξύ, συνεχίζεται ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού που ξεκίνησε χθες στις 12 το μεσημέρι και όπως έγινε γνωστό δεν θα σημειωθεί σήμερα αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων όπως έγινε χθες.

Σε νέα τους γενική συνέλευση εντός της ημέρας και μετά τη σύσκεψη της ΠΕΜ θα αποφασίσουν το τι μέλλει γενέσθαι οι παραγωγοί στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Στο σημείο βρίσκονται αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Ανοιχτά τα τελωνεία εν αναμονή της απόφασης της ΠΕΜ

Οι παραγωγοί στο Νευροκόπι Δράμας παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και για σήμερα και προς το παρόν δεν προχωρούν σε αποκλεισμό, καθώς βρίσκονται σε αναμονή των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων (ΠΕΜ). Μετά τη σχετική ενημέρωση, αναμένεται να αποφασίσουν σε νέα γενική συνέλευση το τι μέλλει γενέσθαι και τη μορφή που θα λάβουν οι επόμενες κινητοποιήσεις τους.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Υπενθυμίζεται ότι χθες το τελωνείο είχε αποκλειστεί από το μεσημέρι και, παρά την αρχική απόφαση για 24ωρη κινητοποίηση, οι παραγωγοί άνοιξαν το σημείο στις 23.00, καθώς είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές φορτηγών, μήκους 16 χιλιομέτρων από τη βουλγαρική πλευρά και 12 χιλιομέτρων από την ελληνική.

Οι παραγωγοί που έχουν στήσει το μπλόκο τους στο τελωνείο των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, δεν έχουν αποφασίσει για σήμερα κάποια κινητοποίηση.

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι παραγωγοί στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Τι γίνεται σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Παραταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των παραγωγών στον κόμβο Νησελίου επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, με κατεύθυνση προς Βέροια, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν σε κάποιον αποκλεισμό.

Στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Με παραταγμένα τα τρακτέρ τους συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, ενώ παραμένει το μπλόκο των αγροτών από τον Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας. Την ίδια ώρα, οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους εξακολουθούν να βρίσκονται στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.

Τα μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Παραμένουν τα μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων στο νομό Καβάλας, στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα. Σήμερα το απόγευμα θα έχουν γενικές συνελεύσεις προκειμένου να καθορίσουν την επόμενή τους στάση και μετά τη σύσκεψη της ΠΕΜ.

Με παραταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα παραμένουν οι παραγωγοί στον κόμβο των Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού. Οι αποφάσεις για το τι μέλλει γενέσθαι και για το αν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και με αποκλεισμό του δρόμου, θα ληφθούν σε γενική συνέλευση, μετά την ενημέρωση από την αντιπροσωπεία που μετέβη στην Αθήνα και συμμετείχε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής, που οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου, αλλά και προς την πόλη της Δράμας.