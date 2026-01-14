Τραμπ: H Γροιλανδία πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ – Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό, δεν είναι αποδεκτό

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε τη ρητορική του σχετικά με την απόκτηση του ελέγχου της Γροιλανδίας, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας».
  • Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να ηγηθεί του δρόμου για να το πετύχουμε» και προειδοποίησε πως «αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα, και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί!».
  • Ο Τραμπ τόνισε πως «το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο τρομερό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών», προσθέτοντας ότι «οτιδήποτε λιγότερο από αυτό, δεν είναι αποδεκτό».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε τη ρητορική του σχετικά με την απόκτηση του ελέγχου της Γροιλανδίας, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να ηγηθεί του δρόμου για να το πετύχουμε» και «αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα, και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί!».

«Στρατιωτικά, χωρίς την τεράστια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, μεγάλο μέρος της οποίας ανέπτυξα κατά την πρώτη μου θητεία και τώρα την αναβαθμίζω σε ένα νέο και ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτική δύναμη – ούτε καν κοντά! Το γνωρίζουν αυτό, όπως και εγώ» σημειώνει.

«Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο τρομερό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό, δεν είναι αποδεκτό», είπε ο Τραμπ.

Τα σχόλιά του είναι πιθανό να ενοχλήσουν τους ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες τους με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο.

