Χανιά: Ανακοίνωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου για απάτες επιτήδειων

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων εκδίδει μια σημαντική προειδοποίηση προς τους πολίτες, εφιστώντας την προσοχή τους σε επιτήδειους που επικαλούνται ψευδώς τον Δήμο ή τις κοινωνικές του δομές, όπως ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών, με σκοπό την απόσπαση χρηματικών ποσών μέσω απατών. Ο Δήμος τονίζει ότι ουδέποτε έχει εξουσιοδοτήσει τέτοιες ενέργειες και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναφέρουν άμεσα τυχόν ύποπτα περιστατικά στις αρμόδιες αρχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όσους επικαλούνται ψευδώς τον Δήμο Χανίων ή κοινωνικές δομές του, καθώς κάποιοι επιτήδειοι φαίνεται να προχωρούν σε απάτες.
  • Γνωστοποιείται ότι «ουδέποτε ο Δήμος Χανίων ή ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους έχουν προχωρήσει ή έχουν εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο/φορέα να διενεργεί πωλήσεις κλήρων, λαχειοφόρους αγορές ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα».
  • Ο Δήμος Χανίων καλεί τους δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ανάλογες πρακτικές και να ενημερώνουν άμεσα την Κοινωνική Υπηρεσία ή τις αστυνομικές αρχές σε περίπτωση ύποπτων ενεργειών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όσους επικαλούνται ψευδώς τον Δήμο Χανίων ή κοινωνικές δομές του, καθώς κάποιοι επιτήδειοι φαίνεται να προχωρούν σε απάτες με σκοπό να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή άλλα οφέλη.

Συγκεκριμένα, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων γνωστοποιεί προς τους πολίτες ότι «ουδέποτε ο Δήμος Χανίων ή ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους έχουν προχωρήσει ή έχουν εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο/φορέα να διενεργεί πωλήσεις κλήρων, λαχειοφόρους αγορές ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα για την ενίσχυση της λειτουργίας της δομής. Ο Ξενώνας λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και χρηματοδοτείται μέσω θεσμοθετημένων πόρων και προγραμμάτων.

Με αφορμή περιστατικά, που έχουν περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας, εφιστάται η προσοχή των πολιτών, καθώς επιτήδειοι ενδέχεται να επικαλούνται ψευδώς τον Δήμο Χανίων ή κοινωνικές δομές του, προκειμένου να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή άλλα οφέλη.

Ο Δήμος Χανίων καλεί τους δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υποψιασμένοι απέναντι σε ανάλογες πρακτικές και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή.

Σε περίπτωση, που πολίτες δεχθούν παρόμοιες προσεγγίσεις ή διαπιστώσουν ύποπτες ενέργειες, παρακαλούνται να ενημερώνουν άμεσα την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων και τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές».

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