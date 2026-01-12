Καρυστιανού: Στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχουμε κι εμείς

Στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχουμε κι εμείς, τόνισε η Μαρία Καρυστιανού, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι θα δημιουργήσει πολιτικό φορέα.

«Επειδή παίρνουμε πολύ σοβαρά το έργο το οποίο μας δόθηκε, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι μετά από τον θάνατο της κόρης μου και βλέποντας όλα αυτά, χωρίς να το καταλάβω μπήκα σε μία αποστολή. Εμένα ο μοναδικός και τελικός σκοπός είναι η δικαίωση του παιδιού μου και φυσικά μέσα από αυτό, η δικαίωση και της χώρας όσον αφορά τα θέματα της διαφθοράς και της διαπλοκής» είπε η Μαρία Καρυστιανού στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» και συμπλήρωσε: «Όταν είμαστε έτοιμοι και έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα και να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία για να ζητήσουμε τη στήριξη προκειμένου να τα υλοποιήσουμε, θα ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποια βιασύνη, το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς».

Όπως τόνισε, η πολιτική δεν ήταν εξαρχής ο στόχος της. «Δεν ήταν ο αρχικός μου σκοπός. Ξεκίνησα καταγγέλλοντας αυτά που έβλεπα να συμβαίνουν στη Δικαιοσύνη, έκανα μηνύσεις, αγωγές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Την εποχή των ευρωεκλογών ξεκίνησε, με ανθρώπους που μου έλεγαν ότι μπορώ να πετύχω περισσότερα πράγματα απ’ έξω και “να πολιτευτείς με εμάς στο εξωτερικό”. Εγώ θεωρούσα ότι δεν είναι σωστή ενέργεια, ότι είχα ακόμη πολλά πράγματα να κάνω μέσα από την νομική οδό και το είχα απορρίψει. Όταν όμως έχουμε φτάσει στο σήμερα, στο 2026, στο οποίο όχι απλά δεν παίρνουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτουμε όχι απλά βλέπουμε τη συγκάλυψη να συνεχίζεται σε ακόμη χειρότερο βαθμό, μας κοροϊδεύουν ακόμη και στο θέμα των εκταφών. Η εμπλοκή μου με όλα αυτά γίνεται ευθύνη πλέον. Είμαι σε μία θέση ευθύνης που πρέπει να κάνω κάποια πράγματα περαιτέρω. Το θέμα μου από νομικό έχει γίνει πολιτικό. Συντάσσομαι πλήρως με το κίνημα των πολιτών που δημιουργήθηκε κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς, καθώς θεωρώ το έγκλημα των Τεμπών αναπόσπαστο τμήμα αυτού».

Απαντώντας στις κατηγορίες ότι εργαλειοποιεί τον θάνατο του παιδιού της, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε: «Είναι μια κατηγορία χωρίς καμία λογική. Κανείς δεν περιμένει να πεθάνει το παιδί του για να κάνει καριέρα. Εγώ κάνω έναν αγώνα κατά της διαφθοράς που σκότωσε το παιδί μου. Πού είναι το κακό στο να συνταχθώ με ένα κίνημα πολιτών που δεν έχει κομματικό πρόσημο;».

Εξέφρασε τον προβληματισμό της για την στάση συγγενών θυμάτων των Τεμπών, που έχουν εκφραστεί εναντίον της. «Με προβληματίζει η στάση συγγενών που είναι απέναντί μου. Άκουσα τον κύριο Κωνσταντινίδη και εξεπλάγην. Σέβομαι την γνώμη του καθενός και ποτέ δεν θα μπω σε δημόσια τοποθέτηση κατακρίνοντας τον αγώνα κάποιου γονέα. Αλλά πλέον δεν θα έχω καθόλου ανοχή σε οποιονδήποτε προσπαθεί να στηλιτεύσει και να αμαυρώσει τον δικό μου αγώνα».

Όπως είπε, η ίδια παραμένει πιστή στις αρχές και τις αξίες του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, αλλά τόνισε ότι εφόσον της ζητηθεί επισήμως, θα παραιτηθεί. «Όταν μου ζητηθεί επισήμως να παραιτηθώ από τον σύλλογο, βεβαίως και θα παραιτηθώ. Ο λόγος που δεν παραιτούμαι από μόνη μου είναι ότι εγώ παραμένω πιστή σε αυτά που ορίζει ο Σύλλογος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση εάν θα συνεργαστεί με πρόσωπα που είχαν ενεργό ρόλο σε παρελθόντα χρόνο με την πολιτική σκηνή, απάντησε: «Ξεκάθαρα, όχι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Όλα αυτά που λέγονται δεν έχουν καμία βάση. Αυτό που πάει να δημιουργηθεί δεν είναι καθόλου μία από τα ίδια. Το νέο εγχείρημα έχει πολύ αυστηρά πλαίσια λειτουργίας και μέσα σε αυτά είναι ότι δεν μπορούν να ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί».

Σχολιάζοντας τα όσα έχει πει για εκείνη ο Νίκος Καραχάλιος και για τα περί «γερόντισσας», η ίδια είπε: «Η αλήθεια είναι ότι έχω έναν πνευματικό και έχω μία ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Στη σκέψη του υπάρχει ένας χάος. Ο κύριος Καραχάλιος δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι διέπεται από επαγγελματισμό και σοβαρότητα. Από κοινωνική ευγένεια δέχτηκα να τον συναντήσω άλλες δύο φορές, συνολικά τρεις. Θεωρώ ότι πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο, ειλικρινά».