Πάτρα: Δεύτερη προφυλάκιση για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

Δεύτερη προφυλάκιση για την φονική συμπλοκή με θύμα τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, σε νυχτερινό κέντρο τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1), στην Πάτρα.

Ένας εκ των συλληφθέντων για την επίθεση στον 30χρονο κρίθηκε σήμερα προφυλακιστέος, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα tempo24.news, ο νεαρός φαίνεται στο βίντεο, που βρίσκεται στη διάθεση των αρχών, να ασκεί βία σε βάρος του 30χρονου.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογία ακόμη ενός κατηγορουμένου, ο οποίος στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να χτυπά το θύμα με σκαμπό.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι άτομα, εκ των οποίων οι τρεις έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και δύο έχουν προφυλακιστεί.