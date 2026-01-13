Μάρμαρα Παυλίδης: Στην τελική ευθεία η οικογενειακή διαμάχη για την «αρπαγή» της εταιρείας – Η «εξαπάτηση» των 600 εκατ. ευρώ

H πολύχρονη δικαστική διαμάχη που ταλανίζει μία από τις πλέον εξωστρεφείς και κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις, την εταιρεία «Μάρμαρα Παυλίδης», φαίνεται να εισέρχεται στην τελική και πλέον κρίσιμη ευθεία της. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκονται οι αλυσιδωτές προσφυγές που έχουν κατατεθεί από τα αδέλφια Παυλίδη σχετικά με τη νομιμότητα των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η επιχείρηση πωλήθηκε σε fund έναντι 260 εκατ. ευρώ και επαναγοράστηκε λίγους μήνες αργότερα από έναν μόνο εκ των αδελφών, τον Χριστόφορο Παυλίδη, χωρίς να συμμετάσχουν οι υπόλοιποι και χωρίς καν να ενημερωθούν. Οι πρόσφατες κινήσεις στα δικαστικά έδρανα προσπαθούν να ξεδιαλύνουν το τοπίο ανάμεσα στην πλευρά του Χριστόφορου Παυλίδη και στους επενδυτικούς ομίλους που ενεπλάκησαν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η νομική αντιπαράθεση έχει λάβει διαστάσεις επιχειρηματικού θρίλερ, καθώς κάθε απόφαση επηρεάζει άμεσα τη στρατηγική κατεύθυνση και τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Μανιφέστο», οι δικαστικές αρχές μέσα στις επόμενες ημέρες καλούνται να αποφανθούν για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της εταιρείας και την εγκυρότητα των μεταβολών που σημειώθηκαν στην ηγεσία της, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση. Η εκκρεμοδικία προκαλεί αβεβαιότητα, αλλά η λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας «Μάρμαρα Παυλίδης» συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς η ζήτηση για το περίφημο λευκό μάρμαρο παραμένει ιδιαίτερα υψηλή στις διεθνείς αγορές, από την Κίνα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αγορά παρακολουθεί στενά την υπόθεση, αναγνωρίζοντας ότι η έκβασή της θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται παρόμοιες ενδοεταιρικές συγκρούσεις στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Το κοινό ζητούμενο παραμένει η διασφάλιση της βιωσιμότητας μιας ιστορικής βιομηχανίας και η προστασία των εκατοντάδων θέσεων εργασίας που εξαρτώνται από αυτήν.

Ο εμφύλιος για την «αρπαγή» της εταιρείας

Η ουσία της υπόθεσης, όπως την εκθέτουν η Χριστίνα και ο Κυριάκος Παυλίδης, περιγράφει ένα καλοστημένο σχέδιο, με στόχο τον αποκλεισμό τους από την οικογενειακή περιουσία. Η πλευρά των αδελφών καταγγέλλει ότι ο Χριστόφορος Παυλίδης οργάνωσε μια εικονική μεταβίβαση της εταιρείας στο fund ECM Partners έναντι 260 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό, αν και ακούγεται υπέρογκο, φαίνεται πως ήταν μόνο η βιτρίνα μιας επιχείρησης υφαρπαγής.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, η πραγματική αξία της επιχείρησης αγγίζει τα 600 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι οι υπόλοιποι μέτοχοι στερήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας της απόκρυψης των πραγματικών οικονομικών δεδομένων.

Το στοιχείο της υπόθεσης, σύμφωνα με τα αδέλφια, είναι η ταχύτητα με την οποία η εταιρεία επέστρεψε στον έλεγχο του Χριστόφορου Παυλίδη. Μέσα σε λίγους μόλις μήνες από την πώληση, ο ίδιος εμφανίστηκε ως ο νέος ιδιοκτήτης, έχοντας επαναγοράσει τις μετοχές.

Αυτή η επαναγορά ερμηνεύεται από τα αδέλφια του ως κίνηση απόλυτης απόδειξης απάτης, καθώς, όπως υποστηρίζουν, ο Χριστόφορος Παυλίδης γνώριζε από την αρχή ότι η πώληση στο fund ήταν απλώς ένας σταθμός για να μειώσει τις αντιδράσεις των υπολοίπων και να πάρει τον πλήρη έλεγχο μιας υποτιμημένης εταιρείας.