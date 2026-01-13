Επίθεση με drone σε δύο ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Σύνοψη από το

  • Δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επίθεση με drones στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ περίμεναν να φορτώσουν σε κομβική ενεργειακή υποδομή.
  • Τα πλοία που στοχοποιήθηκαν ήταν τα «Delta Harmony» και «Matilda», τα οποία διαχειρίζονται οι ελληνικές εταιρείες Delta Tankers και Thenamaris αντίστοιχα.
  • Η πυρκαγιά στο Delta Harmony κατασβέστηκε, χωρίς να υπάρξουν θύματα, και το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Επίθεση με drone σε δύο ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος επίθεσης με drones ενώ βρίσκονταν σε αναμονή για φόρτωση σε κομβική ενεργειακή υποδομή στη Μαύρη Θάλλασα, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο, επιθέσεις με drones διέκοψαν τη λειτουργία του τερματικού σταθμού του Caspian Pipeline Consortium (CPC) την Τρίτη, καθώς δύο πετρελαιοφόρα στοχοποιήθηκαν ενώ περίμεναν να φορτώσουν.

Τα δύο τάνκερ είχαν απομακρυνθεί πριν περιμένουν τη σειρά τους στο CPC -την κύρια διαδρομή εξαγωγής του αργού πετρελαίου του Καζακστάν- για να παραλάβουν τα φορτία, αναφέρει το Bloomberg.


Τα πλοία που δέχθηκαν την επίθεση ήταν τα «Delta Harmony» και «Matilda».

Delta Harmony, Πηγή: Marine Traffic
delta harmony τάνκερ δεξαμενόπλοιο
Matilda, Πηγή: Marine Traffic

Το δεξαμενόπλοιο Delta Harmony, υπό σημαία Λιβηρίας, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία Delta Tankers και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από την Tengizchevroil.

Το τάνκερ Matilda, υπό σημαία Μάλτας, το οποίο επίσης επλήγη από τα drones, διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από την Karachaganak, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με το κανάλι Fighterbomber στο Telegram, η πυρκαγιά στο Delta Harmony κατασβέστηκε, δεν υπάρχουν θύματα και το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΚΕΑ: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα 19 και 20 Ιανουαρίου

Γιατί δεν κόλλησε κανείς γρίπη σε ένα δωμάτιο γεμάτο ασθενείς – Το πείραμα που αποκάλυψε πώς πραγματικά μεταδίδεται ο ιός

UBS: Τέλος ο Σέρτζιο Ερμότι από CEO της τράπεζας – Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι διάδοχοί του

Παπαθανάσης: 988 εκατ. ευρώ για Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης -Ποια αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:04 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Σε κλοιό χιονιά η κεντρική και η βόρεια Ευρώπη – Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω παγετού

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Στη Γαλλία, δυο άνθρωποι έχασαν τη ζ...
11:34 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας – Με χτύπημα σε εργοστάσιο στο Ροστόφ απάντησε το Κίεβο

Η Ρωσία εξαπέλυσε 293 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 18 πυραύλους στην Ουκρανία στη διά...
11:29 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επίθεση της Ρωσίας στον Βαρθολομαίο: «Ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και ευφάνταστα σενάρια»

«Ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και ευφάνταστα σενάρια» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πα...
08:28 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Οι στρατιωτικές επιλογές που εξετάζει ο Τραμπ ενώ επιβάλλει δασμούς σε όσους συναλλάσσονται με την Τεχεράνη – Τουλάχιστον 646 νεκροί στις διαδηλώσεις

Οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις των τελευταίων ετών στις σχέσεις ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι