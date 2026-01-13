Novartis: Την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο

Την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis, Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ενώπιον του οποίου δικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό οι με κώδικες ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση».

της Άννας Κανδύλη

Το Δικαστήριο τους καταδίκασε για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε βάρος πολιτικών προσώπων και του καθηγητή Νίκου Μανιαδάκη. Και στους δύο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου ενώ το δικαστήριο συσκέπτεται αυτή την ώρα προκειμένου να αποφασίσει αν θα τους χορηγήσει και αυτό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη που επίσης ζήτησαν καθώς και τις ποινές.

Με την ίδια απόφαση η Μ. Μαραγγέλη απαλλάχτηκε από κάποιες πράξεις ψευδούς καταμήνυσης λόγω παραγραφής, σε βάρος των Ανδρέα Λοβέρδου και Μάριου Σαλμά.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτοδίκως είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης 33 μηνών η Μ. Μαραγγέλη και 25 μηνών ο Φ. Δεστεμπασίδης ενώ και τότε τους είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Δημητρακόπουλος: «Η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής απέτυχε»

«Οι δυο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα ότι κατέθεσαν και μήνυσαν ψευδώς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ήταν χυδαίο ψέμα ότι δήθεν δωροδοκήθηκε ο κ. Γεωργιάδης. Η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς κ. Ελένη Τουλουπάκη χαρακτήρισε ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τους δύο καταδικασθέντες και έτσι αυτοί έχοντας ποινική ασυλία συκοφάντησαν 10 διακεκριμένους πολιτικούς. Ευτυχώς η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής απέτυχε» δήλωσε ο δικηγόρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.