Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου το τελευταίο στίγμα της Λόρας – Οι τελευταίες πληροφορίες

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 16χρονης, που εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και έκτοτε παραμένει άφαντη. Όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, δείχνουν ότι η Λόρα βρίσκεται στην Αθήνα και το τελευταίο στίγμα της φαίνεται ότι εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζωγράφου, κοντά στις φοιτητικές εστίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, ένας ανήλικος μαθητής κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι είδε την 16χρονη να κινείται στον δρόμο έξω από τις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η συγκεκριμένη πληροφορία είναι αξιόπιστη και στο πλαίσιο των ερευνών, έσπευσαν στο συγκεκριμένο σημείο για να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Πήγαν σε ένα σούπερ μάρκετ που βρίσκεται κοντά, αναζητώντας βίντεο, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για τη Λόρα και να εξακριβώσουν εάν μπήκε στις φοιτητικές εστίες. Το σούπερ μάρκετ δεν είχε καταγραφικό. Όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, οι αστυνομικοί βρήκαν μία άλλη κάμερα, που δείχνει την ανήλικη.

Η έρευνα για τους τέσσερις τηλεφωνικούς αριθμούς

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει τέσσερις τηλεφωνικούς αριθμούς και από την άρση απορρήτου έχουν εξαχθεί συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ο πρώτος αριθμός είναι ένα παλιό νούμερο που χρησιμοποιούσε η Λόρα. Όπως διαπιστώθηκε αυτός ο αριθμός είναι πλέον ανενεργός. Το δεύτερο νούμερο είναι αυτό που χρησιμοποιούσε η 16χρονη μέχρι και την εξαφάνισή της. Το τελευταίο στίγμα αυτού του κινητού εντοπίζεται σε ένα ψιλικατζίδικο στην Αθήνα λίγο μετά που έφτασε η ανήλικη στην πρωτεύουσα. Αυτό το κινητό έκλεισε λίγο αργότερα. Ο τρίτος αριθμός είναι ένα νέο κινητό που αγόρασε η Λόρα και είναι ανενεργός στην παρούσα φάση. Ο τελευταίος αριθμός είναι ένα κινητό, άγνωστο στις αρχές, που εκτιμούν ότι χρησιμοποιεί η Λόρα για να βάζει GPS και να κινείται στην Αθήνα, καθώς δεν γνωρίζει τους δρόμους και τις περιοχές της πρωτεύουσας.

 

 

