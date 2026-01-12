Ιράν: Χιλιάδες φιλοκυβερνητικοί διαδηλώνουν στην Τεχεράνη υπέρ της Ισλαμικής Δημοκρατίας – Βίντεο

Χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν σήμερα μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της Τεχεράνης για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην Ισλαμική Δημοκρατία και να αποτίσουν φόρο τιμής στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

Άνθρωποι που κρατούσαν τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας κατέκλυσαν την πλατεία Ενγελάμπ ή Πλατεία της Επανάστασης, όπου αναπέμφθηκαν προσευχές για τα θύματα αυτών που η κυβέρνηση χαρακτήρισε «ταραχές».

🚨🇮🇷 Millions gather at state-organized rally in Tehran showing support for government President Pezeshkian is seen among the crowds. pic.twitter.com/9DdkzhDeTM — Sputnik India (@Sputnik_India) January 12, 2026



Η ιρανική κρατική τηλεόραση χαρακτήρισε τη διαδήλωση ως «ιρανική εξέγερση κατά της αμερικανο-σιωνιστικής τρομοκρατίας», χωρίς να αναφερθεί στην υποκείμενη οργή της χώρας για την ασθμαίνουσα οικονομία της, η οποία πυροδότησε τις πανεθνικές διαμαρτυρίες πριν από δύο εβδομάδες.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από τέτοιες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, προσπαθώντας να υπονοήσει ότι όλα είναι «υπό πλήρη έλεγχο» μετά το αιματοκύλισμα των διαδηλώσεων, όπως ισχυρίστηκε νωρίτερα τη Δευτέρα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Pro Iranian government demonstrations in Tehran and other cities today…

Thousands and thousands on roads to support the Supreme Leader…

Big humiliation for Netanyahu and Trump. pic.twitter.com/ux9sqwKf8R — Dr Shama Junejo (@ShamaJunejo) January 12, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Associated Press