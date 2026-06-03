Χανιά: Ανακοίνωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου για απάτες επιτήδειων

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όσους επικαλούνται ψευδώς τον Δήμο Χανίων ή κοινωνικές δομές του, καθώς κάποιοι επιτήδειοι φαίνεται να προχωρούν σε απάτες με σκοπό να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή άλλα οφέλη.

Συγκεκριμένα, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων γνωστοποιεί προς τους πολίτες ότι «ουδέποτε ο Δήμος Χανίων ή ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους έχουν προχωρήσει ή έχουν εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο/φορέα να διενεργεί πωλήσεις κλήρων, λαχειοφόρους αγορές ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα για την ενίσχυση της λειτουργίας της δομής. Ο Ξενώνας λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και χρηματοδοτείται μέσω θεσμοθετημένων πόρων και προγραμμάτων.

Με αφορμή περιστατικά, που έχουν περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας, εφιστάται η προσοχή των πολιτών, καθώς επιτήδειοι ενδέχεται να επικαλούνται ψευδώς τον Δήμο Χανίων ή κοινωνικές δομές του, προκειμένου να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή άλλα οφέλη.

Ο Δήμος Χανίων καλεί τους δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υποψιασμένοι απέναντι σε ανάλογες πρακτικές και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή.

Σε περίπτωση, που πολίτες δεχθούν παρόμοιες προσεγγίσεις ή διαπιστώσουν ύποπτες ενέργειες, παρακαλούνται να ενημερώνουν άμεσα την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων και τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές».