WSJ: Ο στρατός των ΗΠΑ προετοιμάζεται για ρεσάλτο σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν

Σε μια κίνηση που αναμένεται να κλιμακώσει περαιτέρω την ήδη εκρηκτική κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, ο στρατός των ΗΠΑ προετοιμάζεται να προχωρήσει σε νηοψίες και κατασχέσεις ιρανικών πλοίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο στρατός των ΗΠΑ «προετοιμάζεται τις επόμενες ημέρες να πραγματοποιήσει επιβίβαση σε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν και να κατασχέσει εμπορικά πλοία σε διεθνή ύδατα».

Ασφυκτικός έλεγχος από την Τεχεράνη

Ο σχεδιασμός αυτός της Ουάσιγκτον έρχεται ως απάντηση στην κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τεχεράνης.

Ο ιρανικός στρατός συνεχίζει να σφίγγει τον κλοιό στα Στενά του Ορμούζ, έχοντας εξαπολύσει το Σάββατο επιθέσεις εναντίον τουλάχιστον τριών εμπορικών πλοίων.

Παράλληλα, η ηγεσία του Ιράν διακήρυξε πως η στρατηγική αυτή δίοδος πλέον «ελέγχεται αυστηρά» από το Ιράν.

Σε σύγχυση οι ναυτιλιακές εταιρείες

Οι ραγδαίες εξελίξεις έχουν προκαλέσει αναστάτωση στις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες προσπαθούν να αναδιαμορφώσουν τα δρομολόγιά τους.

Η κατάσταση ανατράπηκε πλήρως μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά τις διαβεβαιώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ότι τα Στενά είναι «πλήρως ανοιχτά» για την εμπορική ναυτιλία — μια ανακοίνωση που χαιρετίστηκε θερμά από τον Ντόναλντ Τραμπ, πριν η Τεχεράνη προχωρήσει σε πλήρη αναδίπλωση, μετά την διευκρίνηση του Αμερικανού Προέδρου ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια παραμένει σε ισχύ.