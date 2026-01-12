Τραγωδία με βρέφος που πέθανε λίγες ώρες μετά τη γέννησή του

Τραγωδία εκτυλίχθηκε με βρέφος που μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στην Κρήτη. Το νεογέννητο λίγων μόλις ωρών, δυστυχώς, έχασε την μάχη για την ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το βρέφος γεννήθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε νοσοκομείο της Ρόδου, όμως αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, με αποτέλεσμα οι γιατροί να αποφασίσουν την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Το πρωί της Κυριακής οργανώθηκε αεροδιακομιδή, το οποίο μετέφερε το μωρό στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το παρέλαβε και το μετέφερε στη μονάδα εντατικής φροντίδας. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του νεογέννητου, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγες ώρες μετά.

 

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

