Ιράν: Χιλιάδες φιλοκυβερνητικοί διαδηλώνουν στην Τεχεράνη υπέρ της Ισλαμικής Δημοκρατίας – Βίντεο

Σύνοψη από το

  • Χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν σήμερα μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της Τεχεράνης για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην Ισλαμική Δημοκρατία και να αποτίσουν φόρο τιμής στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.
  • Άνθρωποι που κρατούσαν τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας κατέκλυσαν την πλατεία Ενγελάμπ, όπου αναπέμφθηκαν προσευχές για τα θύματα αυτών που η κυβέρνηση χαρακτήρισε «ταραχές».
  • Η ιρανική κρατική τηλεόραση χαρακτήρισε τη διαδήλωση ως «ιρανική εξέγερση κατά της αμερικανο-σιωνιστικής τρομοκρατίας» και μετέδωσε εικόνες από τέτοιες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, προσπαθώντας να υπονοήσει ότι όλα είναι «υπό πλήρη έλεγχο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν
Πηγή: Χ

Χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν σήμερα μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της Τεχεράνης για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην Ισλαμική Δημοκρατία και να αποτίσουν φόρο τιμής στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

Άνθρωποι που κρατούσαν τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας κατέκλυσαν την πλατεία Ενγελάμπ ή Πλατεία της Επανάστασης, όπου αναπέμφθηκαν προσευχές για τα θύματα αυτών που η κυβέρνηση χαρακτήρισε «ταραχές».


Η ιρανική κρατική τηλεόραση χαρακτήρισε τη διαδήλωση ως «ιρανική εξέγερση κατά της αμερικανο-σιωνιστικής τρομοκρατίας», χωρίς να αναφερθεί στην υποκείμενη οργή της χώρας για την ασθμαίνουσα οικονομία της, η οποία πυροδότησε τις πανεθνικές διαμαρτυρίες πριν από δύο εβδομάδες.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από τέτοιες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, προσπαθώντας να υπονοήσει ότι όλα είναι «υπό πλήρη έλεγχο» μετά το αιματοκύλισμα των διαδηλώσεων, όπως ισχυρίστηκε νωρίτερα τη Δευτέρα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Associated Press

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο προσκήνιο το ζήτημα ένταξης των νοσοκομειακών Φυσικοθεραπευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο-Σε πίεση το ΕΣΥ

Έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την εορταστική αγορά: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις πωλήσεις και την επισκεψιμότητα

Χρυσός και ασήμι: Τιμές – ρεκόρ για τα πολύτιμα μέταλλα – Νέες αναλύσεις για την πορεία τους το επόμενο διάστημα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:12 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

ΕΕ: Η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ

Θα είναι το τέλος του ΝΑΤΟ αν οι ΗΠΑ καταλάβουν τη Γροιλανδία με τη βία και τα κράτη μέλη της ...
13:30 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Πακιστάν: Έκρηξη από φιάλη υγραερίου έπειτα από γαμήλια δεξίωση – Νεκροί οι νεόνυμφοι και άλλα 6 άτομα

Μια ημέρα οικογενειακής χαρά στην πρωτεύουσα του Πακιστάν μετατράπηκε σε τραγωδία τα ξημερώματ...
11:20 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ για Γροιλανδία: «Η άμυνά τους είναι δύο έλκηθρα με σκύλους» – Επιμένει στην «απόκτηση» της χώρας από τις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάνει πίσω στην επιθυμία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, «με τον έν...
11:05 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους από διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη

Την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατία...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι