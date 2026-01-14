Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις σε ελληνικής διαχείρισης τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Σύνοψη από το

  • Ο Υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, θα συναντηθεί σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά τις επιθέσεις με drones σε δύο δεξαμενόπλοια ελληνικής διαχείρισης στη Μαύρη Θάλασσα.
  • Οι επιθέσεις επιβεβαιώνονται σε δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων, τα MT Matilda και MT Delta Harmony, τα οποία υπέστησαν υλικές ζημιές. Δύο Έλληνες ναυτικοί στο MT Delta Harmony είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς κανέναν τραυματισμό.
  • Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «πάνω απ’ όλα προέχει η ασφάλεια των πληρωμάτων της ελληνόκτητης ναυτιλίας και των πλοίων», διαβεβαιώνοντας για τις προσπάθειες του υπουργείου στο πλαίσιο ασφάλειας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις σε ελληνικής διαχείρισης τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών με τον υπουργό, Γιώργο Γεραπετρίτη, θα έχει σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή το σοβαρό περιστατικό επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε -τελικά- δύο δεξαμενόπλοια ελληνικής διαχείρισης στη Μαύρη Θάλασσα, στο ένα εκ των οποίων υπήρχαν και δύο Έλληνες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Ο κ. Κικίλιας, ο οποίος παρευρέθη το πρωί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των πλοιάρχων, αναφέρθηκε στο περιστατικό υπογραμμίζοντας ότι «πάνω απ’ όλα προέχει η ασφάλεια των πληρωμάτων της ελληνόκτητης ναυτιλίας και των πλοίων». Τόνισε ότι το υπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αναφορικά με το πλαίσιο ασφάλειας και διαβεβαίωσε πως βρίσκεται σε διαρκή και ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους της ναυτιλίας.

Σε δύο -και όχι περισσότερα- δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων επιβεβαιώνονται έως αυτήν τη στιγμή οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που σημειώθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες.

Ειδικότερα, στόχος επίθεσης με δύο drones έκαστο υπήρξαν τα δεξαμενόπλοια MT Matilda (IMO 9407457) και MT Delta Harmony (IMO 9408463), τα οποία κατευθύνονταν προς τερματικό σταθμό της περιοχής.

Το MT Matilda, σημαίας Μάλτας, το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris, υπέστη περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός μελών του πληρώματος, ενώ στο πλοίο δεν επιβαίνουν Έλληνες ναυτικοί.

Το MT Delta Harmony, σημαίας Λιβερίας και διαχείρισης της ελληνικής Delta Tankers, υπέστη επίσης υλικές ζημιές από την επίθεση, ενώ εκδηλώθηκε και πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε άμεσα από το πλήρωμα. Στο πλοίο επιβαίνουν δύο Έλληνες ναυτικοί (α’ μηχανικός και υποπλοίαρχος), χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Και τα δύο δεξαμενόπλοια απομακρύνθηκαν με ίδια μέσα από τη θαλάσσια περιοχή, σε ασφαλή απόσταση από τον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), προς τον οποίο κατευθύνονταν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έλλειψη σιδήρου: 12 φρούτα και λαχανικά που μπορούν να τον ανεβάσουν

Ιδιωτικές ασφαλιστικές μπαίνουν στο ΕΣΥ- Οι γιατροί προειδοποιούν για Υγεία «δύο ταχυτήτων»

IRIS: Τι αλλάζει από αύριο στις άμεσες πληρωμές – Τα νέα όρια στις συναλλαγές

ΑΔΜΗΕ: Eντός Ιανουαρίου οι αποφάσεις για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:20 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

FIR Αθηνών: Την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ ζήτησε ο Χρίστος Δήμας

Ντόμινο εξελίξεων μετά το πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια. Την παραίτησή του υπέβαλε,...
12:26 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Σε εξέλιξη η συνάντηση Χατζηδάκη – Τσιάρα με εκπροσώπους 14 αγροτικών μπλόκων

Την πόρτα της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης πέρασαν πριν από λίγο οι εκπρόσωποι 14 μπλόκων αγρο...
12:19 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γεωργιάδης για αγρότες: Δεν μπορεί μια μικρή μειοψηφία οργανωμένων στο ΚΚΕ ή σε κάποια άλλα ακραία κόμματα, να παρασύρει όλη την Ελλάδα σε έναν διχασμό

«Δεν μπορεί μια μικρή μειοψηφία οργανωμένων στο ΚΚΕ ή σε κάποια άλλα ακραία κόμματα, να παρασύ...
12:04 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Η εθνική άμυνα δεν προσφέρεται για προσωπική προβολή και μικροκομματική αξιοποίηση

«Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα οπλικά συστήματα και τα μέσα των Ενόπλων Δυν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι