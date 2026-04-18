Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Πήραν τη ματσάρα οι Περιστεριώτες

Σε ένα ματς που μετατράπηκε από «περίπατο» σε… θρίλερ, κυρίως λόγω της αποβολής του Τσούμπερ στο 48΄, ο Ατρόμητος επικράτησε 3-2 της ΑΕΛ στο Περιστέρι, πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στα play out και ουσιαστικά «κλείδωσε» την παραμονή του στη Super League. Σε ένα ιδανικό για εκείνους πρώτο ημίχρονο, οι «κυανόλευκοι» προηγήθηκαν 3-0 με δύο γκολ του Μπάκου (17΄, 44΄) και ένα του Μανσούρ (23΄), όμως η ομάδα της Λάρισας εκμεταλλεύθηκε την αριθμητική υπεροχή στο β΄ μέρος και μείωσε με τους Αποστολάκη (51΄) και Τούπτα (80΄), χωρίς να αποφύγει την τρίτη ήττα της σε ισάριθμες αναμετρήσεις των play out, που την αφήνει οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ στην πρώτη τους τελική στο παιχνίδι, στο 17΄, όταν από ασίστ του Γιουμπιτάνα ο Μπάκου πλάσαρε εύστοχα τον Αναγνωστόπουλο. Η ΑΕΛ θα μπορούσε να απαντήσει τρία λεπτά αργότερα, όμως ο Γκάρατε, ενώ ξεμαρκαρίστηκε ωραία μέσα στην περιοχή, σούταρε πάνω στον Γκουγκεσασβίλι, για να έρθει πολύ γρήγορα το 2-0, στο 23΄, με κεφαλιά του Μανσούρ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γιουμπιτάνα. Οι «βυσσινί» πλησίασαν κανά στο γκολ στο 32΄, όμως ο Γκουγκεσασβίλι έκανε σπουδαία απόκρουση σε σουτ του Τούπτα, και στο 44΄ ο Μπάκου με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα φάνηκε να «καθαρίζει» το παιχνίδι, σε ένα γκολ που καταλογίστηκε από το VAR, αφού ο σκόρερ είχε αρχικά υποδειχθεί σε θέση οφσάιντ.

Η ΑΕΛ είδε μία… χαραμάδα φωτός στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, καθώς ο Τσούμπερ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 48΄, για σκληρό μαρκάρισμα στον Αποστολάκη. Οι παίκτες του Σάββα Παντείλδη αξιοποίησαν άμεσα την αριθμητική τους υπεροχή και μείωσαν στο 51΄ με κοντινή προβολή του Αποστολάκη, μετά από γύρισμα του Ολαφσον, ενώ ένα λεπτό αργότερα «άγγιξαν» και το δεύτερο γκολ, όμως ο Γκουγκεσασβίλι έδιωξε εντυπωσιακά το δυνατό σουτ του Φακούντο Πέρες. Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας έσωσε ξανά τον Ατρόμητο στο 55΄, αυτή τη φορά σε σουτ του Χατζηστραβού, αλλά και ένα λεπτό αργότερα, σε προσπάθεια του Τούπτα, ενώ το σουτ του Ολαφσον στο 69΄ κόντραρε και πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Ο Ατρόμητος σιγά-σιγά ανασυγκροτήθηκε, προσπάθησε να κλείσει τους διαδρόμους προς την εστία του και στο 71΄ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Ουκάκι, που έφυγε στην αντεπίθεση αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ.

Το ματς έγινε… θρίλερ στο 80΄, όταν ο Τούπτα μείωσε σε 3-2, μετά από ασίστ του Κακουτά, σε μία φάση στην οποία οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για φάουλ στο ξεκίνημα, με συνέπεια την αποβολή του προπονητή, Ντούσαν Κέρκεζ. Η ΑΕΛ βγήκε όλη μπροστά για να ισοφαρίσει, ο Ατρόμητος σπατάλησε δύο καλές ευκαιρίες στην κόντρα με τον Ουκάκι και τον Καραμάνη, η ένταση… χτύπησε κόκκινο αλλά το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, ύστερα από οκτώ λεπτά καθυστερήσεων.

Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: Μίχορλ, Καραμάνης, Σταυρόπουλος – Αποστολάκης

Κόκκινη: Τσούμπερ (48΄)

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ (55΄ Ουκάκι / 89΄ Τζοβάρας), Γιουμπιτάνα (72΄ Καραμάνης), Μουντές, Ουρόνεν, Μπάκου, Μανσούρ (46΄ Μήτογλου), Τσούμπερ, Μουτουσάμι

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ολαφσον, Ηλιάδης, Μπατουμπινσίκα (63΄ Πασάς), Ρόσιτς (32΄ Ναόρ), Σουρλής (46΄ Ατανάσοφ), Πέρες (72΄ Σίστο), Γκάρατε, Χατζηστραβός (72΄ Κακουτά), Τούπτα