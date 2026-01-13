Μελόνι: Υποδέχθηκε στη Ρώμη τους δύο Ιταλούς πολιτικούς κρατούμενους που απελευθέρωσε η Βενεζουέλα

Σύνοψη από το

  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, υποδέχθηκαν σήμερα το πρωί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Τσαμπίνο της Ρώμης τους Αλμπέρτο Τρεντίνι και Μάριο Μπουρλό, τους δύο Ιταλούς πολιτικούς κρατούμενους που αποφυλακίσθηκαν χθες, Δευτέρα, στην Βενεζουέλα.
  • Όπως υπογραμμίζεται από τον Τύπο, οι Τρεντίνι και Μπουρλό είχαν οδηγηθεί στην φυλακή του Καράκας χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος τους. Στον πρώτο ουδέποτε απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ενώ ο δεύτερος κατηγορήθηκε τελικά για τρομοκρατική δράση.
  • Η αίσια αυτή κατάληξη κατέστη δυνατή χάρη στην συνεχή διπλωματική προσπάθεια της Ιταλίας και στην αναγνώριση, πριν από λίγες ημέρες από την Τζόρτζια Μελόνι, της μεταβατικής κυβέρνησης της Ντέλσι Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, υποδέχθηκαν σήμερα το πρωί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Τσαμπίνο της Ρώμης τους Αλμπέρτο Τρεντίνι και Μάριο Μπουρλό, τους δύο Ιταλούς πολιτικούς κρατούμενους που αποφυλακίσθηκαν χθες, Δευτέρα, στη Βενεζουέλα.

Όπως υπογραμμίζεται από τον Τύπο, οι Τρεντίνι και Μπουρλό είχαν οδηγηθεί στην φυλακή του Καράκας χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος τους.

Στον πρώτο ουδέποτε απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ενώ ο δεύτερος κατηγορήθηκε τελικά για τρομοκρατική δράση.

«Ο πελάτης μου δεν ασχολήθηκε ποτέ με την πολιτική, ούτε στην Ιταλία. Φανταστείτε αν είχε σχέση με την τρομοκρατία στην Βενεζουέλα», δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος του Μπουρλό στους δημοσιογράφους.

Η αίσια αυτή κατάληξη κατέστη δυνατή χάρη στην συνεχή διπλωματική προσπάθεια της Ιταλίας και στην αναγνώριση, πριν από λίγες ημέρες από την Τζόρτζια Μελόνι, της μεταβατικής κυβέρνησης της Ντέλσι Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΚΕΑ: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα 19 και 20 Ιανουαρίου

Γιατί δεν κόλλησε κανείς γρίπη σε ένα δωμάτιο γεμάτο ασθενείς – Το πείραμα που αποκάλυψε πώς πραγματικά μεταδίδεται ο ιός

UBS: Τέλος ο Σέρτζιο Ερμότι από CEO της τράπεζας – Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι διάδοχοί του

Παπαθανάσης: 988 εκατ. ευρώ για Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης -Ποια αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:38 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Επίθεση με drone σε δύο ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος επίθεσης με drones ενώ βρίσκονταν σε αναμονή για φ...
12:04 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Σε κλοιό χιονιά η κεντρική και η βόρεια Ευρώπη – Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω παγετού

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Στη Γαλλία, δυο άνθρωποι έχασαν τη ζ...
11:34 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας – Με χτύπημα σε εργοστάσιο στο Ροστόφ απάντησε το Κίεβο

Η Ρωσία εξαπέλυσε 293 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 18 πυραύλους στην Ουκρανία στη διά...
11:29 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επίθεση της Ρωσίας στον Βαρθολομαίο: «Ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και ευφάνταστα σενάρια»

«Ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και ευφάνταστα σενάρια» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι