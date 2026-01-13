Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Είναι μυθομανής – Την έχουν μαγέψει η Γρατσία και η γερόντισσα»

Σφοδρή επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος μετά τη φράση «πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο» που είπε για το πρόσωπό του. Ο κ. Καραχάλιος, μιλώντας στο Πρωινό του ANT1, ανέφερε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι μυθομανής.

«Αν της πήρε 3 μήνες για να διαγνώσει ότι κάτι συμβαίνει με την κρίση μου, τότε θα πω ότι κάτι συμβαίνει με την δική της κρίση και την πολιτική και την ιατρική. Καταλαβαίνω τι περνάει αυτή τη στιγμή, ο πόνος από τον θάνατο του παιδιού της, η απομόνωση από τους συγγενείς γιατί δεν της μιλάει ούτε ο άνδρας της, η διάψευση όλων των προσδοκιών γιατί βλέπει τις δημοσκοπήσεις να πέφτουν και να κατακρημνίζεται. Είναι σοκαριστικό» ανέφερε αρχικά ο κ. Καραχάλιος.

Και συνέχισε: «Η μυθομανία δεν είναι ψυχασθένεια είναι διαταραχή. Κάποιος που λέει συνεχώς ψέματα, είναι μυθομανής. Η Μαρία Καρυστιανού λέει συνεχώς ψέματα και μέχρι σήμερα τη δικαιολογούσαμε. Έψαξα να δω τι σημαίνει “χρειάζεσαι ψυχίατρο άρα είσαι ψυχασθενής” και βρήκα τρεις απαντήσεις: Δεν σκέφτεσαι λογικά, δεν ακούς κανέναν, και έχεις χάσει το μέτρο. Η Μαρία τα έχει και τα τρία: δεν ακούει τους συγγενείς που της λένε να παραιτηθεί. Έχει χάσει το μέτρο: θέλει να γίνει πρωθυπουργός ενώ δεν ξέρει στοιχειώδη πράγματα από την πολιτική ούτε και το σύνταγμα. Και δεν σκέφτεται λογικά».

Ο κ. Καραχάλιος τόνισε ότι η Μαρία Καρυστιανού «πρέπει να ανακαλέσει γιατί έκανε μια προσωπική επίθεση γιατί εγώ μιλάω με ντοκουμέντα», υποστηρίζοντας ότι «η Γρατσία είναι η αρχηγός της σέχτας αυτής».

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της ότι συναντήθηκαν μόνο 2-3 φορές, ο Νίκος Καραχάλιος απάντησε ότι «ήταν 6 ή 7 οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχαμε. Είναι serial liar (κατά συρροήν ψεύτης). Λέει συνεχώς ψέματα. Έλεγε δεν θα κάνει κόμμα και το έκανε».

Και πρόσθεσε: «Θα ρωτήσω τον δικηγόρο μου και αν δεν είναι παραβίαση των προσωπικών δεδομένων θα βγάλω στον αέρα τα μηνύματα από το whats app και να δούμε αν ήταν για σινεμά ή για το πού θα κάνουμε συγκεντρώσεις. Έχω 600 μηνύματα όχι μόνο από την κυρία Καρυστιανού, αλλά και από τη κυρία Γρατσία και την αστρολόγο από το Χάρβαρντ. Μόνο από τη γερόντισσα δεν έχω. Στην ομάδα ήταν η Γρατσία, ο Νικολόπουλος, η αστρολόγος από το Χάρβαρντ ο Κυριάκος Τόμπρας ο επικεφαλής του κινήματος “Υπέρβαση”, κατά καιρούς ήταν ο κ. Μιχάλης Πατσίκας. Το γκρουπ το έφτιαξε ο κ. Καρυστιανού και όταν αποχώρησε έπειτα από έντονη διαφωνία με Νικολόπουλο και Τόμπρα για την αγωγή και τη μήνυση που έκανε στις κυρίες Παπανδρέου και Κοβέσι, έκανε εμένα διαχειριστή».

«Τη γυναίκα αυτή την έχει μαγέψει η Γρατσία και η γερόντισσα, την έχουν μπλέξει με τους αστρολογικούς χάρτες και εδώ και καιρό υποπίπτει σε αλλεπάλληλα λάθη, λέει ψέματα γιατί δεν μπορεί να καλύψει τα λάθη της. Έχει δημιουργήσει μια κατάσταση ενός απέραντου φρενοκομείου, έχει τρελάνει τους συγγενείς, μας έχει τρελάνει όλους» κατέληξε ο Νίκος Καραχάλιος.