Τροχαία Αττικής: Συνελήφθησαν 11 οδηγοί και βεβαιώθηκαν 1.919 παραβάσεις το περασμένο τριήμερο 

Στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως και 11-1-2026 σε οδικούς άξονες της Αττικής, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί από το σύνολο των Υπηρεσιών Τροχαίας και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), βεβαιώθηκαν συνολικά 1.919 παραβάσεις και συνελήφθησαν 11 οδηγοί εκ των οποίων 7 που οδηγούσαν υπό την επήρεια οινοπνεύματος (άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα).

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων:

  • -138- παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας,
  • -101- παραβάσεις για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,
  • -29- παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • -74- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
  • -36- παραβάσεις για λεωφορειολωρίδες,
  • -17- παραβάσεις για δακτύλιο,
  • -8- παραβάσεις για κίνηση σε Λ.Ε.Α.,
  • -10- παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς,
  • -17- παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • -25- παραβάσεις για χρήση κινητού,
  • -975- παραβάσεις για παράνομη στάθμευση και
  • -62- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ως άνω εξόρμησης ακινητοποιήθηκαν 180 οχήματα ενώ μεταφέρθηκαν με γερανό 92 οχήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τις σε βάρος τους δικογραφίες στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, εστιάζοντας σε παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες εντάσσονται στις κυριότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και επιτείνουν τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

