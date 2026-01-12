Ουγγαρία: Χορήγησε άσυλο στον εθνικιστή Πολωνό πρώην υπουργό Δικαιοσύνης – «Δραπέτευσε σαν δειλός»

Η Ουγγαρία χορήγησε άσυλο στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης της Πολωνίας, επιδεινώνοντας το ρήγμα ανάμεσα στη Βαρσοβία, όπου οι εθνικιστές έχασαν την εξουσία το 2023, και τη Βουδαπέστη, όπου παραμένει επικεφαλής ο αντιφιλελεύθερος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν.

Η Πολωνία θέλει να δικάσει τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο, αρχιτέκτονα αλλαγών στο δικαστικό της σύστημα, για τις οποίες η ΕΕ λέει από καιρό ότι υπονόμευσαν το κράτος δικαίου όταν ηγούνταν της Πολωνίας το εθνικιστικό κόμμα Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS).

Η Ουγγαρία υπό τον Ορμπάν και η Πολωνία υπό το PiS ήταν σύμμαχοι, αν και διαφοροποιούνταν αναφορικά με την πολιτική έναντι της Ρωσίας μετά την εισβολή της Μόσχας το 2022 στην Ουκρανία. Η Ουγγαρία έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση, που αντικατέστησε το PiS στην Πολωνία, ότι διώκει τους πολιτικούς αντιπάλους της.

«Αποφάσισα να επωφεληθώ του ασύλου που μου χορηγήθηκε από την ουγγρική κυβέρνηση λόγω πολιτικών διώξεων στην Πολωνία», έγραψε στην πλατφόρμα X. Πρόσθεσε πως έχει ζητήσει άσυλο και για τη σύζυγό του.

Statement I have chosen to fight against political banditry and lawlessness. I stand in opposition to a creeping dictatorship. I do this in the name of the principles that I have always upheld, and for which I have now become the target of Donald Tusk’s personal vendetta and his… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) January 12, 2026



Η Πολωνία είχε αντιδράσει την περασμένη εβδομάδα αφού η Ουγγαρία ενημέρωσε τις χώρες της ΕΕ ότι χορήγησε άσυλο σε δύο Πολωνούς, χωρίς να τους κατονομάσει. Η σημερινή επιβεβαίωση ότι πρόκειται για τον Ζιόμπρο προκάλεσε χλευασμό από την κυβέρνηση στη Βαρσοβία.

«Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης να δραπετεύει σαν δειλός από το πολωνικό σύστημα δικαιοσύνης. Πλήρης ξεπεσμός!», έγραψε στο X ο πολωνός υπουργός αρμοοδιος για τις πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας, Τόμας Σιμόνιακ.

Azyl na Węgrzech to wprost idealne podsumowanie kariery Ziobry. Były minister sprawiedliwości uciekający jak tchórz przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Totalny upadek! — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) January 12, 2026



Σε συνέντευξη Τύπου, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο επιβεβαίωσε ότι η Βουδαπέστη ενέκρινε «μερικά» αιτήματα ασύλου από την Πολωνία, και πάλι χωρίς να κατονομάσει τον Ζιόμπρο.

«Στην Πολωνία… πολλοί υφίστανται πολιτικές διώξεις», υποστήριξε.

Η φιλοευρωπαϊκή πολωνική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ έχει δηλώσει πως θα οδηγήσει στη δικαιοσύνη στελέχη του PiS τα οποία κατηγορούνται για αδικήματα.

Ο Ζιόμπρο, η πιο γνωστή, μέχρι στιγμής, προσωπικότητα που στοχοθετείται από τους εισαγγελείς, κατηγορείται για κατάχρηση χρημάτων από ένα ταμείο αρωγής σε θύματα εγκλημάτων, τα οποία δαπάνησε μεταξύ άλλων για το Pegasus, ένα σύστημα κατασκοπείας μέσω κινητών τηλεφώνων. Οι εισαγγελείς λένε ότι το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε εναντίον πολιτικών αντιπάλων.

Ο Ζιόμπρο υποστηρίζει ότι είναι θύμα πολιτικού κυνηγιού μαγισσών επειδή ως γενικός εισαγγελέας πραγματοποίησε έρευνες σε βάρος ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στον Τουσκ.

Το 2024, η Ουγγαρία είχε προκαλέσει το θυμό της Πολωνίας δίνοντας άσυλο στον Μάρτσιν Ρομανόφσκι, έναν πρώην υφυπουργό Δικαιοσύνης υπό το PiS που κατηγορείται επίσης για κατάχρηση δημόσιων κεφαλαίων.

Η κυβέρνηση του Τουσκ έχει απορρίψει κατηγορίες ότι διώκει πολιτικούς αντιπάλους, λέγοντας ότι υπερασπίζεται το κράτος δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ