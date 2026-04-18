Βιολάντα: Την αποφυλάκισή του έπειτα από δύο μήνες ζητεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Στο Δικαστικό Συμβούλιο προσέφυγε η υπεράσπιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», μετά την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης, το οποίο κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο επιχειρηματίας παραμένει προσωρινά κρατούμενος στις Φυλακές Τρικάλων. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων, αφού το μοιραίο εργοστάσιο όπως και οι δεύτερες εγκαταστάσεις της εταιρείας δεν λειτουργούν.

Το Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να αποφανθεί εντός του επόμενου μήνα.

Απολογούνται ο προϊστάμενος παραγωγής και ο διευθυντής του εργοστασίου

Την προσεχή εβδομάδα θα απολογηθούν ο προϊστάμενος παραγωγής και ο διευθυντής του εργοστασίου, που αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες με τον ιδιοκτήτης της Βιολάντα.

Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της ΔΑΕΕ

Σχεδόν 3 μήνες μετά τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έγιναν με πολύ μεγάλη προσοχή στο σημείο, ολοκληρώθηκαν με τον εντοπισμό, από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, βιολογικού υλικού που είχε απομείνει στον τόπο της τραγωδίας.

Τα ευρήματα ταυτοποιήθηκαν μέσω DNA από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία και ανήκουν σε δύο από τις εργάτριες που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου 2026.