Ιαπωνία: Διάλυση του κοινοβουλίου και πρόωρες εκλογές εξετάζει η Πρωθυπουργός της χώρας

  • Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, σχεδιάζει να διαλύσει το κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα και να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές.
  • Ως πιθανή ημερομηνία εκλογών εξετάζεται η 8η Φεβρουαρίου, ενώ ο γενικός γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος τόνισε πως «χρειάζεται να επιδιώξουμε νέα εντολή».
  • Η διεξαγωγή εκλογών καθιστά απίθανη την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2026 έως τον Μάρτιο, με την Τακαΐτσι να εξετάζει την περίπτωση προσωρινού προϋπολογισμού.
Σανάε Τακαΐτσι
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ,Σαναέ Τακαΐτσι, σχεδιάζει να διαλύσει το κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα και να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του κυβερνώντος κόμματός της.

Η Τακαΐτσι εξετάζει ως ημερομηνία εκλογών την 8η Φεβρουαρίου, δήλωσε πηγή με γνώση του θέματος, συμβαδίζοντας με τις πληροφορίες μέσων ενημέρωσης.

«Χρειάζεται να επιδιώξουμε νέα εντολή», δήλωσε ο Σουνίτσι Σουζούκι, γενικός γραμματέας του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, σε δημοσιογράφους ύστερα από συνάντηση με την Τακαΐτσι σήμερα.

Το κοινοβούλιο είναι απίθανο να ψηφίσει τον προϋπολογισμό για το δημοσιονομικό έτος 2026 έως τα τέλη του τρέχοντος δημοσιονομικού έτους τον Μάρτιο εάν διεξαχθούν εκλογές και η Τακαΐτσι εξετάζει την περίπτωση προσωρινού προϋπολογισμού, καθώς έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει μέτρα κατά του πληθωρισμού το συντομότερο δυνατόν, όπως ανέφερε νωρίτερα η εφημερίδα Yomiuri.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

