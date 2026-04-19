Βιολάντα: Εξοργισμένοι οι συγγενείς θυμάτων με τις προσπάθειες του ιδιοκτήτη για αποφυλάκιση – «Ήταν όλα ένα επικοινωνιακό κόλπο»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Τρίκαλα - εργοστάσιο Βιολάντα

Οργή, απογοήτευση και πίκρα. Αυτά τα συναισθήματα γέννησε στους συγγενείς των 5 εργατριών που χάθηκαν στην έκρηξη στη Βιολάντα, η είδηση ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση προσπαθεί με τους δικηγόρους του να βγει από την φυλακή.

Αρχικώς, κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο απορρίφθηκε και εν συνεχεία ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση στην απορριπτική απόφαση, ώστε μέσα στο επόμενο μήνα να αξιολογηθεί εκ νέου το αίτημά του. Κινήσεις που σύμφωνα με τις καταγγελίες των οικογενειών των θυμάτων έγιναν με ύποπτη μυστικότητα.

Στα τέλη του Φεβρουαρίου, ο ιδιοκτήτης του Βιολάντα υποστήριζε ότι δεν θα προσφύγει στην απόφαση προφυλάκισής του. Κάτι που οι συγγενείς σήμερα τον κατηγορούν για τακτικισμό.

«Αυτά τα έλεγε για να σχηματίσει ο κόσμος μία καλή εικόνα γι’ αυτόν. Το περιμέναμε εφόσον ο ίδιος δεν παραδέχεται ότι το γνώριζε και είναι επόμενο να κάνει αίτημα για αποφυλάκιση. Θέλει να είναι έξω, Όπως υποστηρίζει είναι αθώος, ενώ ήξερε ότι μύριζε και δεν έκανε τίποτα» λέει η αδελφή της Ελένης Κατσαρού που έχασε τη ζωή της στη φονική έκρηξη.

«Αυτή η δήλωση ήταν ένα επικοινωνιακό κόλπο. Όταν το θέμα έπεσε από τη δημοσιότητα εκείνος προχώρησε σε αίτημα αποφυλάκισης», ανέφερε ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, την ίδια ώρα 290 εργαζόμενοι έχουν υπογράψει δήλωση συμπαράστασης στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ενώ στο σύνολό τους επιθυμούν να ανοίξουν ξανά τα εργοστάσια και να επιστρέψουν στην εργασία τους

Ο εργοστασιάρχης παραμένει προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Τρικάλων. Η πλευρά του επιχειρηματία υποστηρίζει, πως δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων αφού το μοιραίο εργοστάσιο όπως και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας δεν λειτουργούν.

Αίτημα να ανοίξει το 2ο εργοστάσιο της εταιρείας

Η εταιρεία «Βιολάντα» διαθέτει και δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, το οποίο έκλεισε έπειτα από έλεγχο των αρχών, οι οποίες διαπίστωσαν παραλήψεις στην πυρασφάλεια.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η διοίκηση της «Βιολάντα» πριν απο λίγο καιρό κατέθεσε φάκελο για να μπορέσει να ανοίξει το εργοστάσιο, ωστόσο εντοπίστηκαν και πάλι παραλήψεις στο κομμάτι της πυρασφάλειας και το αίτημα απορρίφθηκε.

