Βατικανό: Συνομιλίες του Πάπα με την Ματσάδο για το μέλλον της Βενεζουέλας

Σύνοψη από το

  • Ο πάπας Λέων έκανε δεκτή σήμερα την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.
  • Η συνάντηση δεν συμπεριλαμβανόταν στις ανακοινωθείσες συναντήσεις του ποντίφικα και, όπως διέρρευσε, πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της Ματσάδο.
  • Η συνομιλία αναμένεται να επικεντρώθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις και το μέλλον της Βενεζουέλας. Επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού αναμένεται τις επόμενες ώρες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πάπας Λέων Μαρία Κορίνα Ματσάδο
Φωτογραφία: Reuters

Ο Πάπας Λέων έκανε δεκτή σήμερα την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Το όνομά της δεν συμπεριλαμβανόταν στις συναντήσεις του ποντίφικα που είχαν ανακοινωθεί χθες, Κυριακή, από την Αγία Έδρα και, όπως διέρρευσε, η ακρόαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της Ματσάδο.

Σύμφωνα με τον Τύπο, είναι σαφές ότι η συνομιλία της με τον ποντίφικα θα πρέπει να επικεντρώθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στην Βενεζουέλα και στο μέλλον της λατινοαμερικανικής αυτής χώρας.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται σχετική επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο προσκήνιο το ζήτημα ένταξης των νοσοκομειακών Φυσικοθεραπευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο-Σε πίεση το ΕΣΥ

Χρυσός και ασήμι: Τιμές – ρεκόρ για τα πολύτιμα μέταλλα – Νέες αναλύσεις για την πορεία τους το επόμενο διάστημα

Ενεργειακό κόστος βιομηχανίας: Γιατί βάζει μπλόκο η Κομισιόν στο ιταλικό μοντέλο στήριξης που είχε προτείνει ο ΣΕΒ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:12 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

ΕΕ: Η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ

Θα είναι το τέλος του ΝΑΤΟ αν οι ΗΠΑ καταλάβουν τη Γροιλανδία με τη βία και τα κράτη μέλη της ...
15:06 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Χιλιάδες φιλοκυβερνητικοί διαδηλώνουν στην Τεχεράνη υπέρ της Ισλαμικής Δημοκρατίας – Βίντεο

Χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν σήμερα μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της Τεχεράνης για να εκφράσουν...
13:30 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Πακιστάν: Έκρηξη από φιάλη υγραερίου έπειτα από γαμήλια δεξίωση – Νεκροί οι νεόνυμφοι και άλλα 6 άτομα

Μια ημέρα οικογενειακής χαρά στην πρωτεύουσα του Πακιστάν μετατράπηκε σε τραγωδία τα ξημερώματ...
11:20 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ για Γροιλανδία: «Η άμυνά τους είναι δύο έλκηθρα με σκύλους» – Επιμένει στην «απόκτηση» της χώρας από τις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάνει πίσω στην επιθυμία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, «με τον έν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι